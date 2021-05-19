Кабмин одобрил 9-летнюю программу "лагідної українізації", - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров одобрил принятие Концепции государственной программы по развитию и функционированию украинского языка.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что программа рассчитана на 9 лет: 2022-2030 гг. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.
"Впереди немало работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", - подчеркнул Ткаченко.
По словам министра, программа достаточно объемная. В частности, она включает:
- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;
- запуск курсов по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;
- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
- поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;
- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
- дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.
Пожалуйста, подождите...
-- через 9 лет...
Звиняйте, але ж в мені Надії вже нема.
Я Україну спостерігаю уважно, десь з 1976 року... -- шансів не бачу, хоча були деяки оптімізми... ... не часто.
У Вас є Право переконати мене у зворотньому -- тільки: "Не говори мне о любви -- о ней всё сказано!"
Воля і Діло! -- цого буде достатньо. -- поддержу!
Кто это сделает? -- не знаю -- но точно, не путины, не байдены, не меркели с макронами... -- это ваши личные проблемы...
Най щастить!
Я в Украине, трошки -- 61 год -- помучался... ...Принимай, страна, эстафету! *)
Чем тяжелей -- тем интересней! (с)
...почну, тільки не ображайтесь *) :
Прапор -- є суперечки і сьогодні -- що, може його перевернути треба?
Гімн -- Славень -- в ньому є одно чисто русське слово, якого немає в Мові.
...про інше й казати не буду... -- бо забанють за вимогою тутошньої Громади... ...я ж її здавна знаю, як облуплену -- сам, рідну, облуплював ...*)
По друге, тебе що, у гуглі забанили?..
На тобі посилання
https://www.youtube.com/watch?v=LPsgHZX_uGQ - монтаж душової кабіни.
https://www.youtube.com/watch?v=KVpdQiQEEgg - укладання плитки...
"Ложь неприятнее всего, когда она глагол"
если мне нужно заглянуть в википедику и есть статья на русском и украинском то выбираю обычно украинскую . как правило она информативнее
Зачем растягивать удовольствие, если можно решить все быстро и кардинально.
Тем более исторический опыт Латвии, Эстонии, и др стран показывает, что рашинская вата может годами жить в стране, ненавидеть ее и не знать язык этой страны.
КПД этой ласк украинезации будет низкий, а денег потребует мнгого.
українською.не більше. тому змушуймо не мовчимо, чи знову хата з краю та хай
інші. Прийдуть і до крайніх, згадайте минуле - більшовицьки інструкції відносно
України та її захисників завжди у ціні у ворогів українства. Ось вже й до мови дотяглись І хитро і мудро, знищувати відродження Українства а де неможливо. уповільнити - ось головнє їх завдання, крім влади над Україною.