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Новости Общество
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больница (1387) Винницкая область (917) ОГА (2375) Большая стройка (722)

В Винницкой области уже 10 больниц получили современные томографы, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Приемные отделения Гайсинской и Бершадской опорных больниц получили современные компьютерные томографы. Жители смогут проходить обследования бесплатно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкая ОГА.

Приемные отделения в этих больницах ранее были реконструированы в рамках президентской программы "Большая стройка".

Всего в области реконструировали 10 таких отделений. Гайсинское и Бершадское - два последних в регионе, куда доставили современное оборудование. Каждый из аппаратов КТ стоит около 20 млн гривен, их централизованно закупило Министерство здравоохранения Украины.

"Как и обещали в Министерстве здравоохранения, привезли по графику - на этой неделе. Это важный момент - финансирование "Большой стройки". Важно, что обследование КТ, так же, как рентген и УЗИ, в этих приемных отделениях жители смогут получать бесплатно", - отметил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

В Винницкой области уже 10 больниц получили современные томографы, - ОГА 01

Реконструкция была проведена также в больницах Козятина, Калиновки, Хмельника, Жмеринки, Могилева-Подольского, Ямполя, Тульчина, а также в городской больнице скорой помощи в Виннице.

Отмечается, что из всех больниц ремонт сейчас продолжается только в одной - в Козятине.

Во втором полугодии в Винницкой области ожидается начало реконструкции областной детской больницы и областной больницы имени Пирогова.

Напомним, всего в Украине планируется реконструировать и оснастить современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений опорных больниц. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Трактором выгружают и в здание затаскивают, надеюсь они не знают сколько он стоит, а то руки затремтять и разобьют его ненароком.
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21.05.2021 09:09 Ответить
все більше повідомлень, що томографи получають(отримують)....
а хтось жеж їх роздає
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21.05.2021 09:54 Ответить
Хоч би обгорнули його... Через бруд проносять..
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21.05.2021 09:13 Ответить
НЕ понял: а что это там улица не заасфальтирована и плохоосвещена?
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21.05.2021 09:17 Ответить
Ну тепер лікарі почнуть капусту косити
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21.05.2021 09:26 Ответить
поки не поламається...і тоді у ньому стане можна капусту солити, мочити і квасити
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21.05.2021 09:51 Ответить
Купляють за державний кошт чи благочинні внески.
Але спробуй туди безкоштовно пробитися.
Лікарі на засобах ******** діагностики паразитують.
Томографів хоч греблю гати, але не дай бог що, бідному хворому, тим більше пенсіонеру, вони недоступні
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21.05.2021 10:06 Ответить
А чому не написали скільки буде коштувати зробити зробити пацієнту той самий КТ /МРТ. А я скажу. Від 1000 грн. І лікарі не приймуть на обстеження без КТ. Будуть заганяти всіх абсолютно.Тому цей томограф пацієнти почнуть відбивати вже сьогодні.
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21.05.2021 10:15 Ответить
 
 