Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про контроль забруднення від промислової діяльності

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 242 народні депутати.

Перед цим парламент відхилив прийняття проєкту закону за основу, давши 213 голосів за необхідних 226

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