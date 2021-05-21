УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14095 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 967 115
ВР (11723) Хамас (155) Василевська-Смаглюк (62)

У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією

У Верховній Раді зареєстрували постанову про визнання Україною ХАМАС терористичною організацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами парламентарки, цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій.

"Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Британії й Японії, які давно визнали цей радикальних рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями"", - наголосила нардепка.

Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань.

"Зокрема, щодо визнання анексії Криму й щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", - додала вона.

Як свідчать дані на сайті парламенту, проєкт постанови передано на розгляд керівництву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
А Ізраїль визнав ДНРу терористами ?
показати весь коментар
21.05.2021 08:42
+20
А расею когда признают терористической организацией? В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией - Цензор.НЕТ 246
показати весь коментар
21.05.2021 08:41
+16
еврей зеленский не прекращает лизать жопу своим землякам. При этом у исраильских евреев от одного упоминания УПА или Голодомора, сразу полыхают днища. Пускай сионисты сами разбираются со своими врагами, нам нечего соваться в исламский мир, где заправляет в том числе наш главный союзник - турция.
показати весь коментар
21.05.2021 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://www.youtube.com/watch?v=wShiYLCYLho&ab_channel=EyeLidStudio

У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією - Цензор.НЕТ 9245



EyeLidStudio
2 дня назад
Это видео сделано украинцами

это из комментариев под видео.
показати весь коментар
21.05.2021 10:48 Відповісти
Нам потрібно бути нейтральними.Ізраїль ж не підтримує Україну.
показати весь коментар
21.05.2021 11:09 Відповісти
Палестина блін підтримує, сам факт хаотичного обстрілу мирняка має бути засуджений, хамас і днр близнюки.
показати весь коментар
21.05.2021 11:11 Відповісти
Ізраїль визнав денеерівців терористами? Ми не повинні лизати Ізраїлю.Ми що їх колонія?
показати весь коментар
21.05.2021 11:25 Відповісти
ХАМАС - друг кремлядей и видимо твой, кацапик
показати весь коментар
21.05.2021 11:38 Відповісти
Дык, на шо намек? зебикам ссы.отно муйлушу назвать террористом номер один в мире?
показати весь коментар
22.05.2021 02:49 Відповісти
Вся ЕС Порошенко против этого законопроекта = Порошенко остается рабом лампы леваков Европы и США
показати весь коментар
21.05.2021 11:36 Відповісти
это не наша ВОЙНА

мне равнобедренны что ХАМАС, что ЦАХАЛ

пусть евреи воюют между собой, нам то что ? У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією - Цензор.НЕТ 4491
показати весь коментар
21.05.2021 23:51 Відповісти
Кацапию лучше признайте террористической организацией.
показати весь коментар
21.05.2021 11:53 Відповісти
у нас СВОЯ ВОЙНА

пусть семиты разбираются между собой

ХАМАЗ ничуть не хуже ЦАХАЛА
по убийству мирных жителей
показати весь коментар
21.05.2021 14:40 Відповісти
А Израиль Голодомор признал, а ЛНР/ДНР признал террористами ? Чего присмыкаемся перед ними?
показати весь коментар
21.05.2021 16:51 Відповісти
Ой, дурбыцалы. Пыня - не террорист, даЙОшь ХАМАС... Или зебики с ХАМАСовцами - на короткой ноге и их не боятся.
показати весь коментар
22.05.2021 01:16 Відповісти
Могу согласиться с решением зебуинов , если они заявят, шо ХАМАС - это ягелеядный проект.
показати весь коментар
22.05.2021 01:19 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
22.05.2021 04:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 