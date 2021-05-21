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ВР (11723) забруднення (164) промисловість (164) екологія (925)

Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про контроль забруднення від промислової діяльності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про контроль забруднення від промислової діяльності

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 242 народні депутати.

Перед цим парламент відхилив прийняття проєкту закону за основу, давши 213 голосів за необхідних 226

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт про промзабруднення потрібно допрацювати згідно зі стратегією економічної безпеки України, - РНБО

Автор: Наталя Джума
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