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Аброськін (283) штраф (477) Державна виконавча служба (27)

Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль

В’ячеслав Аброськін є ректором Одеського державного університету внутрішніх справ. Водій університету був оштрафований за порушення правил дорожнього руху, але не заплатив штраф, і виконавча служба заблокувала картку Аброськіна.

Про це ексзаступник голови Нацполіції розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мені випадково стало відомо, що моя зарплатна картка заблокована виконавчою службою. Почав розбиратися і виявилося, що я в реєстрі боржників. Потім з'ясовую, безпосередньо патрульна поліція склала протокол про порушення мною правил дорожнього руху ще на початку цього року на авто, марка і номер якого мені взагалі ні про що не говорили", - написав Аброськін.

За його словами, невдовзі з'ясувалося, що протокол було складено на автомобіль, який належить Одеському держуніверситету внутрішніх справ.

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"Кинувся одразу платити штраф, але потім зупинився - це ж не одна така машина на моєму підприємстві. За всіх платити штрафи я просто не зможу. Тому за допомогою патрульної поліції вирішуємо наші подальші кроки, щоб моя особиста картка не блокувалася постійно", - зазначив Аброськін.

Він також оцінив роботу виконавчої служби.

"Водночас мені відомі інші випадки, коли така швидка реакція була би потрібною для захисту звичайних громадян, але ... Вибірковість реагування на забезпечення рішення суду державними органами тільки засмучує", - написав Аброськін.

Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль 01

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Топ коментарі
+6
""Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой "

Ай красава! От пиарщик! Савсем оно забЫло как организовало єтот цирк Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 4901
И шо карактерно что эти хмыри верят в то что народ ТАКОЙ ДУРНОЙ ...
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19.05.2021 21:08
+6
А что, им еще и заплату платят? Он и не помнит про з\пл.... Они свои родные машины сдают в аренду в своих компаниях, сами ездят и за аренду деньгу получают...
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19.05.2021 21:52
+5
Терпи. Вся страна терпит и ты терпи.
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19.05.2021 20:59
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Терпи. Вся страна терпит и ты терпи.
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19.05.2021 20:59 Відповісти
Оспади и это ректор юридического вуза!)))..да не тобой, а как должностного лица, юридического лица, на балансе которого находится авто-нарушитель.....
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19.05.2021 21:04 Відповісти
Еще один (Кузьмин - зам Пшонки) будет расследовать события на Майдане, оккупацию рф Крыма, дело о том, что кто-то слил уникальную спецоперацию украинских спецслужб. И будет же иметь, как заместитель руководителя ТСК, доступ к документам с грифом «совершенно секретно»

Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 7278
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19.05.2021 21:07 Відповісти
Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 6850
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19.05.2021 21:08 Відповісти
Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 3640
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19.05.2021 21:14 Відповісти
Voc Vox, Ви вважаєте - занавіс ? Та ні, на жаль, то тілько увертюра...
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19.05.2021 21:21 Відповісти
Та ні, на жаль, то тілько увертюра...

а вернее -это закономерный результат того выбора который сделал одуревший мудрый нарит в абсолютном своём большинстве
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19.05.2021 22:38 Відповісти
""Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой "

Ай красава! От пиарщик! Савсем оно забЫло как организовало єтот цирк Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 4901
И шо карактерно что эти хмыри верят в то что народ ТАКОЙ ДУРНОЙ ...
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19.05.2021 21:08 Відповісти
А что, им еще и заплату платят? Он и не помнит про з\пл.... Они свои родные машины сдают в аренду в своих компаниях, сами ездят и за аренду деньгу получают...
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19.05.2021 21:52 Відповісти
Вот пусть и думают все эти руководители, депутаты и т.д перед принятием подобных законов, что не всю жизнь они будут руководителями, а придёт время ощутить себя обычными людьми со всеми их проблемами и тяготами.
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19.05.2021 21:29 Відповісти
В суд звернеться до знайомих та й поверне більшу
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19.05.2021 21:30 Відповісти
"Бросился сразу платить штраф, но потом остановился - это же не одна такая машина на моем предприятии. За всех платить штрафы я просто не смогу.

Ай-я-я-яй.. Бедный Отброськин.. Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 3721
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19.05.2021 21:44 Відповісти
Только была зметка, шо размножается "академия Нацгвардии". Тут -Одесская академия внутренних дел. В Харькове точно имеется такая же "академия"( Венедиктову произвела). Скоко ж у нас денег на милиционеров отмерянно?
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19.05.2021 21:59 Відповісти
Карта корпоративная, а не зарплатная. Но бывшие менты не могут понять разницу между ними...
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19.05.2021 21:59 Відповісти
А зачем разницу понимать?
Он ею пользуется, как зарплатной. То что находится в его распоряжении - это уже его личное. Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 3721 Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 824
показати весь коментар
19.05.2021 23:39 Відповісти
Ну это уже не в какие рамки не лезет. Оставьте в покое Аброськина. А вообще из него гораздо лучший Президент получился бы, чем этот.
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20.05.2021 00:39 Відповісти
кому нада ваш дешевый цирк? ей, Аваков, давно мост метро незохваченным стоит; или лучше цирк как в Луцке - зохват заложэников. Твои ребята без дела застоялись, того и гляди женщин в райотделах насиловать начнут, головы детям простреливать или просто детей на улицах бить. *****, моя милиция меня бережет
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20.05.2021 07:13 Відповісти
 
 