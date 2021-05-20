Вакцинація препаратом Pfizer після дози AstraZeneca безпечна й ефективна, - іспанські вчені

Комбіноване використання вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca забезпечує потужну імунну відповідь.

Про це йдеться в попередніх результатах дослідження, проведеного іспанськими вченими Інституту здоров'я імені Карлоса III, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Інститут здоров'я презентував попередні результати клінічного випробування CombivacS, у якому оцінюють реакцію імунної системи й безпеку, пов'язану з використанням схеми – комбінації різних вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Це перше у світі дослідження, у якому презентовано дані, здобуті під час комбінованого застосування двох різних вакцин.



Учені дійшли висновку, що люди віком до 60 років, яким ввели першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть безпечно дістати другу дозу Pfizer.

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Випробування проводили в п'яти медустановах Іспанії. Після попередніх результатів учені будуть відстежувати й вимірювати антитіла учасників протягом року.



Європейські країни, включно з Німеччиною, Францією, Швецією, Норвегією і Данією, уже рекомендують комбіновані схеми вакцинації для людей віком до 60 років, яким ввели першу дозу Vaxzevria/AstraZeneca.