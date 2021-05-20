Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після проведення запланованої ревізії державних дач там не проживатимуть люди, як-небудь пов'язані з ним.

"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною", - сказав Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що після ревізії державних дач буде представлена ​​концепція щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто там буде жити і на яких умовах.

Крім того, Зеленський зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть діючі чиновники на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, яке перебуває в держвласності.

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