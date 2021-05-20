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Вакцинація препаратом Pfizer після дози AstraZeneca безпечна й ефективна, - іспанські вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація препаратом Pfizer після дози AstraZeneca безпечна й ефективна, - іспанські вчені

Комбіноване використання вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca забезпечує потужну імунну відповідь.

Про це йдеться в попередніх результатах дослідження, проведеного іспанськими вченими Інституту здоров'я імені Карлоса III, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Інститут здоров'я презентував попередні результати клінічного випробування CombivacS, у якому оцінюють реакцію імунної системи й безпеку, пов'язану з використанням схеми – комбінації різних вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Це перше у світі дослідження, у якому презентовано дані, здобуті під час комбінованого застосування двох різних вакцин.

Учені дійшли висновку, що люди віком до 60 років, яким ввели першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть безпечно дістати другу дозу Pfizer.

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Випробування проводили в п'яти медустановах Іспанії. Після попередніх результатів учені будуть відстежувати й вимірювати антитіла учасників протягом року.

Європейські країни, включно з Німеччиною, Францією, Швецією, Норвегією і Данією, уже рекомендують комбіновані схеми вакцинації для людей віком до 60 років, яким ввели першу дозу Vaxzevria/AstraZeneca.

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українців готують до відсутності другої дози Зенеки!
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20.05.2021 09:02 Відповісти
Астра без Пфайзера - деньги на ветер?! Вакцинация препаратом Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна, - испанские ученые - Цензор.НЕТ 2476
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20.05.2021 09:21 Відповісти
А если мешать на утро голова не будет болеть? Соленый огурчик хоть дают?
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20.05.2021 09:38 Відповісти
З посиланням на Гордон,ви серйозно? Вакцинувалась в кінці квітня зеникою,а вчені всього світу ще рік будуть спостерігати за реакцією цих двох в парі вакцин. Круто! Мені треба в кінці липня друга доза,а вчені тільки спостерігають?
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20.05.2021 11:19 Відповісти
 
 