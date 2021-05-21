В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі Президента обурені критикою вишиванок президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської, і зазначають, що вони виготовлені на основі українських традицій крою та орнаментів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.
"Вишиванки Володимира Зеленського та Олени Зеленської, які й потрапили під немотивований злісний хейт відомої політичної групи, зроблені українським дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) і на основі українських традицій крою, підбору орнаментів", - зазначив він.
Подоляк назвав низку повідомлень про те, що нинішня вишиванка Зеленського "не така", - "черговою хвилею чергової брехні", і наголосив, що українська культура значно багатша, ніж, за його словами, "зашорені і виховані ще по радянських лекалах уявлення про неї".
Радник керівника ОП нагадав, що українська вишиванка - це не один якийсь образ, не один візерунок і не одна модель.
"І це не тільки те, що звичне для тих, хто вихований ще на радянських мультфільмах про козаків. Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які різні бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалася вишиванка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї. Це різні регіональні особливості, це в тому числі й сучасні інтерпретації регіональних особливостей", - вважає Подоляк.
Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський до Дня вишиванки опублікував спільну з дружиною світлину у вишиванках. Пізніше з'явилася інформація, що вишиванка очільника держави дуже схожа на російську косоворотку, яка є предметом російського народного костюма.
Будь ласка, зачекайте...
Баба і кіт@babaikit
Біларуська вишиванка
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
Має значеня як ця сорочка сприймається. На тепер ця сорочка Зеленського 100-відсотково сприймається як російська косоворотка. Так можна також сперечатися про свастику, що то святий символ у буддизмі, індуїзмі ... І що? Дозволимо знову свастики носити та зігувати?
Та уже і росіяни пишуть, що Зеленський був у косоворотці: "Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку"
1 ч ·
Да да да, вдягти косоворотку замість вишиванки це такий план, щоб, ну, е, відволікти. Від пресухи яку перед цим анонсували дуже, ага. Спочатку привернути увагу, а потім коли вона пройде по плану, відволікати. Також по плану. Косовороткою про яку півдоби не могли придумати що казати.
І літак без двигунів, на фоні якого був Президент, це також навмисно, щоб ну, скажімо, викликати в аудиторії жалість.
А літак без крил з написом "Збройним силам - надійні крила" це, ее, ну... ой та йдіть у дупу вже.
Немає ніяких планів, камон.
Не треба шукати змову, хитропланіуми та маніпуляції там де довбограї наймають на роботу довбограїв.
Тому літаки без крил, тому новенькі бліндажі на фронті, тому на відпочинок літають під виглядом робочих зустрічів і з кожного приводять віртуальни мільярди, тому Чауса викрадали довбограї які засвітились де тільки можна, тому Шефір сідає у Майбах Ахмета, тому Шкарлета у міністри і т.д
Це просто довбограї, але духе самовпевнені та зухвальні бо в них є влада.
Все.
Ну, часть правды в этом есть. Нынешние недовольные "Зе-косовороткой" если и носят вышиванки, то купленные в магазинах и от "Мэйд ин Чайна". А китаезы... ну откуда они знают про украинскую культуру? Шмаляют на узоры что попало.
Ада Роговцева з дочками.
Щось у мене таке передчуття, що може так статися, що той "дизайнер" начебто вишиванок Артем Климчук буде з Зеленським або Подоляком майно ділити, ну як Климчук не так давно ділив майно із заступником ген. прокурора Юрієм Столярчуком. Доречі останній "дизайнеру" подарував дім і квартиру. Я так думаю, що той Климчук і відомий своєю нетрадиційністю.
Може сказав Зеленському "Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки"
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Мышкин: Да не был я никогда в Баден-Бадене.
Иволгин: А где был?
Мышкин: В Ницце был.
Иволгин: Помню, помню как в Ницце тебе жопку обосранную мыл на родниках.
Мышкин: Да с чего это вы взяли, что я непрерывно какался? С детства у меня такой привычки не было - под себя ходить.
Даунхаус
Подоляк - неквалифицированное унылое овно и конкурсы у него такие же.
-Ага!
но получался не лимузин, а членовоз.
д
Я - українка. Ніколи подібного не бачила.
А альтернативно обдаровані "патріоти" з занюханої україноненависницької *опи видерли десь цю =красоту= і ще сміють обурюватися.
З іншого боку, може, й добре, що так: ця погань і минулого року наволочила на себе таку ж порнографію, і цього собі не зрадила.
Бо його ж корчі крутитимуть у вишиванці. А таке лайно йому якраз пасує.