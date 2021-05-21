У Вінницькій області вже 10 лікарень отримали сучасні томографи, - ОДА

Приймальні відділення Гайсинської і Бершадської опорних лікарень отримали сучасні комп'ютерні томографи. Мешканці зможуть проходити обстеження безкоштовно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницька ОДА.

Приймальні відділення в цих лікарнях раніше були реконструйовані в межах президентської програми "Велике будівництво".

Загалом в області реконструювали 10 таких відділень. Гайсинське і Бершадське - два останні в регіоні, куди доставили сучасне обладнання. Кожен з апаратів КТ коштує приблизно 20 млн гривень, їх централізовано закупило Міністерство охорони здоров'я України.

"Як і обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я, привезли за графіком - цього тижня. Це важливий момент – фінансування "Великого будівництва". Важливо, що обстеження КТ, так само, як рентген та УЗД, у цих приймальних відділеннях жителі зможуть отримувати безкоштовно", - наголосив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Реконструкція була проведена також у лікарнях Козятина, Калинівки, Хмільника, Жмеринки, Могилева-Подільського, Ямполя, Тульчина, а також у міській лікарні "швидкої допомоги" у Вінниці.

Зазначається, що з усіх лікарень ремонт нині триває лише в одній - у Козятині.

У другому півріччі у Вінницькій області очікується початок реконструкції обласної дитячої лікарні та обласної лікарні імені Пирогова.

Нагадаємо, загалом в Україні планується реконструювати і оснастити сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень опорних лікарень. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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