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Новини Політика України
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вишиванка (71) Зеленський (17387) Офіс Президента (1746) Подоляк Михайло (296)

В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП назвали критику вишиванки Зеленського

В Офісі Президента обурені критикою вишиванок президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської, і зазначають, що вони виготовлені на основі українських традицій крою та орнаментів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Вишиванки Володимира Зеленського та Олени Зеленської, які й потрапили під немотивований злісний хейт відомої політичної групи, зроблені українським дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) і на основі українських традицій крою, підбору орнаментів", - зазначив він.

Дивіться також: Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО

Подоляк назвав низку повідомлень про те, що нинішня вишиванка Зеленського "не така", - "черговою хвилею чергової брехні", і наголосив, що українська культура значно багатша, ніж, за його словами, "зашорені і виховані ще по радянських лекалах уявлення про неї".

Радник керівника ОП нагадав, що українська вишиванка - це не один якийсь образ, не один візерунок і не одна модель.

"І це не тільки те, що звичне для тих, хто вихований ще на радянських мультфільмах про козаків. Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які різні бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалася вишиванка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї. Це різні регіональні особливості, це в тому числі й сучасні інтерпретації регіональних особливостей", - вважає Подоляк.

Також читайте: Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський до Дня вишиванки опублікував спільну з дружиною світлину у вишиванках. Пізніше з'явилася інформація, що вишиванка очільника держави дуже схожа на російську косоворотку, яка є предметом російського народного костюма.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 2882
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21.05.2021 10:42
+54
В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя" - Цензор.НЕТ 2986
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21.05.2021 10:37
+51
т.е. для постебаться классическую узнаваемую с кытыцям украинскую вышиванку нашли???
а для выпендриться в такой день...натянули косовортки и звиздят хором шо это вышиванки???
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7314

...
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21.05.2021 10:47
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У білорусів, як і у нас, немає косовротки.
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 228
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21.05.2021 12:53 Відповісти


Баба і кіт@babaikit





Біларуська вишиванка

В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9424
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22.05.2021 12:52 Відповісти
Бачення України,її мови,традиції,цінностей українцем і окупантом,ворогом,кардинально різниться! І ,за цією різницею безпомилково ідентифікується ворог-як би він не маскувався!
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21.05.2021 11:51 Відповісти
Про Зелю - не в бровь, а в глаз !!!
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
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21.05.2021 11:57 Відповісти
Московский улус кроме борща украл у украинцев и вышиванку.У московских бонз пена у рта похлеще киевской пены.
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21.05.2021 11:59 Відповісти
Косовортка- это исконно русская рубаха, в Украине она не прижилась и практически не носилась.
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21.05.2021 12:02 Відповісти
у малороса тяга к лаптям под кожей и в крови, этого даже звездой Давида не прикроешь...
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21.05.2021 12:26 Відповісти
испортили украинцам праздник и еще и обзывают нас злобными хейтерами
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21.05.2021 12:37 Відповісти
Не має значеня точка зору "експертів", особливо з ОП, про те що є косовороткою, а що ні.
Має значеня як ця сорочка сприймається. На тепер ця сорочка Зеленського 100-відсотково сприймається як російська косоворотка. Так можна також сперечатися про свастику, що то святий символ у буддизмі, індуїзмі ... І що? Дозволимо знову свастики носити та зігувати?
Та уже і росіяни пишуть, що Зеленський був у косоворотці: "Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку"
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21.05.2021 12:44 Відповісти
Понимаете, у кацапов вышиванки отродясь не было, но это чмо дало старт и в скоре мы увидим в Мордоре шествия исконно русских вышиванок.
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21.05.2021 12:44 Відповісти
Это не критика, это не журналистика, это пропаганда, это информационная война, - Скобеевы, Соловьевы, Киселевы и прочие, украинского разлива - на услужении олигархов. Любой повод, любое событие используется для вбрасывание в контекст негатива, ложки г*вна, переполюсовка в негатив...
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21.05.2021 12:44 Відповісти
Дык, какая разница?
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21.05.2021 12:57 Відповісти
Anton Shvets

1 ч ·

Да да да, вдягти косоворотку замість вишиванки це такий план, щоб, ну, е, відволікти. Від пресухи яку перед цим анонсували дуже, ага. Спочатку привернути увагу, а потім коли вона пройде по плану, відволікати. Також по плану. Косовороткою про яку півдоби не могли придумати що казати.

І літак без двигунів, на фоні якого був Президент, це також навмисно, щоб ну, скажімо, викликати в аудиторії жалість.

А літак без крил з написом "Збройним силам - надійні крила" це, ее, ну... ой та йдіть у дупу вже.

Немає ніяких планів, камон.

Не треба шукати змову, хитропланіуми та маніпуляції там де довбограї наймають на роботу довбограїв.

Тому літаки без крил, тому новенькі бліндажі на фронті, тому на відпочинок літають під виглядом робочих зустрічів і з кожного приводять віртуальни мільярди, тому Чауса викрадали довбограї які засвітились де тільки можна, тому Шефір сідає у Майбах Ахмета, тому Шкарлета у міністри і т.д

Це просто довбограї, але духе самовпевнені та зухвальні бо в них є влада.

Все.
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21.05.2021 13:00 Відповісти
"на основе украинских традиций кроя, подбора орнаментов"

Ну, часть правды в этом есть. Нынешние недовольные "Зе-косовороткой" если и носят вышиванки, то купленные в магазинах и от "Мэйд ин Чайна". А китаезы... ну откуда они знают про украинскую культуру? Шмаляют на узоры что попало.
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21.05.2021 13:02 Відповісти
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3810
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21.05.2021 13:03 Відповісти
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3914
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21.05.2021 13:08 Відповісти
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 1145
Ада Роговцева з дочками.
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21.05.2021 13:09 Відповісти
Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки

Щось у мене таке передчуття, що може так статися, що той "дизайнер" начебто вишиванок Артем Климчук буде з Зеленським або Подоляком майно ділити, ну як Климчук не так давно ділив майно із заступником ген. прокурора Юрієм Столярчуком. Доречі останній "дизайнеру" подарував дім і квартиру. Я так думаю, що той Климчук і відомий своєю нетрадиційністю.
Може сказав Зеленському "Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки"
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7714
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21.05.2021 13:17 Відповісти
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3201В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 2122В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3835В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7108В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9294
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21.05.2021 13:24 Відповісти
Иволгин: Помню, поомню, как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене на родниках.
Мышкин: Да не был я никогда в Баден-Бадене.
Иволгин: А где был?
Мышкин: В Ницце был.
Иволгин: Помню, помню как в Ницце тебе жопку обосранную мыл на родниках.
Мышкин: Да с чего это вы взяли, что я непрерывно какался? В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 1765 С детства у меня такой привычки не было - под себя ходить.

Даунхаус
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21.05.2021 13:30 Відповісти
Сам факт того, что Подоляк опять дает разъяснения - доказывает что это все провал коммуникации.
Подоляк - неквалифицированное унылое овно и конкурсы у него такие же.
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21.05.2021 13:48 Відповісти
Там вся ******** зеленых соплей такая. Начиная с предводителя
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21.05.2021 15:13 Відповісти
Кого ви збираєтесь обдурити? Оп!!! То ви мендель наряжаєте в костюм гейші, то рюзьке барахло натягуєте на себе в День вишиванки… коли ж у вас кокс кінчиться?…
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21.05.2021 13:51 Відповісти
Подоляк який отримує зарплату за кошти платників податків, ************* як шавка, його для цього брали на службу шавкою?
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21.05.2021 13:57 Відповісти
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 5621
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21.05.2021 14:31 Відповісти
А вышиванку можете?
-Ага!
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 5227 В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9604
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21.05.2021 14:57 Відповісти
Навіть китайці знають яка наша вишиванка, поставляють в Україну різні, на любий смак і ні одної косоворотки.
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21.05.2021 16:08 Відповісти
Це демонстрація зневаги до українців, яка проявляється і на сцені кварталу 95, і в житті. Злочинна пара зрадників.
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22.05.2021 07:20 Відповісти
Ще один підер..с-дизайнер в особі Подоляка виліз з "експертною" думкою)
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21.05.2021 16:25 Відповісти
Можно погуглить- и не найти ничего общего с тем что на зебуине)
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21.05.2021 17:00 Відповісти
"Они сшиты на основе украинских традиций кроя". господи про що ви? якщо косоворотка це український стиль. та я єврей
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21.05.2021 17:58 Відповісти
Ставлять країну з ніг на голову, мерзотники. Запхати б ту косоворотку в дупу зебарану.
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22.05.2021 07:12 Відповісти
Нажаль президент України не є етнічним українцем. Він не відчуває душу своєї країни і людей що живуть в ній. І гірше всього він не вчиться. Немає виховання з дому . Читай , думай , консультуйся з розумними і вихованими людьми , а не з недоумками які його оточують. Такими вчинками він показує , що не поважає громадян України. Він і його дружина лице Держави Україна. І она інколи виглядає як тетя Соня в тапочках на босу ногу. Що у нас немає гарних дизайнерів ?
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21.05.2021 19:30 Відповісти
Кто то может мне обьяснить нонсенс--ну если уже традиционно обосрался,зачем размазывать это дальше и ширше? Какой в этом смысл? Причем и избиратели его точно такие же--сулима до сих пор меня клянет,что он обосрался со своим тупым выбором. Как обьяснить тупорылым людям,что промолчать иногда полезней?
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21.05.2021 20:11 Відповісти
От. не везе ,,не займаним", -- во вангергейт вибрешуть, то косоворотку...
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21.05.2021 20:18 Відповісти
назвали критику косиворотки брехнею, тобто немає критики, її придумали? народ не строче по 400 коментів під статтями?
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21.05.2021 20:46 Відповісти
Представительские ЗиЛы тоже делались "на основе" американских Паккардов и Кадиллаков,
но получался не лимузин, а членовоз.
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22.05.2021 01:49 Відповісти
Ну да, как и последняя модель пынегарбы... не пойми, шо за гибридолайно .
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22.05.2021 03:28 Відповісти
Шо эти описты блеют? Вышиванка-классика - орнамент вышит крестиком не на косоворотке. Стиль вышивки трипольско-матриархатный, с изображением богини-матери, с элементами оберега, символом Рода, а также с изобрадением элементов приписываемых к гиборейской эре. Присутствие розочек - мода со средины 19-го века от мыловара Брокара.
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22.05.2021 03:21 Відповісти
Зебик в косоворотке в такой праздник - это троллинг, в первую очередь, националистов, которые по этому случаю скромничают.
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22.05.2021 04:21 Відповісти
Мне почему то вспомнился эпизод уже истории,как на донбасского хряка упал венок. Как знак. На криворожского ненешнего каждый день падают результаты его глупости, непрофессионализма и мелочности. Ни дня без венка. Ни дня без позора и стыда.
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22.05.2021 05:44 Відповісти
Вы все не обиделись? Точнно? Я ж все обяснил.. Точно не обидлись? Дякую! тогда я насру вам в Душу еще больше!!!

д
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22.05.2021 05:48 Відповісти
Насправді Подоляк правий, якщо вважати, що Україна - це Росія. Маємо кагал капітулянтів при владі.
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22.05.2021 06:44 Відповісти
Шо-шо ? =вазмусчєни= ? То випийте корвалольчику !

Я - українка. Ніколи подібного не бачила.
А альтернативно обдаровані "патріоти" з занюханої україноненависницької *опи видерли десь цю =красоту= і ще сміють обурюватися.

З іншого боку, може, й добре, що так: ця погань і минулого року наволочила на себе таку ж порнографію, і цього собі не зрадила.

Бо його ж корчі крутитимуть у вишиванці. А таке лайно йому якраз пасує.
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22.05.2021 07:53 Відповісти
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