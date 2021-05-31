Экс-замглавы Нацполиции Аброськину заблокировали зарплатную карту из-за штрафа, наложенного на служебный автомобиль
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Вячеслав Аброськин является ректором Одесского государственного университета внутренних дел. Водитель университета был оштрафован за нарушение ПДД, но не заплатил штраф, и исполнительная служба заблокировала карту Аброськина.
Об этом экс-замглавы Нацполиции рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера мне случайно стало известно, что моя зарплатная карта заблокирована исполнительной службой. Начал разбираться и оказалось, что я в реестр должников. Затем выясняю, непосредственно патрульной полиций был составлен протокол о нарушении мной правил дорожного движения еще в начале этого года на авто, марка и номер которого мне вообще ни о чем не говорили", - написал Аброськин.
По его словам, вскоре выяснилось, что протокол был составлен на автомобиль, принадлежащий Одесскому госуниверситету внутренних дел.
"Бросился сразу платить штраф, но потом остановился - это же не одна такая машина на моем предприятии. За всех платить штрафы я просто не смогу. Поэтому с помощью патрульной полицией решаем наши дальнейшие шаги, чтобы моя личная карта не блокировалась постоянно", - отметил Аброськин.
Он также оценил работу исполнительной службы.
"В то же время мне известны другие случаи, когда такая быстрая реакция была бы нужна для защиты обычных граждан, но ... Избирательность реагирования на обеспечение решения суда государственными органами только огорчает", - написал Аброськин.
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а вернее -это закономерный результат того выбора который сделал одуревший мудрый нарит в абсолютном своём большинстве
Ай красава! От пиарщик! Савсем оно забЫло как организовало єтот цирк
И шо карактерно что эти хмыри верят в то что народ ТАКОЙ ДУРНОЙ ...
Ай-я-я-яй.. Бедный Отброськин..
Он ею пользуется, как зарплатной. То что находится в его распоряжении - это уже его личное.