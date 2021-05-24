В "санкционные списки СНБО" попали наши братья-чеченцы из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Это спецоперация РФ, - Ярош

Россия проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, информирует Цензор.НЕТ.

"Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши Братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура ... Наши Братья-чеченцы", - рассказал он.

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"Считаю, что кремлевская агентура, которая инфильтрирована в силовые украинские структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину. Именно поэтому агенты Кремля всунули в списки воров, бандитов, антиукраинских элементов, Людей, которые бок о бок с нами прошли военный путь с 2014 года, защищая нашу свободу и независимость. Предупреждаю власть: мы, наших Побратимов-чеченцев, не отдадим на поругание врагу. Если для их защиты надо будет использовать силу - мы это сделаем. Очень надеюсь на патриотическую, государственную позицию Секретаря СНБО и офицеров и генералов СБУ и МВД!" - добавил Ярош.

Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.