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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Хамас (152) Василевская-Смаглюк (61)

В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о признании Украиной ХАМАС террористической организацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, эту инициативу поддержали 80 народных депутатов из разных партий.

"Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюза, США, Канады, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел. Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями", - подчеркнула нардеп.

Василевская-Смаглюк отметила, что Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступки по другим вопросам.

"В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы", - добавила она.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
А Ізраїль визнав ДНРу терористами ?
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21.05.2021 08:42
+20
А расею когда признают терористической организацией? В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией - Цензор.НЕТ 246
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21.05.2021 08:41
+16
еврей зеленский не прекращает лизать жопу своим землякам. При этом у исраильских евреев от одного упоминания УПА или Голодомора, сразу полыхают днища. Пускай сионисты сами разбираются со своими врагами, нам нечего соваться в исламский мир, где заправляет в том числе наш главный союзник - турция.
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21.05.2021 08:53
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https://www.youtube.com/watch?v=wShiYLCYLho&ab_channel=EyeLidStudio

У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією - Цензор.НЕТ 9245



EyeLidStudio
2 дня назад
Это видео сделано украинцами

это из комментариев под видео.
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21.05.2021 10:48 Ответить
Нам потрібно бути нейтральними.Ізраїль ж не підтримує Україну.
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21.05.2021 11:09 Ответить
Палестина блін підтримує, сам факт хаотичного обстрілу мирняка має бути засуджений, хамас і днр близнюки.
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21.05.2021 11:11 Ответить
Ізраїль визнав денеерівців терористами? Ми не повинні лизати Ізраїлю.Ми що їх колонія?
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21.05.2021 11:25 Ответить
ХАМАС - друг кремлядей и видимо твой, кацапик
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21.05.2021 11:38 Ответить
Дык, на шо намек? зебикам ссы.отно муйлушу назвать террористом номер один в мире?
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22.05.2021 02:49 Ответить
Вся ЕС Порошенко против этого законопроекта = Порошенко остается рабом лампы леваков Европы и США
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21.05.2021 11:36 Ответить
это не наша ВОЙНА

мне равнобедренны что ХАМАС, что ЦАХАЛ

пусть евреи воюют между собой, нам то что ? У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією - Цензор.НЕТ 4491
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21.05.2021 23:51 Ответить
Кацапию лучше признайте террористической организацией.
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21.05.2021 11:53 Ответить
у нас СВОЯ ВОЙНА

пусть семиты разбираются между собой

ХАМАЗ ничуть не хуже ЦАХАЛА
по убийству мирных жителей
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21.05.2021 14:40 Ответить
А Израиль Голодомор признал, а ЛНР/ДНР признал террористами ? Чего присмыкаемся перед ними?
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21.05.2021 16:51 Ответить
Ой, дурбыцалы. Пыня - не террорист, даЙОшь ХАМАС... Или зебики с ХАМАСовцами - на короткой ноге и их не боятся.
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22.05.2021 01:16 Ответить
Могу согласиться с решением зебуинов , если они заявят, шо ХАМАС - это ягелеядный проект.
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22.05.2021 01:19 Ответить
правильно.
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22.05.2021 04:48 Ответить
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