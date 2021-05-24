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Росія (47203) санкції (6842) РНБО (1717) чеченці (106) Ярош (177)

До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До

Росія проводить спецоперацію з дестабілізації ситуації в Україні, з метою подальшого розширення агресії і повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла інформація, що до "санкційних списків РНБО" потрапили наші Брати по зброї з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура ... Наші Брати-чеченці", - розповів він.

"Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну... Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!" - додав Ярош.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі і іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи.

До санкційних списків РНБО потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
В "санкционные списки СНБО" попали наши братья-чеченцы из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Это спецоперация РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 6412
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24.05.2021 10:28
+29
Розбудіть Данілова з Бакановим. Другу добу пишуть про чеченців-добровольців, яких вони записали в злодії, а патріот з Луганська Данілов та друг дитинства Зєлі Баканов мовчать, як риба об лід.
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24.05.2021 10:33
+21
Так при нынешнем "любителе Юрмалы" наоборот поощряются все предательства в угоду "заглянуть в глаза Путину". Для возможности встречи с Путиным не только чеченцев выдадут, хоть все личные составы добровольческих подразделений, сопротивлявшихся агрессии.
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24.05.2021 10:34
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24.05.2021 10:28 Відповісти
А пусть ярош чаще облизывает зад вяликому борцуну с коррупцией и врагами Украины,( он же найвеличнейший ********** всех времен и народов)- гринпоцу! Вы почитайте его (яроша) ветку в фейсбуке, оды зеленому ***** и похвалы. Дохвалился? Меня удивляют наши вроде бы адекватные люди, которые не хотят видить никакого двойного дна и глубой корысти в действиях этой моники не лоха. Мозги высохли? Или так надо- хозяин приказал? Тогда не жалуйтесь, а ешьте заленое дерьмо двумя руками
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24.05.2021 10:45 Відповісти
Куди вже далі.Спершу блищала,як дзеркало,а потім і дірки почали з'являтись.
Наші хлопці...
До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 5510
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24.05.2021 11:04 Відповісти
Ну що ж говорити далі.... Навіть в сталевому листку можуть з'явитися дірки, якщо його ретельно "вилизувати" кожен день Що й і роблять зедебіли
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24.05.2021 14:45 Відповісти
В "санкционные списки СНБО" попали наши братья-чеченцы из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Это спецоперация РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 6412
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24.05.2021 10:28 Відповісти
Розбудіть Данілова з Бакановим. Другу добу пишуть про чеченців-добровольців, яких вони записали в злодії, а патріот з Луганська Данілов та друг дитинства Зєлі Баканов мовчать, як риба об лід.
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24.05.2021 10:33 Відповісти
так літінат баканов спеціально такі списки склав. Це не Данілова робота...
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24.05.2021 10:46 Відповісти
Його структура, РНБО, ввела ці санкції в дію. Тому Данілов також відповіданьний за них.
І якщо він не зіц-голова контори "роги та копита", то зараз має реагувати, щось робити, пояснювати. А не сидіти мовчки, забившись в нору.
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24.05.2021 10:49 Відповісти
«Данилов лучший» (с) Татьяна Лайф.
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24.05.2021 11:17 Відповісти
Так Баканов выполняет заказы ФСБ и КГБ Бераруси - он против "своих" не попрёт.
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24.05.2021 12:14 Відповісти
Так при нынешнем "любителе Юрмалы" наоборот поощряются все предательства в угоду "заглянуть в глаза Путину". Для возможности встречи с Путиным не только чеченцев выдадут, хоть все личные составы добровольческих подразделений, сопротивлявшихся агрессии.
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24.05.2021 10:34 Відповісти
2 сентября 2018 года власть Порошенко передала рашке Тимура Тумгоева - ингуша, воевавшего за Украину в составе батальона им. шейха Мансура, на Донбассе .

Как известно, Батальон Шейха Мансура был в составе Украинской Добровольческой Армии Д.Яроша...

И что Ярош сделал тогда, что бы защитить своего побратима от передачи его рашке? Ничего.
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24.05.2021 10:35 Відповісти
На момент передачи власть не имела информации о том, что этот человек воевал за Украину.

Ты, кстати, тоже тогда ничего об этом не написал.
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24.05.2021 10:41 Відповісти
Первыми о выдаче Тумгоева сообщили представители ВО "Свобода" и "Братства" Дмитрия Корчинского.
"Украинская сторона выдала карательным органам РФ Тимура Тумгоева, экстрадиции которого требовала ФСБ. Тумгоев - ингуш, который воевал против московской агрессии в Украине", - написал он на своей странице в Facebook нардеп Андрей Ильенко.
"К сожалению, факт передачи Тимура московитам подтвердился. Постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции указанного гражданина, в котором говорится о его срочной передаче соответствующим структурам РФ к 15.09.2018 года. Оказывается, Генпрокуратура Украины плодотворно сотрудничает с ФСБ, выдает московитам бойцов, воюющих за Украину", - рассказал в соцсетях Корчинский.
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24.05.2021 10:49 Відповісти
А шо ж этот Корчинский ДО выдачи не писал ?

Ты внимательно прочитал мой предыдущий коммент ?

Ты понимаешь значение слов "на момент передачи не имела " ?
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24.05.2021 10:55 Відповісти
Ну так может ты в подтверждение своих слов дашь ссылку про то, как орали до выдачи ?
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24.05.2021 11:18 Відповісти
Як повідомили командир батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський та комбат Української добровольчої армії Андрій Гергерт(«Червень»)[10][11][12][13][14][15][16], Тимур Тумгоєв був членом батальйону імені шейха Мансура, який входить до складу Української добровольчої армії, і брав участь у бойових діях із листопада 2017 року.

19 вересня генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з командиром 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрієм «Червнем» Гергертом і командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським у зв'язку з екстрадицією Тумгоєва та повідомив, що з приводу видачі Тумгоєва відкрито кримінальне провадження про службову недбалість та до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження щодо низки службовців правоохоронних органів
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24.05.2021 11:08 Відповісти
Як повідомили командир батальйону .....

Коли повідомив ?

ДО видачі чи ПІСЛЯ видачі ?

Ти взагалі розумієш, шо значить ""на момент передачи не имела информации " ?
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Ты немножко запамятовал-перед самой выдачей мы здесь это обсуждали А то,что власть не имела информации о человеке,которого выдаёт врагу-это даже здравому смыслу не поддаётся До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 4405
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24.05.2021 11:58 Відповісти
Перед самой відачей мы тут ничего не обсуждали.

Все обсуждения начались ПОСЛЕ выдачи.
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24.05.2021 13:46 Відповісти
А я говорю,что обсуждали за день до его выдачи! Ты встал на защиту власти,которая выдала человека,не зная,что он воевал за Украину! Это прокол власти и разницы нет:до того или после того мы узнали
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24.05.2021 15:05 Відповісти
Ты говоришь обсуждали до выдачи, я говорю не обсуждали до выдачи..

Зачем спорить, если достаточно всего лишь одной ссылки на информацию об этом, датированной до выдачи.

Можешь такую найти ?
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24.05.2021 15:44 Відповісти
Это вопрос второстепенный,а первостепенный в том ,что влада прокололась! Мне важно то как действует влада,а не то как мы здесь обсуждаем
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24.05.2021 16:23 Відповісти
Как известно, Батальон Шейха Мансура был в составе Украинской Добровольческой Армии Д.Яроша...

Кому відомо? Авторам методичок?
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24.05.2021 10:48 Відповісти
не воював Тумгоєв за Україну. В піздорезах участі не брав. А за фронтовий туризм УБД, слава Богу, не дають.
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Можна поцікавитись,на яких фронтах воював той Тумгоєв ?
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24.05.2021 11:02 Відповісти
командир батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський та комбат Української добровольчої армії Андрій Гергерт(«Червень»), Тимур Тумгоєв був членом батальйону імені шейха Мансура, який входить до складу Української добровольчої армії, і брав участь у бойових діях із листопада 2017 року.
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24.05.2021 11:12 Відповісти
Цей підрозділ бойові дії вів хіба що в маріупольських генделиках.Тиловики.Так,їх возили на екскурсію під Широкіне,щоб хлопці могли легально отримати УБД,та й по всьому.
Так вже вийшло,що перший чеченський батальйон,ім. Дудаєва,встиг повоювати,відзначитись,а ці,крім скандалу з земляком,якого намагались сховати від правосуддя,граючи на патріотичних почуттях ,нічим ...
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24.05.2021 11:34 Відповісти
До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 1124
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24.05.2021 10:40 Відповісти
Это совместная спецоперация. А с кем совместная - это пока секрет. Полишинеля.
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24.05.2021 10:41 Відповісти
Коломийський фінансував багато різних добровольців та волонтерів. Але то було давно і зараз його інтереси геть інші.
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24.05.2021 10:50 Відповісти
надеюсь этот движ журналисты не упустят .на сайте КЦ две недели висел пост о том как власть украины (с маленькой буквы ) отдала фысыбы чеченца Тимгоева который воевал в добробате в 2014-м ..
если они выдадут целую толпу чеченцев то какой смысл платить налоги такой госсударственности ?
и вообще правительство Украины включая ОП и Кабмин может потерять легитимность ,как потеряло его в 2014 году шобла партии рыгоаналов
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24.05.2021 10:44 Відповісти
Теперішня влада є
українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською.не більше.
тому змушуймо не мовчимо Для подальшого поневолення країни ворги Українства хочуть нейтралізувати усіма наявними засобами патріотичну частину України здатну боронити та розбудовувати свою державу за всяку ціну не шкодуючи свого життя . Головне для ворогів України зупинити подальше відродження національної свідомості, національної сили бо це є головна перешкода на шляху бажаючих продати, а краще здати країну "правильним "людям у правільній кількості ,хоча краще оптом. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усих народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".ДО РЕЧІ: Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926№22/115926-еп

Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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24.05.2021 10:47 Відповісти
веселий час настав ,такий квартал вже два рокі в державі зі сцени ОП валить , можливо пора квитки не купляти ...або не фірмувати на дільницях за це шобло СН ?!
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Не иначе, как шмаркля ведет тайные переговоры с ******, и эти стремные списки не что иное, как результат этой "тайной вечери" нашего бздливого иуды.
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24.05.2021 10:48 Відповісти
одне побоювання Є , дуже наполегливо ОП розробляє електроне голосування , готуються нас всіх зробити ще раз ))
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24.05.2021 10:50 Відповісти
В нас така влада - какая разніца.
Питається, чому б нашому ворогові не добити Україну за такої можливості ?
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24.05.2021 10:50 Відповісти
Іншого виходу на сьогодні не існує як радить класик Лесь: "ідіть по світу діти Аполона, та просвіщайте бидло безпринципне фігурними пі...улями"- десь так.І буде Вам щастя
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24.05.2021 11:05 Відповісти
Клован-это просто обезьяна с правом подписи. Подмахнул, принесенное д'ерьмаком-а там трава не расти. Кто,что,где? Да плевать.Тупой урод.
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24.05.2021 10:52 Відповісти
Клован все в курсе -просто клоун- враг
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Подождите,подождите...дайте сообразить.....это как выходит,те кто защищал Украину от "вагнеров" - враги, а те кто слил операцию по задержанию последних патриоты????????? Боги, где мы живем?
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24.05.2021 10:53 Відповісти
то що Ярош - коли "революцію" робити будеш....
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24.05.2021 10:56 Відповісти
помню как при Пете начали это предательство когда выдали чеченца кацапам -тогда шуму много было а толку если человека врагам отдали
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24.05.2021 10:58 Відповісти
его замочили вроде в тюрьме РФ, журналистом стало потом не интересно его дальгейшая судьба
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24.05.2021 11:01 Відповісти
Это же ты делал лозунг "Мы не пойдем на выбору", доигрались
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24.05.2021 11:00 Відповісти
"все равно" - вот и вся причина
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24.05.2021 11:17 Відповісти
Ярош, вместо очередного самопиара, направил бы официальный запрос в СНБО о ПРИЧИНАХ попадания братьев-чеченцев в санкционный список. Мало ли ... "Я - воевал" не является индульгенцией от преступлений на гражданке.
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24.05.2021 11:09 Відповісти
Пішла друга доба про скандал зі списками РНБО. Реакції найвеличнішого - НУЛЬ!
Зате на п'яте місце в "Євробаченні" з'явилась за 12 годин... І то так пізно, бо воно спало...
Щось ще про пріорітети зеленого лайна треба казати?
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24.05.2021 11:14 Відповісти
Это первый серьезный прокоьл Данилова, еще раз и он потеряет доверие людей, станет очередным авартальцем, что касается роли Зе, то не удивляет, его рыло давно в пуху, скомпрометировать Шлему невозможно.
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24.05.2021 11:18 Відповісти
Юридическую помощь оказывает Портнов , Одесская и Харьковская юридическия академии
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24.05.2021 11:38 Відповісти
Тут казати можно тільки одне :
Україно, Україно, подивись на себе.В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.Т.Г.Шевченко.
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24.05.2021 11:35 Відповісти
Никто не мешает УКРАНСКОМУ народу управлять своим государством, у вас всё есть для этого. Украинцы не ленитесь управлять своим государством, стихами Шевченко государство не станет украинским До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 1530
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24.05.2021 11:41 Відповісти
зеленский заинтересован в кацапских подачках за его говёные фильмы
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24.05.2021 11:48 Відповісти
Ярошу РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!!!!
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24.05.2021 12:45 Відповісти
Ярош обрізаний чорт! Його потрібно повереути до пекла!
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24.05.2021 22:49 Відповісти
Коли ж ЗЕ-ЗРАДНИКИ почнуть відповідати по законах військового стану??? - Порох усім захісникам обіцяв УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО!!! ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
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26.05.2021 12:03 Відповісти
 
 