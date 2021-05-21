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Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про контроль забруднення від промислової діяльності
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 242 народні депутати.
Перед цим парламент відхилив прийняття проєкту закону за основу, давши 213 голосів за необхідних 226
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