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Зеленський (17387) Кучма (485) рейтинг (696)

Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування

Серед політиків, що обіймали посаду президента України, найвищий баланс довіри - до чинного глави держави Володимира Зеленського, проте найкращим українці вважають Леоніда Кучму.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-18 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Серед політиків, які обіймали посаду Президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного Глави держави В.Зеленського (довіряють – 46%, не довіряють – 51%). Л.Кучмі довіряють 36%, не довіряють – 58%. Л.Кравчуку довіряють 36%, не довіряють – 53%. В.Ющенку довіряють 29%, не довіряють – 66%. П.Порошенку довіряють – 24%, не довіряють – 75%. В.Януковичу довіряють 15%, не довіряють – 82%. У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у В.Зеленського помітно відрізняється у кращий бік, аніж у двох його попередників П.Порошенка та В.Януковича", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, вважають найкращим Л.Кучму (23%). 18% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 14% вважають, що найкращим був П.Порошенко, 13% вважають, що найкращим був В.Янкукович, 12% - Л.Кравчук та лише 7% - В.Ющенко. Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% - не змогли відповісти", - зазначається в дослідженні.

Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування Рейтингу 01
Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування Рейтингу 02
Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування Рейтингу 03
Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 16-18 травня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
точно, цей нарІд - мудрий..
Вважати батька ******** олігархічно-феодальної системи кучманоїда - кращим?!!
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20.05.2021 15:44
+39
Про кучмо ересь какая-то.
Эта тварь взростила олигархическую власть.
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20.05.2021 15:44
+27
Кучме
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20.05.2021 15:54
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- Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше- Как 18летние могут помнить президенство Кучмы? Бабушки с дедушками нашептали?
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20.05.2021 19:15 Відповісти
именно бабушки с дедушками.
мне особенно нравится слышать на улице как розовощекие школьники рассказывают друг другу как классно жилось при совке! Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1863 Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3884
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20.05.2021 19:31 Відповісти
Ну, а что же вы хотели?
МУДРИЙ НÁРIД, он такой...
Отдавать предпочтение тому, кто отдал прямой приказ на убийство журналиста!
Ганьба!!!

Хотя, а что можно было ожидать от тех, кто живёт по принципу "а какая разница"...
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20.05.2021 20:14 Відповісти
Да все это- фуфло! *рейтинг* -фуфло, опрос- фуфло ,мудрийнарит - фуфло , только *повара* этого рейтинга и вброса не фуфло, а твари, падлы, суки и подонки...
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20.05.2021 20:30 Відповісти
Це є відповіддю на недолуге питання ЗЕ Байдену, чому Україна до сих пір не в НАТО.
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20.05.2021 22:45 Відповісти
Общался с экстрасенсом. Она сказала, что Кличко и Порошенко посадит Аваков. Порошенко будет сидеть дольше, но у него в тюрьме будет часовня. А следующим президентом после Зеленского будет Юля Тимошенко. А мэром Киева будет Артём Милевский. Она очень хороший экстрасенс и никогда не ошибалась
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21.05.2021 01:01 Відповісти
Ха, никогда не ошиблась, а вот теперь это то время, когда проявится её ошибочка...
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31.10.2021 16:13 Відповісти
Бред это, а не опрос! Худший недопрезидент--зеленский, лучший Президент--Порошенко.
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21.05.2021 01:35 Відповісти
Лучший, бо единственный с сизым носом и матюкливый? При нем обезглавили Гонгадзе. За что садили при Кравчуке, при Кучме - норма... Так и родился олигархат. Шо роднит всех президентов, потому все они на равных - валюта шаленими потоками имела движуху: из района в область, из области - в Киев, из Киева - за бугор, не задерживаясь в Украине. Благодаря такому усердию президентов , гривна обесценилась более чем в 15 раз...
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21.05.2021 03:58 Відповісти
Улыбнуло...капустник какой-то ... разминочный КВНовский опросник... Зебик хороший , но не очень.... Да шо там опрашивать, если сами зебеля свою хорошесть представили 36% и + 40-50% остальной хорошести от предвыборных обещалок - тока в зачатии. Это на третьем году его хорошести.
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21.05.2021 04:03 Відповісти
Что нужно знать об украинском избирателе?
- Он любит евреев в русской косоворотке празднующих день вышиваний на похоронах убитого украинского солдата
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21.05.2021 06:02 Відповісти
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