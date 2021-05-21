В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою"

В Офісі Президента обурені критикою вишиванок президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської, і зазначають, що вони виготовлені на основі українських традицій крою та орнаментів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Вишиванки Володимира Зеленського та Олени Зеленської, які й потрапили під немотивований злісний хейт відомої політичної групи, зроблені українським дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) і на основі українських традицій крою, підбору орнаментів", - зазначив він.

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Подоляк назвав низку повідомлень про те, що нинішня вишиванка Зеленського "не така", - "черговою хвилею чергової брехні", і наголосив, що українська культура значно багатша, ніж, за його словами, "зашорені і виховані ще по радянських лекалах уявлення про неї".

Радник керівника ОП нагадав, що українська вишиванка - це не один якийсь образ, не один візерунок і не одна модель.

"І це не тільки те, що звичне для тих, хто вихований ще на радянських мультфільмах про козаків. Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які різні бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалася вишиванка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї. Це різні регіональні особливості, це в тому числі й сучасні інтерпретації регіональних особливостей", - вважає Подоляк.

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Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський до Дня вишиванки опублікував спільну з дружиною світлину у вишиванках. Пізніше з'явилася інформація, що вишиванка очільника держави дуже схожа на російську косоворотку, яка є предметом російського народного костюма.