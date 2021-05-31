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Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах

В Черновцах уволили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Сделали это по результатам служебного расследования.

Об этом рассказал директор колледжа Василий Бобик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.

В основном студенты жаловались на то, что преподаватель говорил с ними на темы сексуального характера. Одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине".

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По словам Бобика, ранее студенты не жаловались на поведение преподавателя, так как воспринимали его высказывания несерьезно.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривен. Ранее его адвокат Любовь Литвинчук сказала, что он не считает себя виновным.

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Топ комментарии
+12
Тут другой прикол. Шо значит "уволили по подозрению"? Если факт растления имел место быть - это статья, а не увольнение, а если не имел, то с какого перепугу уволили?
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19.05.2021 16:31
+11
скажет еще что пытался пристроиться. кстати анекдот в тему:

Суд идёт…
Судят врача…Хирурга..
Судят за изнасилование уборщицы…
Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
А под конец дня на операционном столе пациент умер…
Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...

Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
Судья: Та-а-ак…..
Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому????? Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2021 16:41
+7
Если сравнивать "рассписаться на спине" и гос измену мертвердчука то 2 миллиона заставы это не сравнимо больше чем 300 лямов мертвечины Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 3216
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19.05.2021 16:30
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Тут он учебники печатают с ссылками на порно-сайты, так чего ж теперь ожидать еще Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 8299
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19.05.2021 16:28 Ответить
Тут другой прикол. Шо значит "уволили по подозрению"? Если факт растления имел место быть - это статья, а не увольнение, а если не имел, то с какого перепугу уволили?
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19.05.2021 16:31 Ответить
решили перебздеть
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19.05.2021 16:36 Ответить
А в итоге просто взбзднули.
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19.05.2021 16:37 Ответить
Якщо доведе в суді, що його звільнили безпідставно - то можна буде отримати таку матеріальну компенсацію,що коледж продавати доведеться!
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19.05.2021 16:39 Ответить
Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 7227
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19.05.2021 16:34 Ответить
Если сравнивать "рассписаться на спине" и гос измену мертвердчука то 2 миллиона заставы это не сравнимо больше чем 300 лямов мертвечины Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 3216
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19.05.2021 16:30 Ответить
ага, просил росписаться на спине - педофил не иначе)
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19.05.2021 16:32 Ответить
смотря чем Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2724
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19.05.2021 16:41 Ответить
А что это нормально разве? Это верхушка айсберга. Это для начала, прощупывает кого потенциально можно совратить. Просто студентки стесняются рассказать про самую жесть. Предпочитая забыть случившиеся, как страшный сон. Тем-самым, обрекая на подобное будущие жертвы.
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19.05.2021 16:42 Ответить
Нормальная ситуация, а вдруг дело было в колидоре, а стола не было. Вот расписался на спине, какой тут криминал то?
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19.05.2021 16:46 Ответить
Так он что звезда, чтобы автографы раздавать? Там расписаться в зачётке(студенты же!) нужно было, а этот начал, скорей всего, типа "флиртовать"( ...а давай я тебе на спинке распишусь и т.д). Студентка же не дура, она понимает о каком контексте идёт речь, раз вспомнила про этот случай.
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19.05.2021 16:53 Ответить
Не поверишь, но рассписываются не токо в зачетках. рассписываются еще и на курсовых, и на рефератах (коледж там рефераты есть) и даже на дипломах Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 7068 Где поймали препода в коридоре там и расписался Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 8986
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19.05.2021 16:56 Ответить
ага, распишутся они просто так...
Если только с пистолетом ловить Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях - Цензор.НЕТ 9622
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19.05.2021 17:00 Ответить
Стоит студентка и скулит , Сидор Петрович ну распишитесь за зачет ,а то до экзамена не допустят . Приходи завтра распишусь . Но мне сегодня надо ... Ну давай спину распишусь .
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19.05.2021 21:58 Ответить
зависит от ситуации. Но судя по описаному в статье такую "педофилию" можна прицепить 99% преподавателей.
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19.05.2021 16:49 Ответить
какое отношение студентки имеют к педофилии?!
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19.05.2021 17:37 Ответить
Там даже при добровольном сексе в подростковом возрасте, оба должны быть несовершеннолетние. Законы есть. И не я их писал.
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19.05.2021 17:49 Ответить
Какой возраст согласия в Украине ? В Мексике можно с 12 лет .
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19.05.2021 22:00 Ответить
Совращали несовершеннолетнего преподавателя .
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19.05.2021 21:59 Ответить
Видно кто-то из них всё таки не постеснялся.
Підозрюваний перебуває в ізоляторі. Він не коментує обвинувачення

У "Цензора" позднее зажигание. ))
Его с подельником задержали ещё в начале мая.
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19.05.2021 18:33 Ответить
от бачите, все залежить від інтерпретації
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19.05.2021 16:36 Ответить
Кароче - якщо на вулиці прохожий(прохожа) нагнеться зав'язати шнурки, мерщій тікай, бо звинуватять у згвалтуванні.
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19.05.2021 16:38 Ответить
скажет еще что пытался пристроиться. кстати анекдот в тему:

Суд идёт…
Судят врача…Хирурга..
Судят за изнасилование уборщицы…
Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
А под конец дня на операционном столе пациент умер…
Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...

Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
Судья: Та-а-ак…..
Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому????? Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2021 16:41 Ответить
" колледжа искусств" и этим всё сказано...
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19.05.2021 17:15 Ответить
Продал бы родину, сидел бы дома
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19.05.2021 19:31 Ответить
Нагадаємо, Чернівцях затримали двох педофілів, віком 74 і 66 років. Правоохоронці встановили, що 74-річний чернівчанин запрошував у власну квартиру дівчат, що не досягли 16-річного віку, де їх розбещував і вступав у статеві зносини. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював в Інтернеті у закриту групу. Згодом з'ясувалось, що один із підозрюваних - це викладач коледжу.
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19.05.2021 19:48 Ответить
некоторые эти студенты давно к групповухах участвуют, а тут на спине расписались.
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19.05.2021 21:43 Ответить
Отомстили Сидору студентки за плохие оценки . Имя какое-то нестандартное , провоцирует на рифму .
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19.05.2021 21:55 Ответить
 
 