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Аброськин (329) штраф (567) Государственная исполнительная служба (30)

Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль

Вячеслав Аброськин является ректором Одесского государственного университета внутренних дел. Водитель университета был оштрафован за нарушение ПДД, но не заплатил штраф, и исполнительная служба заблокировала карту Аброськина.

Об этом экс-замглавы Нацполиции рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой. Начал разбираться и оказалось, что я в реестр должников. Затем выясняю, непосредственно патрульной полиций был составлен протокол о нарушении мной правил дорожного движения еще в начале этого года на авто, марка и номер которого мне вообще ни о чем не говорили", - написал Аброськин.

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По его словам, вскоре выяснилось, что протокол был составлен на автомобиль, принадлежащий Одесскому госуниверситету внутренних дел.

"Бросился сразу платить штраф, но потом остановился - это же не одна такая машина на моем предприятии. За всех платить штрафы я просто не смогу. Поэтому с помощью патрульной полицией решаем наши дальнейшие шаги, чтобы моя личная карта не блокировалась постоянно", - отметил Аброськин.

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Он также оценил работу исполнительной службы.

"В то же время мне известны другие случаи, когда такая быстрая реакция была бы нужна для защиты обычных граждан, но ... Избирательность реагирования на обеспечение решения суда государственными органами только огорчает", - написал Аброськин.

Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль 01

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Топ комментарии
+6
""Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой "

Ай красава! От пиарщик! Савсем оно забЫло как организовало єтот цирк Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 4901
И шо карактерно что эти хмыри верят в то что народ ТАКОЙ ДУРНОЙ ...
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19.05.2021 21:08
+6
А что, им еще и заплату платят? Он и не помнит про з\пл.... Они свои родные машины сдают в аренду в своих компаниях, сами ездят и за аренду деньгу получают...
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19.05.2021 21:52
+5
Терпи. Вся страна терпит и ты терпи.
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19.05.2021 20:59
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Терпи. Вся страна терпит и ты терпи.
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19.05.2021 20:59 Ответить
Оспади и это ректор юридического вуза!)))..да не тобой, а как должностного лица, юридического лица, на балансе которого находится авто-нарушитель.....
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19.05.2021 21:04 Ответить
Еще один (Кузьмин - зам Пшонки) будет расследовать события на Майдане, оккупацию рф Крыма, дело о том, что кто-то слил уникальную спецоперацию украинских спецслужб. И будет же иметь, как заместитель руководителя ТСК, доступ к документам с грифом «совершенно секретно»

Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 7278
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19.05.2021 21:07 Ответить
Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 6850
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19.05.2021 21:08 Ответить
Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 3640
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19.05.2021 21:14 Ответить
Voc Vox, Ви вважаєте - занавіс ? Та ні, на жаль, то тілько увертюра...
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19.05.2021 21:21 Ответить
Та ні, на жаль, то тілько увертюра...

а вернее -это закономерный результат того выбора который сделал одуревший мудрый нарит в абсолютном своём большинстве
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19.05.2021 22:38 Ответить
""Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой "

Ай красава! От пиарщик! Савсем оно забЫло как организовало єтот цирк Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль - Цензор.НЕТ 4901
И шо карактерно что эти хмыри верят в то что народ ТАКОЙ ДУРНОЙ ...
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19.05.2021 21:08 Ответить
А что, им еще и заплату платят? Он и не помнит про з\пл.... Они свои родные машины сдают в аренду в своих компаниях, сами ездят и за аренду деньгу получают...
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19.05.2021 21:52 Ответить
Вот пусть и думают все эти руководители, депутаты и т.д перед принятием подобных законов, что не всю жизнь они будут руководителями, а придёт время ощутить себя обычными людьми со всеми их проблемами и тяготами.
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19.05.2021 21:29 Ответить
В суд звернеться до знайомих та й поверне більшу
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19.05.2021 21:30 Ответить
"Бросился сразу платить штраф, но потом остановился - это же не одна такая машина на моем предприятии. За всех платить штрафы я просто не смогу.

Ай-я-я-яй.. Бедный Отброськин.. Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 3721
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19.05.2021 21:44 Ответить
Только была зметка, шо размножается "академия Нацгвардии". Тут -Одесская академия внутренних дел. В Харькове точно имеется такая же "академия"( Венедиктову произвела). Скоко ж у нас денег на милиционеров отмерянно?
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19.05.2021 21:59 Ответить
Карта корпоративная, а не зарплатная. Но бывшие менты не могут понять разницу между ними...
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19.05.2021 21:59 Ответить
А зачем разницу понимать?
Он ею пользуется, как зарплатной. То что находится в его распоряжении - это уже его личное. Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 3721 Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль - Цензор.НЕТ 824
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19.05.2021 23:39 Ответить
Ну это уже не в какие рамки не лезет. Оставьте в покое Аброськина. А вообще из него гораздо лучший Президент получился бы, чем этот.
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20.05.2021 00:39 Ответить
кому нада ваш дешевый цирк? ей, Аваков, давно мост метро незохваченным стоит; или лучше цирк как в Луцке - зохват заложэников. Твои ребята без дела застоялись, того и гляди женщин в райотделах насиловать начнут, головы детям простреливать или просто детей на улицах бить. *****, моя милиция меня бережет
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20.05.2021 07:13 Ответить
 
 