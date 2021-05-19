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Новости Политика Украины
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Кабмин (4314) Ткаченко Александр (295) украинский язык (646)

Кабмин одобрил 9-летнюю программу "лагідної українізації", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин одобрил 9-летнюю программу "лагідної українізації", - Ткаченко

Кабинет Министров одобрил принятие Концепции государственной программы по развитию и функционированию украинского языка.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что программа рассчитана на 9 лет: 2022-2030 гг. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.

"Впереди немало работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, программа достаточно объемная. В частности, она включает:

- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;
- запуск курсов по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;
- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
- поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;
- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
- дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко

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Топ комментарии
+18
30 років виявилось замало,додамо ще 10,а далі буде видко !!!)))
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19.05.2021 14:56
+10
Ідіот.
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19.05.2021 14:42
+10
На мові розробників техніки - англійською, російська залишиться тільки на етикетках бояри.
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19.05.2021 14:44
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Правила форума Совет форумчан
...ласкавого україножерства
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19.05.2021 14:39 Ответить
украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.
-- через 9 лет...
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19.05.2021 14:39 Ответить
30 років виявилось замало,додамо ще 10,а далі буде видко !!!)))
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19.05.2021 14:56 Ответить
Ні... -- додавай 50 -- ...щоб не ошибиться...*)
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19.05.2021 15:05 Ответить
ВРУ якісь комісії незрозумілі утворює,КМУ , якісь програми"лагідної українізаціі" кльопає--бурхлива державна діяльність триває !!!)))
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19.05.2021 15:16 Ответить
Ці моїсеї ведуть нас по пустелі, яку самі і створюють вже 30 років, залишилося як ми бачимо ще 10 років і вони нас вже виведуть на землю "обітованну", яка буде в Сибірській тайзі. Так вони вже робили не раз. А далі репресії, концтабори та голодомори. А що моїсеї? Моїсеї тут нідочого....
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19.05.2021 15:39 Ответить
Это потому, что украинизацией ватников должно сбу заниматься и генпрокуратура, а не министерство культуры.
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19.05.2021 15:44 Ответить
Є надія, що через 3 роки ця беліберда піде в утиль. На тому ця програма імітації переходу на українську мову закінчиться. Те, що пропонує Ткаченка, це лікувати онклогічну пухлину навіть не хіміотерапвєю, а травами. Хоча кожному адекватну зрозуміло, що найкращий результат дає хірургічне втручання з наступними сеансами хіміотерапії.
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19.05.2021 15:11 Ответить
Є надія, що через 3 роки ця беліберда піде в утиль
Звиняйте, але ж в мені Надії вже нема.
Я Україну спостерігаю уважно, десь з 1976 року... -- шансів не бачу, хоча були деяки оптімізми... ... не часто.
У Вас є Право переконати мене у зворотньому -- тільки: "Не говори мне о любви -- о ней всё сказано!"

Воля і Діло! -- цого буде достатньо. -- поддержу!
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19.05.2021 15:23 Ответить
Підтримую. Нажаль наші люди безнадійні. Я називаю їх або флюгери або бенгалькі вогні, пошиплять іскрами покидають і швидко згасають.
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19.05.2021 15:40 Ответить
Так я из того же исхожу -- мифической Украины ни у кого не получилось -- надо строить реальную -- с реальными вашими людьми!
Кто это сделает? -- не знаю -- но точно, не путины, не байдены, не меркели с макронами... -- это ваши личные проблемы...
Най щастить!
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19.05.2021 15:46 Ответить
Ніхто не зробить, бо ніхто не може. А той хто і міг би, то вже не раз задав собі питання, а сенс який? Який сенс взивати і надіятися на розуміння та просвітлення до тих, які по іншому жити не вміють і не хочуть. Залишається тільки пиз***ти їх і робити так з них людей. Такий метод дієвий але ефект буде короткочасний. Та й сенс рятувати безнадійно хворого?
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19.05.2021 15:58 Ответить
Ну... -- я думаю, что скучно в Украине не будет... -- хотя и грусно местами...
Я в Украине, трошки -- 61 год -- помучался... ...Принимай, страна, эстафету! *)
Чем тяжелей -- тем интересней! (с)
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19.05.2021 16:06 Ответить
Скучно звичайно не буде, а буде сумно, як завжди було на протязі 1000 років, що найменше.
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19.05.2021 16:21 Ответить
Окреме людьске життя набагато займенше... -- ...та ніхто не хоче сумувати, хоча й тяжко на душі...*)
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19.05.2021 16:24 Ответить
рєальная Украіна це що? росія з назвою Україна?
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19.05.2021 16:50 Ответить
А чё ты, про своё название у немца спрашиваешь? ... я б сам у тебя спросил про тебя...*)
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19.05.2021 16:58 Ответить
У мене простий аргумент - порівняйте Україну, вірніше УРСР 1976-го року і Україну 2021-го року. Почніть з Прапора і Гімну. І ще. Просто для себе. Порівняйте людей у першу чергу у Києві, їхню мову, ставлення до національної ідеї у 1976 і 2021. Особливо порівняйте 12-тирічнх тодішніх і теперішніх...Я розумію, що хотілося б швидше. Але так не буває. Нації становляться довго, яеюкщо брати людське життя. Хоча у випадку України, стосовно творення таких держав, як Німеччина, процес іде дуже швидко. У вас просто є нотки жалю, що можливо за нашого життя України нашої мрії не буде. Але наші діти і вже точно - онуки її за тануть. І вцьому буде і наша з Вами заслуга. Хоча б наша праця тут, на Цензорі. 😊 "Борітеся - поборете! Вам Бог помагає" - це для нас.
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19.05.2021 16:45 Ответить
Почніть з Прапора і Гімну.

...почну, тільки не ображайтесь *) :

Прапор -- є суперечки і сьогодні -- що, може його перевернути треба?
Гімн -- Славень -- в ньому є одно чисто русське слово, якого немає в Мові.
...про інше й казати не буду... -- бо забанють за вимогою тутошньої Громади... ...я ж її здавна знаю, як облуплену -- сам, рідну, облуплював ...*)
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19.05.2021 17:09 Ответить
😊 Суперечки не такі вже й серйозні щодо того, яке поле має бути зверху. На рівні самотнього пуку. Але за цей прапор у 70-ті саджали. І надовго. До речі, саме в цей час те, яке поле має бути зверху, взагалі значення не мало. Серед патріотів. Значення мали жовто-сині (саме в такому порядку) кольори. І порядок прапора (фани) був визначений вже Законом при відновленні незалежності. Що стосується Гімну (славень), то в 70-ті за нього теж карали Сибіром. Отож прогрес очевидний. Чому я вживаю слова Імн і Прапор, а не Славень і Фана? Б так записано у ще одному символі нашої державності - Конституції. Те ж стосується і Тризуба - нашого Гербу і теж державного символу.
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19.05.2021 23:04 Ответить
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Всё знакомые украинцы, которые хотят чтоб всё было на украинском, видеобзоры на новые телефоны или автомобили почему-то смотрят на русском. Если они забудут русский язык и всё кругом будет только на украинском, то как они будут пользоваться новой техникой?
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19.05.2021 14:40 Ответить
Ідіот.
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19.05.2021 14:42 Ответить
І Рамзі Хаджамєтав лайканув))) Рамзі, ти не спроможний вивчити мову країни проживання?
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19.05.2021 14:44 Ответить
допоможіть мені будь ласка. Где найти видеобзоры на Nokia G20 и Android 12 и щоб це все було української мовою.
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19.05.2021 15:14 Ответить
Вчи англійську.
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19.05.2021 15:22 Ответить
Я живу в Україні, а не в США. Киньте будь ласка ссылку на обзор перфоратор в Бош, Макита, Хилти в чём різниця? Також українською. Бо я живу в Україні
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19.05.2021 15:33 Ответить
Зроби сам
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19.05.2021 15:49 Ответить
И ще я як вырастить авокадо чи манго вдома? Теж української мовою. Бо я живу в Україні, а не в США
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19.05.2021 15:27 Ответить
Зроби сам огляд українською мовою і він буде. Російською або польською теж хтось то вже зробив. Український контент за вас ніхто не зробить. Всі тільки про свій народ думають.
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19.05.2021 15:53 Ответить
феєричний...
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19.05.2021 16:53 Ответить
Что смотрят на русском твои знакомые "украинцы" ?
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19.05.2021 14:44 Ответить
Читают твои комменты. Кабмин одобрил 9-летнюю программу "ласковой украинизации", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5897
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19.05.2021 14:44 Ответить
Рюзьгє, why are you here?
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19.05.2021 14:45 Ответить
He is trying to earn some money for boyarka
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19.05.2021 14:51 Ответить
Для русских писал . Они свой язык с трудом понимают , заменяя слова матами .
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19.05.2021 14:48 Ответить
Кабмин одобрил 9-летнюю программу "ласковой украинизации", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5555
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19.05.2021 14:52 Ответить
"Нет слов,одни медометия",саме так оно звучить "по-русски" !!!)))
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19.05.2021 14:59 Ответить
Как ложить плитку, как правильно установить душевую кабину. Кинь ссылки на украинском. Пусть посмотрят это видео на украинском. Я им сам говорю, что живут в Украине пусть смотрят это всё на украинском.
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19.05.2021 15:47 Ответить
Ти дебіл, кацапчику?.. По-перше, плітку не "ложуть", а кладуть.
По друге, тебе що, у гуглі забанили?..

На тобі посилання
https://www.youtube.com/watch?v=LPsgHZX_uGQ - монтаж душової кабіни.
https://www.youtube.com/watch?v=KVpdQiQEEgg - укладання плитки...
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19.05.2021 18:37 Ответить
класть!
"Ложь неприятнее всего, когда она глагол"
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19.05.2021 18:45 Ответить
На мові розробників техніки - англійською, російська залишиться тільки на етикетках бояри.
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19.05.2021 14:44 Ответить
Зеля тобі теж знайомий?
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19.05.2021 14:45 Ответить
не всегда

если мне нужно заглянуть в википедику и есть статья на русском и украинском то выбираю обычно украинскую . как правило она информативнее
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19.05.2021 14:47 Ответить
украинская и российская википедии часто и по смыслу противоположны особенно что касается истории и политики. Кстати например немецкая википедия что касается Украины как правило берет информацию из российской.
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19.05.2021 16:03 Ответить
Да почти во всех странах такая проблема. Техника есть, а пользоваться не могут, - рускава не знают.
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19.05.2021 14:50 Ответить
Оце ефективність трускавецького кабміну.
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19.05.2021 14:42 Ответить
Українізація починалась ще з часів совка і ніколи не закінчиться з таким нарідом.
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19.05.2021 14:43 Ответить
Баблосы дерибанить.
Зачем растягивать удовольствие, если можно решить все быстро и кардинально.
Тем более исторический опыт Латвии, Эстонии, и др стран показывает, что рашинская вата может годами жить в стране, ненавидеть ее и не знать язык этой страны.
КПД этой ласк украинезации будет низкий, а денег потребует мнгого.
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19.05.2021 14:44 Ответить
У мене питання до кацапів - скільки українських шкіл, бібліотек, культурних центрів на території рф? Нуль!!!!! Отож.
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19.05.2021 14:47 Ответить
а також газет, журналів, ТВ і радио-каналів, ВУЗів, курсів.
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19.05.2021 21:51 Ответить
Головне завдання плісняви, не АбідЄть узкоговорящіх, сепарОв та фуйла.
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19.05.2021 14:51 Ответить
Навіщо якась програма? Є конституція та закон. Хто не бажає дотримуватися платить штраф, лагідно.
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19.05.2021 14:54 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чергова ,нікому не потрібна та безглузда програма ,замість реальної державної діяльності !!!)))
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19.05.2021 15:01 Ответить
після скандалу із підручником з укр.мови за 10 клас, треба ще вчити укр.латинку!
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19.05.2021 15:08 Ответить
Проще всего придумывать программы со сроками, которые выходят за пределы срока полномочий их авторов.
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19.05.2021 15:13 Ответить
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Кабмін схвалив 9-річну програму "лагідної українізації", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4333
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19.05.2021 15:16 Ответить
А ти чому під корейським прапором, рюзгє?
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19.05.2021 15:20 Ответить
Тридцать лет позади. Хорошо, что хоть не девяносто девятилетнюю программу приняли, и на том спасибо!
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19.05.2021 15:19 Ответить
Є закон про державну мову його треба виконувати ,а не вигадувати як його обійти.
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19.05.2021 15:20 Ответить
А вазелин для украинизируемых предусмотрели?
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19.05.2021 15:25 Ответить
-через девять років довбню, ішак англійською заговорить !
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19.05.2021 15:25 Ответить
Нам потрібен нормальний закон про деколонізацію і дерусифікацію, а від учорашніх менеджерів "1+1" годі сподіватися чогось путнього.
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19.05.2021 15:32 Ответить
Кабмин одобрил 9-летнюю программу "лагідної українізації", - Ткаченко- кабмин ,оставил продолжающуюся много десятилетий к ряду совковую "лагідну русификацию" еще на 9 лет
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19.05.2021 15:35 Ответить
Електрифікація - це коли не було електрики, а потім стало. Газифікація - це коли не було газу, а потім стало. Українізація - ...в Україні не було української мови?!
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19.05.2021 15:42 Ответить
Ткаченко збирається 30 років сидіти в міністерському кріслі? Саша, пиши вже зразу на 100 років. Щоб із запасом...
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19.05.2021 15:46 Ответить
Потрібно тільки прибрати російську агентуру від влади в Україні і питання української мови в Україні вирішиться.
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19.05.2021 15:59 Ответить
Так...русифікатори дерусифікацію робити не будуть, навіть якщо вони самі себе переконують, що вони не русифікатори. Не вірте жодному політику, у лексиконі якого відсутнє слово дерусифікація.
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19.05.2021 16:03 Ответить
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика. Нічого, крім матюків, російська "культура" світу не дала.
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19.05.2021 16:13 Ответить
« Не-е-е, 9 лет -- это очень резко, быстро! Надо это дело лет на 20-30 растянуть. Тогда будет "лагідно" »
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19.05.2021 16:26 Ответить
Не збивайтеся на манівці, оця кліка яка зараз при владі не будує Україну. Вона будує малоросію. Якщо цікаво як відродити українську мову підписуйтесь на канал Володимир Вітковський в youtube. Там дядько розбирає що коїться з нашою мовою зараз, чому це так, дає приклади як відроджувались мови такі як чеська, арагонська, іврит, та пропонує те що треба нам робити аби зберегти українську.
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19.05.2021 16:56 Ответить
Щоб повністю прибрати російську "мову" з аудіо візуального простору України достатньо одного місяця. І залишиться лише українська мова. Оце й є українізація і іншої не буває.
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19.05.2021 17:16 Ответить
А че не тридцати- или пятидесятилетнюю? Кабмін схвалив 9-річну програму "лагідної українізації", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1895
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19.05.2021 20:13 Ответить
Таку програму повинні були розробити напередодні вводу в дію закону про мову . Міністр ПОВИНЕН прийняти міри ДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ , а також указу про створення програми просування мови Тобто міністр НЕ ВИКОНУЄ свої функції.ГЕТЬ такого міністра Ткаченко !!!
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19.05.2021 20:46 Ответить
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути
українською.не більше. тому змушуймо не мовчимо, чи знову хата з краю та хай
інші. Прийдуть і до крайніх, згадайте минуле - більшовицьки інструкції відносно
України та її захисників завжди у ціні у ворогів українства. Ось вже й до мови дотяглись І хитро і мудро, знищувати відродження Українства а де неможливо. уповільнити - ось головнє їх завдання, крім влади над Україною.
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19.05.2021 21:12 Ответить
 
 