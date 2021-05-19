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Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях

Новини Цензор.НЕТ Події

Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях

У Чернівцях звільнили викладача коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Зробили це за результатами службового розслідування.

Про це розповів директор коледжу Василь Бобик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, комісія опитала студентів коледжу. 22 людини сказали, що викладач порушував правила етичної поведінки.

Переважно студенти скаржилися на те, що викладач говорив з ними на теми сексуального характеру. Одна зі студенток згадала, що викладач просив "нагнутися, щоб міг розписатися на її спині".

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За словами Бобика, раніше студенти не скаржилися на поведінку викладача, бо сприймали його висловлювання несерйозно.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО з можливістю вийти під заставу в майже два мільйони гривень. Раніше його адвокатка Любов Литвинчук сказала, що він не вважає себе винним.

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Топ коментарі
+12
Тут другой прикол. Шо значит "уволили по подозрению"? Если факт растления имел место быть - это статья, а не увольнение, а если не имел, то с какого перепугу уволили?
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19.05.2021 16:31
+11
скажет еще что пытался пристроиться. кстати анекдот в тему:

Суд идёт…
Судят врача…Хирурга..
Судят за изнасилование уборщицы…
Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
А под конец дня на операционном столе пациент умер…
Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...

Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
Судья: Та-а-ак…..
Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому????? Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2021 16:41
+7
Если сравнивать "рассписаться на спине" и гос измену мертвердчука то 2 миллиона заставы это не сравнимо больше чем 300 лямов мертвечины Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 3216
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19.05.2021 16:30
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Тут он учебники печатают с ссылками на порно-сайты, так чего ж теперь ожидать еще Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 8299
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19.05.2021 16:28 Відповісти
Тут другой прикол. Шо значит "уволили по подозрению"? Если факт растления имел место быть - это статья, а не увольнение, а если не имел, то с какого перепугу уволили?
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19.05.2021 16:31 Відповісти
решили перебздеть
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19.05.2021 16:36 Відповісти
А в итоге просто взбзднули.
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19.05.2021 16:37 Відповісти
Якщо доведе в суді, що його звільнили безпідставно - то можна буде отримати таку матеріальну компенсацію,що коледж продавати доведеться!
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19.05.2021 16:39 Відповісти
Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 7227
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19.05.2021 16:34 Відповісти
Если сравнивать "рассписаться на спине" и гос измену мертвердчука то 2 миллиона заставы это не сравнимо больше чем 300 лямов мертвечины Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 3216
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19.05.2021 16:30 Відповісти
ага, просил росписаться на спине - педофил не иначе)
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19.05.2021 16:32 Відповісти
смотря чем Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2724
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19.05.2021 16:41 Відповісти
А что это нормально разве? Это верхушка айсберга. Это для начала, прощупывает кого потенциально можно совратить. Просто студентки стесняются рассказать про самую жесть. Предпочитая забыть случившиеся, как страшный сон. Тем-самым, обрекая на подобное будущие жертвы.
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19.05.2021 16:42 Відповісти
Нормальная ситуация, а вдруг дело было в колидоре, а стола не было. Вот расписался на спине, какой тут криминал то?
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19.05.2021 16:46 Відповісти
Так он что звезда, чтобы автографы раздавать? Там расписаться в зачётке(студенты же!) нужно было, а этот начал, скорей всего, типа "флиртовать"( ...а давай я тебе на спинке распишусь и т.д). Студентка же не дура, она понимает о каком контексте идёт речь, раз вспомнила про этот случай.
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19.05.2021 16:53 Відповісти
Не поверишь, но рассписываются не токо в зачетках. рассписываются еще и на курсовых, и на рефератах (коледж там рефераты есть) и даже на дипломах Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 7068 Где поймали препода в коридоре там и расписался Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 8986
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19.05.2021 16:56 Відповісти
ага, распишутся они просто так...
Если только с пистолетом ловить Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях - Цензор.НЕТ 9622
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19.05.2021 17:00 Відповісти
Стоит студентка и скулит , Сидор Петрович ну распишитесь за зачет ,а то до экзамена не допустят . Приходи завтра распишусь . Но мне сегодня надо ... Ну давай спину распишусь .
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19.05.2021 21:58 Відповісти
зависит от ситуации. Но судя по описаному в статье такую "педофилию" можна прицепить 99% преподавателей.
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19.05.2021 16:49 Відповісти
какое отношение студентки имеют к педофилии?!
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19.05.2021 17:37 Відповісти
Там даже при добровольном сексе в подростковом возрасте, оба должны быть несовершеннолетние. Законы есть. И не я их писал.
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19.05.2021 17:49 Відповісти
Какой возраст согласия в Украине ? В Мексике можно с 12 лет .
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19.05.2021 22:00 Відповісти
Совращали несовершеннолетнего преподавателя .
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19.05.2021 21:59 Відповісти
Видно кто-то из них всё таки не постеснялся.
Підозрюваний перебуває в ізоляторі. Він не коментує обвинувачення

У "Цензора" позднее зажигание. ))
Его с подельником задержали ещё в начале мая.
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19.05.2021 18:33 Відповісти
от бачите, все залежить від інтерпретації
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19.05.2021 16:36 Відповісти
Кароче - якщо на вулиці прохожий(прохожа) нагнеться зав'язати шнурки, мерщій тікай, бо звинуватять у згвалтуванні.
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19.05.2021 16:38 Відповісти
скажет еще что пытался пристроиться. кстати анекдот в тему:

Суд идёт…
Судят врача…Хирурга..
Судят за изнасилование уборщицы…
Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
А под конец дня на операционном столе пациент умер…
Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...

Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
Судья: Та-а-ак…..
Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому????? Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2021 16:41 Відповісти
" колледжа искусств" и этим всё сказано...
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19.05.2021 17:15 Відповісти
Продал бы родину, сидел бы дома
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19.05.2021 19:31 Відповісти
Нагадаємо, Чернівцях затримали двох педофілів, віком 74 і 66 років. Правоохоронці встановили, що 74-річний чернівчанин запрошував у власну квартиру дівчат, що не досягли 16-річного віку, де їх розбещував і вступав у статеві зносини. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював в Інтернеті у закриту групу. Згодом з'ясувалось, що один із підозрюваних - це викладач коледжу.
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19.05.2021 19:48 Відповісти
некоторые эти студенты давно к групповухах участвуют, а тут на спине расписались.
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19.05.2021 21:43 Відповісти
Отомстили Сидору студентки за плохие оценки . Имя какое-то нестандартное , провоцирует на рифму .
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19.05.2021 21:55 Відповісти
 
 