Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Серед політиків, що обіймали посаду президента України, найвищий баланс довіри - до чинного глави держави Володимира Зеленського, проте найкращим українці вважають Леоніда Кучму.
Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-18 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Серед політиків, які обіймали посаду Президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного Глави держави В.Зеленського (довіряють – 46%, не довіряють – 51%). Л.Кучмі довіряють 36%, не довіряють – 58%. Л.Кравчуку довіряють 36%, не довіряють – 53%. В.Ющенку довіряють 29%, не довіряють – 66%. П.Порошенку довіряють – 24%, не довіряють – 75%. В.Януковичу довіряють 15%, не довіряють – 82%. У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у В.Зеленського помітно відрізняється у кращий бік, аніж у двох його попередників П.Порошенка та В.Януковича", - йдеться в повідомленні.
"Серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, вважають найкращим Л.Кучму (23%). 18% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 14% вважають, що найкращим був П.Порошенко, 13% вважають, що найкращим був В.Янкукович, 12% - Л.Кравчук та лише 7% - В.Ющенко. Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% - не змогли відповісти", - зазначається в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 16-18 травня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
мне особенно нравится слышать на улице как розовощекие школьники рассказывают друг другу как классно жилось при совке!
МУДРИЙ НÁРIД, он такой...
Отдавать предпочтение тому, кто отдал прямой приказ на убийство журналиста!
Ганьба!!!
Хотя, а что можно было ожидать от тех, кто живёт по принципу "а какая разница"...
- Он любит евреев в русской косоворотке празднующих день вышиваний на похоронах убитого украинского солдата