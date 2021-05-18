Экспертный совет при Министерстве культуры обнародовал список проектов для "Большой реставрации"
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Экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики объявила список из 109 проектов реставрации памятников культурного наследия, вошедших в проект "Большая Реставрация", который является частью президентской программы "Большая стройка".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.
"Министерство культуры и информационной политики Украины объявляет перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, сформированный с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация" по президентской программе "Большая стройка", - отмечается в информации.
Отмечается, что отбор проектов был проведен экспертной группой (советом) путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов. Объекты выбраны по всей территории Украины.
"В программу допущено 109 проектов. Их перечень сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценки проекта (первыми в перечне указаны проекты, набравшие наибольшую сумму баллов)", - говорится в сообщении.
В первую пятерку проектов вошли ремонтно-реставрационные работы семинарской церкви Резиденции буковинских митрополитов в Черновцах, Онуфриевской башни Киево-Печерской Лавры в Киеве, комплексная реставрация Замкового комплекса в пгт Олеско Львовской области, реставрация Троицкой надвратной церкви Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, комплексная реставрация Замкового комплекса в Подгорцах Львовской области.
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Начинайте судиться с застройщиками, которые пачками разваливают исторические ценности! Посадите пару-тройку этих рвачей во главе с Кличко, а потом уже реставрацией занимайтесь! А то когда приедете с проектом реставрации к месту пребывания раритета там будет торговый центр....
Великий стрибок - економічна і політична кампанія в Китайській Народній Республіці з 1958 по 1960 рік, націлена на зміцнення індустріальної бази й різкий підйом економіки країни, яка однак призвела до трагічних наслідків для китайського народу. Тоді Китай був на 90% аграрною країною, якій була гостро необхідна модернізація. Мао Цзедун обґрунтовував політику Великого стрибка за допомогою марксистської теорії продуктивних сил, проте його спроба посилити економічне зростання шляхом різкої колективізації й підмінити професіоналізм ентузіазмом, а також неправильні рішення в галузі сільського господарства обернулися катастрофою: наслідком Великого стрибка стала смерть від 20 до 40 мільйонів осіб[1], і це зробило його найбільшою соціальною катастрофою XX століття.
Онуфриевской башни Киево-Печерской....
А может московских попов попросить оплатить реставрацию?