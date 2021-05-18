УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12876 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 220 7
культура (355) Міністерство культури (559) реставрація (39)

Експертна рада при Міністерстві культури оприлюднила список проєктів для "Великої реставрації"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Експертна рада при Міністерстві культури оприлюднила список проєктів для

Експертна рада при Міністерстві культури і інформаційної політики оголосила список зі 109 проєктів реставрації пам'яток культурної спадщини, що увійшли до проєкту "Велика реставрація", який є частиною президентської програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

"Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, сформований з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проєкту "Велика реставрація" у межах президентської програми "Велике будівництво"", - наголошується в інформації.

Зазначається, що відбір проєктів було проведено експертною групою (радою) шляхом оцінки кожного з них і подальшого формування рейтингу проєктів. Об'єкти обрані по всій території України.

Читайте: Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко

"До програми допущено 109 проєктів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта (першими у переліку зазначені проєкти, які набрали найбільшу суму балів)", - йдеться в повідомленні.

До першої п'ятірки проєктів увійшли ремонтно-реставраційні роботи семінарської церкви Резиденції буковинських митрополитів в Чернівцях, Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври в Києві, комплексна реставрація Замкового комплексу в смт Олесько Львівської області, реставрація Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, комплексна реставрація Замкового комплексу в Підгірцях Львівської області.

Весь список можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще одного "Великого крадівництва" країна може й не пережити!
показати весь коментар
18.05.2021 16:12 Відповісти
Застройщики валяют памятники архитектуры, а эти мусолят проекты по реставрации...

Начинайте судиться с застройщиками, которые пачками разваливают исторические ценности! Посадите пару-тройку этих рвачей во главе с Кличко, а потом уже реставрацией занимайтесь! А то когда приедете с проектом реставрации к месту пребывания раритета там будет торговый центр....
показати весь коментар
18.05.2021 16:14 Відповісти
Нічого не нагадує?
Великий стрибок - економічна і політична кампанія в Китайській Народній Республіці з 1958 по 1960 рік, націлена на зміцнення індустріальної бази й різкий підйом економіки країни, яка однак призвела до трагічних наслідків для китайського народу. Тоді Китай був на 90% аграрною країною, якій була гостро необхідна модернізація. Мао Цзедун обґрунтовував політику Великого стрибка за допомогою марксистської теорії продуктивних сил, проте його спроба посилити економічне зростання шляхом різкої колективізації й підмінити професіоналізм ентузіазмом, а також неправильні рішення в галузі сільського господарства обернулися катастрофою: наслідком Великого стрибка стала смерть від 20 до 40 мільйонів осіб[1], і це зробило його найбільшою соціальною катастрофою XX століття.
показати весь коментар
18.05.2021 17:26 Відповісти
Мале, зелене і нікчемне, але ж які великі справи, що правда тільки в назвах.
показати весь коментар
18.05.2021 17:28 Відповісти
реставрация Троицкой надвратной церкви Национального Киево-Печерского....

Онуфриевской башни Киево-Печерской....

А может московских попов попросить оплатить реставрацию?
показати весь коментар
18.05.2021 18:20 Відповісти
Прочитал весь список. Там почти половину занимают реставрации частей К-П лавры. И много св. Софии. Московский сатанат упц будет сказочно доволен.
показати весь коментар
19.05.2021 11:57 Відповісти
Лучше б прошлись по щаброшенным палацам и замкам каждой области. Их в каждом раене страны просто пипец сколько... Через несколько лет многие окончательно упадут. И это вам не европейская архитектура которой канадские туристы уже насмотрелись в чехиях и германиях. Это- украинское барокко и наша история, уникальный стиль которого больше нет и не будет. И останется от него скоро пара палацев Разумовских, софиевка с качановкой, часовня в Чигирине и пару церквей в Черниговской области. Нужно срочно делать инвентаризацию, фото, и реставрировать!
показати весь коментар
19.05.2021 12:02 Відповісти
 
 