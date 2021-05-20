РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
64275 посетителей онлайн
Новости Здоровье
2862 4
вакцина (3504) карантин (15793) COVID-19 (17504) коронавирус (16340) Pfizer (179) AstraZeneca (141)

Вакцинация препаратом Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна, - испанские ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинация препаратом Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна, - испанские ученые

Комбинированное использование вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

Об этом идет речь в предварительных результатах исследования, проведенного испанскими учеными Института здоровья имени Карлоса III, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Институт здоровья представил предварительные результаты клинического испытания CombivacS, в котором оценивается реакция иммунной системы и безопасность, связанная с использованием схемы комбинация различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Это первое в мире исследование, в котором представлены данные, полученные при комбинированном применении двух разных вакцин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета

Ученые пришли к выводу, что люди младше 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут безопасно получить вторую дозу Pfizer.

Испытания проводились в пяти медучреждениях Испании. После предварительных результатов ученые будут отслеживать и измерять антитела участников в течение года.

Европейские страны, включая Германию, Францию, Швецию, Норвегию и Данию, уже рекомендуют комбинированные схемы вакцинации для людей в возрасте до 60 лет, получивших первую дозу Vaxzevria/AstraZeneca.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
українців готують до відсутності другої дози Зенеки!
показать весь комментарий
20.05.2021 09:02 Ответить
Астра без Пфайзера - деньги на ветер?! Вакцинация препаратом Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна, - испанские ученые - Цензор.НЕТ 2476
показать весь комментарий
20.05.2021 09:21 Ответить
А если мешать на утро голова не будет болеть? Соленый огурчик хоть дают?
показать весь комментарий
20.05.2021 09:38 Ответить
З посиланням на Гордон,ви серйозно? Вакцинувалась в кінці квітня зеникою,а вчені всього світу ще рік будуть спостерігати за реакцією цих двох в парі вакцин. Круто! Мені треба в кінці липня друга доза,а вчені тільки спостерігають?
показать весь комментарий
20.05.2021 11:19 Ответить
 
 