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Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після проведення запланованої ревізії державних дач там не проживатимуть люди, як-небудь пов'язані з ним.
"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною", - сказав Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що після ревізії державних дач буде представлена концепція щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто там буде жити і на яких умовах.
Крім того, Зеленський зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть діючі чиновники на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, яке перебуває в держвласності.
Топ коментарі
+20 Serg Sk ee8b1a76
показати весь коментар20.05.2021 15:15
+10 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар20.05.2021 15:16
+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.05.2021 15:15
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Я понимаю, что имея пенис удобно ссать зебалам в очи. Но как это делать, если ты женщина???
Конча-Заспа переезжает ))))
Тепер я буду жити там сам, хочу будти як Чивокуня)
ІМХО: В рєзультатє окажется что должни уєхать, но нє уєдут ))))
ЗМІ повідомили, що утримання будинку Зеленського в Кончі-Заспі 2021 року обійдеться бюджету України у 68,4 млн грн.
"На функціонування будинку відпочинку "Конча-Заспа" 2020 року використано 34 млн 289 тис. грн, зокрема коштом загального фонду державного бюджету - 3,6 млн грн, спеціального фонду державного бюджету - 30 млн 671 тис. грн"