УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6340 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 453 40
дача (23) ДУСЯ (63) житло (470) Зеленський (17387)

Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після проведення запланованої ревізії державних дач там не проживатимуть люди, як-небудь пов'язані з ним.

"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною", - сказав Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що після ревізії державних дач буде представлена ​​концепція щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто там буде жити і на яких умовах.

Крім того, Зеленський зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть діючі чиновники на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, яке перебуває в держвласності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний парламент буде ще чистішим, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
А сам ты **** съедишь с госдачи ?
показати весь коментар
20.05.2021 15:15
+10
все дачі для дєток! в нашем квартале сіроток много
показати весь коментар
20.05.2021 15:16
+9
Это будет как с цикавым ришеннням по снижению тарифов, которое сначала нашли, а потом протеряли. Так что никто никуда не уедет, а заедет еще больше Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
20.05.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тебе шо, места мало, зебилоид?
показати весь коментар
20.05.2021 15:15 Відповісти
вова сказал - вова сделал: скоро начнется заселение госдач друзьями и кумовьями бесноватого шута))
показати весь коментар
20.05.2021 15:18 Відповісти
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 5825
показати весь коментар
20.05.2021 15:26 Відповісти
Первая леди призналась, что мечтает когда-нибудь иметь свое жилье.


Я понимаю, что имея пенис удобно ссать зебалам в очи. Но как это делать, если ты женщина??? Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 907 Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 8180 Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7289
показати весь коментар
20.05.2021 15:28 Відповісти
А никто не говорил, что будет легко Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 4843
показати весь коментар
20.05.2021 15:29 Відповісти
С вертухи... Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 126
показати весь коментар
20.05.2021 15:30 Відповісти
Ця дурепа знається тільки на борделях, які показує в кварталі 95.
показати весь коментар
20.05.2021 17:34 Відповісти
Напоминает то, как янукович с Межигорья съезжал Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 8420
показати весь коментар
20.05.2021 15:28 Відповісти
Виктор Федорович такой фигней не занимался, это тоже самое, что мелочь по карманам тырить Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 3311
показати весь коментар
20.05.2021 15:30 Відповісти
Не ну шота ж он с хонки вывез Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 6948
показати весь коментар
20.05.2021 15:31 Відповісти
Токо самое ценное. Даже золотой батон показался ему дешевой безделушкой Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7874
показати весь коментар
20.05.2021 15:35 Відповісти
А тут ценным оказалась крашеная штукатурка и люстры. "По Сеньке и шапка".
показати весь коментар
20.05.2021 15:42 Відповісти
А вони туди вішали ті люстри? Пусти за стіл свиню -- вона й ноги на стіл. Оборзевшие большевики.
показати весь коментар
20.05.2021 17:25 Відповісти
А сам ты **** съедишь с госдачи ?
показати весь коментар
20.05.2021 15:15 Відповісти
Это будет как с цикавым ришеннням по снижению тарифов, которое сначала нашли, а потом протеряли. Так что никто никуда не уедет, а заедет еще больше Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
20.05.2021 15:15 Відповісти
все дачі для дєток! в нашем квартале сіроток много
показати весь коментар
20.05.2021 15:16 Відповісти
Гарно живемо, проблем немає, можно і про дачі побалакать. Мабуть у журнашлюх закінчилися питання.
показати весь коментар
20.05.2021 15:17 Відповісти
а ти коли віддасиш держдачу дітям, як й обіцяв?!
показати весь коментар
20.05.2021 15:18 Відповісти
Так он и отдал дачу детям. Правда своим, но живет теперь у них в гостях, а не у себя дома, хотя Ленка сказала, что сняла люстры и посбивала все золото там)))
показати весь коментар
20.05.2021 15:25 Відповісти
И мадама бенядивтовна сьедет с госдачи?? Или она не особа приближенная к императору??
показати весь коментар
20.05.2021 15:20 Відповісти
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 6696

Конча-Заспа переезжает ))))
показати весь коментар
20.05.2021 15:27 Відповісти
Реакція пов'язаних з ним людей не змусила себе довго чекати...
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7342
показати весь коментар
20.05.2021 15:29 Відповісти
Верю, верю.. Помню Ленке не уютно было, так она всю позолоту для Золотого Базара срезала вместе с люстрами
показати весь коментар
20.05.2021 15:30 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
показати весь коментар
20.05.2021 15:31 Відповісти
Что-то не пойму я дурачка. Так заедут или съедут?
показати весь коментар
20.05.2021 15:33 Відповісти
заедут по новой концепции
показати весь коментар
21.05.2021 02:53 Відповісти
"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною" Джерело: https://censor.net/ua/n3266518
Тепер я буду жити там сам, хочу будти як Чивокуня)
показати весь коментар
20.05.2021 16:29 Відповісти
Ох и тяжёлый сегодня день для ********, так у них подгорает, столько приходится стучать по клавишам! Премию хоть обещали выплатить?
показати весь коментар
20.05.2021 16:35 Відповісти
А тебе чого плющить?
показати весь коментар
20.05.2021 23:01 Відповісти
Так всьо-такі нє заєдут ілі всьо-такі должни уєхать...
ІМХО: В рєзультатє окажется что должни уєхать, но нє уєдут ))))
показати весь коментар
20.05.2021 16:43 Відповісти
Оце обсцикає ! Потужно !
ЗМІ повідомили, що утримання будинку Зеленського в Кончі-Заспі 2021 року обійдеться бюджету України у 68,4 млн грн.

"На функціонування будинку відпочинку "Конча-Заспа" 2020 року використано 34 млн 289 тис. грн, зокрема коштом загального фонду державного бюджету - 3,6 млн грн, спеціального фонду державного бюджету - 30 млн 671 тис. грн"
показати весь коментар
20.05.2021 17:18 Відповісти
хорошо и правильно.
показати весь коментар
20.05.2021 17:31 Відповісти
Мабуть, не замислюються, чи вистачить грошей ще на кілька днів, щоб купити курячих крилець, чи наїстися досхочу один раз, а потім жити на самій картоплі та крупі допоки крапне на картку.
показати весь коментар
20.05.2021 17:47 Відповісти
Верить Гундосу-себя не уважать!
показати весь коментар
20.05.2021 22:46 Відповісти
а на его даче детки будут жить?
показати весь коментар
21.05.2021 02:50 Відповісти
 
 