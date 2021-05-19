Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях
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У Чернівцях звільнили викладача коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Зробили це за результатами службового розслідування.
Про це розповів директор коледжу Василь Бобик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За його словами, комісія опитала студентів коледжу. 22 людини сказали, що викладач порушував правила етичної поведінки.
Переважно студенти скаржилися на те, що викладач говорив з ними на теми сексуального характеру. Одна зі студенток згадала, що викладач просив "нагнутися, щоб міг розписатися на її спині".
За словами Бобика, раніше студенти не скаржилися на поведінку викладача, бо сприймали його висловлювання несерйозно.
Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО з можливістю вийти під заставу в майже два мільйони гривень. Раніше його адвокатка Любов Литвинчук сказала, що він не вважає себе винним.
Будь ласка, зачекайте...
Если только с пистолетом ловить
Підозрюваний перебуває в ізоляторі. Він не коментує обвинувачення
У "Цензора" позднее зажигание. ))
Его с подельником задержали ещё в начале мая.
Суд идёт…
Судят врача…Хирурга..
Судят за изнасилование уборщицы…
Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
А под конец дня на операционном столе пациент умер…
Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...
Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
Судья: Та-а-ак…..
Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому?????