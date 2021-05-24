До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош
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Росія проводить спецоперацію з дестабілізації ситуації в Україні, з метою подальшого розширення агресії і повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшла інформація, що до "санкційних списків РНБО" потрапили наші Брати по зброї з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура ... Наші Брати-чеченці", - розповів він.
"Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну... Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!" - додав Ярош.
Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі і іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Наші хлопці...
І якщо він не зіц-голова контори "роги та копита", то зараз має реагувати, щось робити, пояснювати. А не сидіти мовчки, забившись в нору.
Как известно, Батальон Шейха Мансура был в составе Украинской Добровольческой Армии Д.Яроша...
И что Ярош сделал тогда, что бы защитить своего побратима от передачи его рашке? Ничего.
Ты, кстати, тоже тогда ничего об этом не написал.
"Украинская сторона выдала карательным органам РФ Тимура Тумгоева, экстрадиции которого требовала ФСБ. Тумгоев - ингуш, который воевал против московской агрессии в Украине", - написал он на своей странице в Facebook нардеп Андрей Ильенко.
"К сожалению, факт передачи Тимура московитам подтвердился. Постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции указанного гражданина, в котором говорится о его срочной передаче соответствующим структурам РФ к 15.09.2018 года. Оказывается, Генпрокуратура Украины плодотворно сотрудничает с ФСБ, выдает московитам бойцов, воюющих за Украину", - рассказал в соцсетях Корчинский.
Ты внимательно прочитал мой предыдущий коммент ?
Ты понимаешь значение слов "на момент передачи не имела " ?
19 вересня генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з командиром 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрієм «Червнем» Гергертом і командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським у зв'язку з екстрадицією Тумгоєва та повідомив, що з приводу видачі Тумгоєва відкрито кримінальне провадження про службову недбалість та до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження щодо низки службовців правоохоронних органів
Коли повідомив ?
ДО видачі чи ПІСЛЯ видачі ?
Ти взагалі розумієш, шо значить ""на момент передачи не имела информации " ?
Все обсуждения начались ПОСЛЕ выдачи.
Зачем спорить, если достаточно всего лишь одной ссылки на информацию об этом, датированной до выдачи.
Можешь такую найти ?
Кому відомо? Авторам методичок?
Так вже вийшло,що перший чеченський батальйон,ім. Дудаєва,встиг повоювати,відзначитись,а ці,крім скандалу з земляком,якого намагались сховати від правосуддя,граючи на патріотичних почуттях ,нічим ...
если они выдадут целую толпу чеченцев то какой смысл платить налоги такой госсударственности ?
и вообще правительство Украины включая ОП и Кабмин может потерять легитимность ,как потеряло его в 2014 году шобла партии рыгоаналов
українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською.не більше.
тому змушуймо не мовчимо Для подальшого поневолення країни ворги Українства хочуть нейтралізувати усіма наявними засобами патріотичну частину України здатну боронити та розбудовувати свою державу за всяку ціну не шкодуючи свого життя . Головне для ворогів України зупинити подальше відродження національної свідомості, національної сили бо це є головна перешкода на шляху бажаючих продати, а краще здати країну "правильним "людям у правільній кількості ,хоча краще оптом. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усих народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".ДО РЕЧІ: Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
Питається, чому б нашому ворогові не добити Україну за такої можливості ?
Зате на п'яте місце в "Євробаченні" з'явилась за 12 годин... І то так пізно, бо воно спало...
Щось ще про пріорітети зеленого лайна треба казати?
Україно, Україно, подивись на себе.В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.Т.Г.Шевченко.