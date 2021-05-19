Кабмін схвалив 9-річну програму "лагідної українізації", - Ткаченко
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Кабінет Міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.
Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що програма розрахована на 9 років: 2022-2030 рр. Вона передбачає, що українська мова як державна буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.
"Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", - зазначив Ткаченко.
За словами міністра, програма доволі об'ємна. Зокрема, вона містить:
— обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;
— запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);
— покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;
— підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;
— сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
— підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
— стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
— подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.
Будь ласка, зачекайте...
-- через 9 лет...
Звиняйте, але ж в мені Надії вже нема.
Я Україну спостерігаю уважно, десь з 1976 року... -- шансів не бачу, хоча були деяки оптімізми... ... не часто.
У Вас є Право переконати мене у зворотньому -- тільки: "Не говори мне о любви -- о ней всё сказано!"
Воля і Діло! -- цого буде достатньо. -- поддержу!
Кто это сделает? -- не знаю -- но точно, не путины, не байдены, не меркели с макронами... -- это ваши личные проблемы...
Най щастить!
Я в Украине, трошки -- 61 год -- помучался... ...Принимай, страна, эстафету! *)
Чем тяжелей -- тем интересней! (с)
...почну, тільки не ображайтесь *) :
Прапор -- є суперечки і сьогодні -- що, може його перевернути треба?
Гімн -- Славень -- в ньому є одно чисто русське слово, якого немає в Мові.
...про інше й казати не буду... -- бо забанють за вимогою тутошньої Громади... ...я ж її здавна знаю, як облуплену -- сам, рідну, облуплював ...*)
По друге, тебе що, у гуглі забанили?..
На тобі посилання
https://www.youtube.com/watch?v=LPsgHZX_uGQ - монтаж душової кабіни.
https://www.youtube.com/watch?v=KVpdQiQEEgg - укладання плитки...
"Ложь неприятнее всего, когда она глагол"
если мне нужно заглянуть в википедику и есть статья на русском и украинском то выбираю обычно украинскую . как правило она информативнее
Зачем растягивать удовольствие, если можно решить все быстро и кардинально.
Тем более исторический опыт Латвии, Эстонии, и др стран показывает, что рашинская вата может годами жить в стране, ненавидеть ее и не знать язык этой страны.
КПД этой ласк украинезации будет низкий, а денег потребует мнгого.
українською.не більше. тому змушуймо не мовчимо, чи знову хата з краю та хай
інші. Прийдуть і до крайніх, згадайте минуле - більшовицьки інструкції відносно
України та її захисників завжди у ціні у ворогів українства. Ось вже й до мови дотяглись І хитро і мудро, знищувати відродження Українства а де неможливо. уповільнити - ось головнє їх завдання, крім влади над Україною.