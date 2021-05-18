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Новости Политика Украины
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"Турция продолжит поддерживать своих собратьев, чтобы устранить притеснения крымских татар", - заявление МИД Республики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турция продолжит поддерживать крымских татар и "пытаться устранять их притеснения после аннексии Крыма".

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД страны, посла Танжу Билгича в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В ночь на 18 мая 1944 года 250 тысяч крымских татар были изгнаны со своей родины в нечеловеческих условиях. В то время как большинство крымских татар погибли в этом трагическом инциденте, оставшиеся в живых были вынуждены жить тоской по Родине. Турция продолжит поддерживать своих собратьев, чтобы устранить притеснения крымских татар, защитить их идентичность, обеспечить их благополучие, которые продолжает подвергаться испытаниям и трудностями, возникшими в результате незаконной аннексии Крыма", – говорится в заявлении МИД Турции.

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Во вторник, 18 мая, исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

В годовщину геноцида крымскотатарского народа 18 мая посольство Украины в Турции приспустило крымскотатарский флаг с траурной лентой.

Также читайте: Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа
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Я вам любі друзі скажу так, хто звільнить Крим, того він і буде. Тільки не мирно звільнить, бо цього в принципі не буде, а як завжди військовим шляхом. І це може бути Туреччина, бо як ми бачемо Україна робити цього не хоче і не може. А щось як завжди чекає, коли за нас хтось щось зробить. Цього не буде, якщо хтось щось зробить з Кримом, то зробить він це виключно для себе і в своїх інтересах.
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18.05.2021 12:01 Ответить
Эрдоган вводи войска
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18.05.2021 12:06 Ответить
краще Турція, ніж росія, а Україні давно треба було віддати Крим кримським татарам- це їх земля
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18.05.2021 12:06 Ответить
 
 