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Новини Суспільство
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лікарня (1098) Вінницька область (748) ОДА (1540) Велике будівництво (718)

У Вінницькій області вже 10 лікарень отримали сучасні томографи, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Приймальні відділення Гайсинської і Бершадської опорних лікарень отримали сучасні комп'ютерні томографи. Мешканці зможуть проходити обстеження безкоштовно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницька ОДА.

Приймальні відділення в цих лікарнях раніше були реконструйовані в межах президентської програми "Велике будівництво".

Загалом в області реконструювали 10 таких відділень. Гайсинське і Бершадське - два останні в регіоні, куди доставили сучасне обладнання. Кожен з апаратів КТ коштує приблизно 20 млн гривень, їх централізовано закупило Міністерство охорони здоров'я України.

"Як і обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я, привезли за графіком - цього тижня. Це важливий момент – фінансування "Великого будівництва". Важливо, що обстеження КТ, так само, як рентген та УЗД, у цих приймальних відділеннях жителі зможуть отримувати безкоштовно", - наголосив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

У Вінницькій області вже 10 лікарень отримали сучасні томографи, - ОДА 01

Реконструкція була проведена також у лікарнях Козятина, Калинівки, Хмільника, Жмеринки, Могилева-Подільського, Ямполя, Тульчина, а також у міській лікарні "швидкої допомоги" у Вінниці.

Зазначається, що з усіх лікарень ремонт нині триває лише в одній - у Козятині.

У другому півріччі у Вінницькій області очікується початок реконструкції обласної дитячої лікарні та обласної лікарні імені Пирогова.

Нагадаємо, загалом в Україні планується реконструювати і оснастити сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень опорних лікарень. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Автор: Наталя Джума
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Трактором выгружают и в здание затаскивают, надеюсь они не знают сколько он стоит, а то руки затремтять и разобьют его ненароком.
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21.05.2021 09:09 Відповісти
все більше повідомлень, що томографи получають(отримують)....
а хтось жеж їх роздає
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21.05.2021 09:54 Відповісти
Хоч би обгорнули його... Через бруд проносять..
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21.05.2021 09:13 Відповісти
НЕ понял: а что это там улица не заасфальтирована и плохоосвещена?
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21.05.2021 09:17 Відповісти
Ну тепер лікарі почнуть капусту косити
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21.05.2021 09:26 Відповісти
поки не поламається...і тоді у ньому стане можна капусту солити, мочити і квасити
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21.05.2021 09:51 Відповісти
Купляють за державний кошт чи благочинні внески.
Але спробуй туди безкоштовно пробитися.
Лікарі на засобах ******** діагностики паразитують.
Томографів хоч греблю гати, але не дай бог що, бідному хворому, тим більше пенсіонеру, вони недоступні
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21.05.2021 10:06 Відповісти
А чому не написали скільки буде коштувати зробити зробити пацієнту той самий КТ /МРТ. А я скажу. Від 1000 грн. І лікарі не приймуть на обстеження без КТ. Будуть заганяти всіх абсолютно.Тому цей томограф пацієнти почнуть відбивати вже сьогодні.
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21.05.2021 10:15 Відповісти
 
 