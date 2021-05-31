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Новости Политика Украины
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Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)

Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов.

Соответствующий указ №203/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека. Помимо воров в законе, там есть ряд террористов и их пособников - к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов.

В списке юридических лиц - 137 компаний, в том числе российские телекомпания "НТВ" и "Яндекс", а также интернет-сайты, связанные с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". 

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Як обіцялось, так і обісцялось..
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21.05.2021 18:59
+21
А санкции против домушников и карманников?
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
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21.05.2021 19:01
+21
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 418
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21.05.2021 19:17
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Правила форума Совет форумчан
Чому не можна їх просто посадити як обіцялось....
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21.05.2021 18:56 Ответить
Як обіцялось, так і обісцялось..
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21.05.2021 18:59 Ответить
Пичалька...
Сегодня лахтобота от порохобота уже не отличишь...(
Закрыли медвечуковские каналы = плохо!
Расширили санкции против русни = плохо!
А может быть плохо - это то, что не сделали этого 7 лет назад?
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21.05.2021 21:26 Ответить
7 лет назад приоритеты были другие... Всего лишь...
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21.05.2021 22:27 Ответить
пичалька, это когда тупое лахтинское зебилье под впн "думает" что "санкции зеленского" хоть что-то значат.. Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3366
"сакнции зеленского" как и "санкции путина" - Байдену запретят открывать банковский счет в рашке, а пушилину/пасечнику- в Украине Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 4889
А уж про санкции против яндекса и сайтов ордло - это да.. силён бесноватый вовка-шут)) Помнится, эти сайты/ресурсы вне законов Украины поставлены еще в 2016/17 годах - тогда зебильо истерило "Порошенко русофобию устроил!"))
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21.05.2021 22:51 Ответить
только вот санкции против своих торговых партнеров в рашке - вовка-шмаркля так и не вводит.. Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3330
Ну, подумаешь - привык бесноватый вовка-шут торговать на крови украинцев с рашкой, (финансируя попутно расейскую оборонку) - электроэнергией, видосиками, сериальчиками.. всё равно зебилы схавают что "во всем виноват Порошенко" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3330
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21.05.2021 22:54 Ответить
п.с. да и передел контрабандных потоков в пользу своих друзей - под видом сакнций против "чужих" контрабандистов - яркий пример идиотизма зебилов, поверивших в "сакнции зеленского" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3414
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21.05.2021 23:03 Ответить
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 2788
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22.05.2021 00:36 Ответить
Цирк🤢🤡🎪 погорелый янелоха ! Мегаворюги и убийцы, бандиты дложны в буцегарне гнить с полной конфискацией
!
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21.05.2021 19:23 Ответить
за що їх садити, вони ж "памятники совка" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 940
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21.05.2021 19:28 Ответить
обiцянка цяцянка -дурневi радiсть.
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22.05.2021 00:43 Ответить
А кто будет садить? Печёрский суд? Все судьи повязаны с криминалитетом.
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22.05.2021 05:56 Ответить
на наступній "сходці" віслюка опустять по повній програмі Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 7118
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21.05.2021 18:57 Ответить
Еще раз? Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 5242
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21.05.2021 19:05 Ответить
А шо уже и третий раз - не ....дарас ??? Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 8895
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21.05.2021 19:14 Ответить
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 418
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21.05.2021 19:17 Ответить
третий или х.з. какой раз, но "обратную сторону тищенко" - вовка-шут хорошо знает Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 71
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21.05.2021 23:12 Ответить
а чего не уголовную ответственность, если есть какие-то доказательства против них...
и потом "вор в законе" это мифическая аллегория и ее трактования скорее всего нет в УКУ...
а санкции?... это подпадает под какую-то законность? или по беспределу пошел ????
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21.05.2021 18:59 Ответить
"или по беспределу пошел ?" - Вася ты дурень? Сиди молча в Саратове!
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21.05.2021 22:59 Ответить
забыл спросить где мне сидеть ))))
и еще - Андрэ, учитесь культурно общаться, дискутировать и спокойно выражать свои мысли...
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21.05.2021 23:47 Ответить
они без первого обзывального слова общаться не умеют.

порода знаете ли такая у их...
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21.05.2021 23:52 Ответить
А санкции против домушников и карманников?
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
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21.05.2021 19:01 Ответить
и против беспредельщиков Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 592
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21.05.2021 19:20 Ответить
''Ідіть звідси , разбініки!!!"
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21.05.2021 19:02 Ответить
А если"закажут"-извиняться,не придется? Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 6376
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21.05.2021 19:02 Ответить
Анекдот в тему:

- Вы мне одалживаете крупную сумму, но почему не требуете никаких гарантий?
- Если Вы не вернете его в срок, то Вам будет очень стыдно, когда предстанете перед Творцом!.

- Когда я там еще предстану...
- К сроку не вернете - назавтра и предстанете.
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21.05.2021 19:07 Ответить
ИМХО, санкции против воров прописаны в Уголовном Кодексе.

Нам ни к чему сюжеты и интриги, -
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.


И если мне неймется и не спится
Или с похмелья нет на мне лица -
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.


Я не давал товарищам советы,
Но знаю я - разбой у них в чести.
Вот только что я прочитал про это:
Не ниже трех, не свыше десяти.


Вы вдумайтесь в простые эти строки, -
Что нам романы всех времен и стран!
В них все - бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.


Сто лет бы мне не видеть этих строчек -
За каждой вижу чью-нибудь судьбу!
И радуюсь, когда статья - не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь…


И сердце бьется раненою птицей,
Когда начну свою статью читать.
И кровь в висках так ломится, стучится,
Как мусора, когда приходят брать.

В. Высоцкий, 1862 г.
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21.05.2021 19:03 Ответить
а где продолжение?
".... против воров в законе, которые не скинулись"?
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21.05.2021 19:03 Ответить
Может хоть теперь жулики прогоны запустят что адепты Зеленского приравниваются автоматом к опущенным .... они ведь впряглись за дубинки,порноактрис и на коленях в глаза куйло посмотреть.... тут даже рамсить не придётся....просто ФАКТ(
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21.05.2021 19:04 Ответить
Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 476
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21.05.2021 19:04 Ответить
Наріка теж будуть щемити? Він же з булочником в церкві разом стояв
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21.05.2021 19:06 Ответить
санкцюн наш зоресяйний Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 7765
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21.05.2021 19:07 Ответить
Кому там ему чего ввели? Не передоз ли на сегодня?(((
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21.05.2021 19:08 Ответить
Это лихо! Плокулол юла просто выпроваживал, а этот вишь - санкции. Неужели прямо от свифта отключит? Или только интернет им замедлит, как его кумир путинХУЙЛО твиттер?
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21.05.2021 19:10 Ответить
"и главарей террористов" - шо! потерпевший вiслюк х-йла прищучил, и не засцал? Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі - Цензор.НЕТ 3391
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21.05.2021 19:13 Ответить
Либо его пришьют, либо это очередное шоу.
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21.05.2021 19:14 Ответить
это он пришил очередное шоу...!
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21.05.2021 19:56 Ответить
а як на рахунок колумбійських "баронів" ? А "авторитетних" бізнесменів із сонячного Азербайджану ?
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21.05.2021 19:18 Ответить
Тупой гундос
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21.05.2021 19:21 Ответить
Навіщо зелені рік тому приймали закон "про злодіїв в законі" і дуже тим пишались?
Щоб сьогодні показувати серіал "Засідання РНБО" ?

4 червня, 2020

"Верховна Рада прийняла закон про "злодіїв в законі"".

За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо ж це стосувалося службової особи, покарання буде більше - від 8 до 13 років з конфіскацією майна.
За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, пропонують позбавляти волі на строк від 10 до 15 років.

https://espreso.tv/news/2020/06/04/rada_pryynyala_zakon_pro_quotzlodiyiv_v_zakoniquot
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21.05.2021 19:21 Ответить
закон поганий і непотрібний?
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21.05.2021 19:47 Ответить
Чому цих злодііїв в законі не переслідують згідно цього закону?
Їм би "світило" 10 до 15 років.
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21.05.2021 19:50 Ответить
тому що в паспорті в нього не записано, що він не бере участь у злочинній організації, і він ходить у вишиванці і займає можливо, певний солідний пост
а ти взагалі маєш хоч приблизне уявлення, хто такий "Злодій в законі?"
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21.05.2021 19:54 Ответить
Тобто, доказів по цих злодіях, проти яких ввели санкції, немає.
А скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?
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21.05.2021 19:59 Ответить
ти взагалі адекватна??????
якби були докази, то не треба було би ніяких санкцій і ніякої боротьби! За грати і все
Європа, наприклад, також "не бачить" прямої військової присутності московитів на Донбасі
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21.05.2021 20:02 Ответить
Я бачу хто тут неадекватний "??????" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 1008

"скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?"
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21.05.2021 20:05 Ответить
А просто обеспечить честную работу правоохранительных органов, соблюдение законности и неотвратимость наказания, что не возможно, не по силам?
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21.05.2021 19:21 Ответить
Чи є правники на цій сторінці ??? Просвітіть, будьласка, яка стаття КК України визначає поняття "санкція" як вид покарання за скоєний злочин або вчинок ???
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21.05.2021 19:22 Ответить
Ща положенцы с общака ЗЕлёносопельному БлаЗЕню купят билет на "кукурузу" от "Крыжопольских авиалиний", доблестные пилоты так прокатят, шо из носа ЗЕлёная бульба надуется.
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21.05.2021 19:23 Ответить
Зеля соершил действие достойное внимания и поддержки. посмотрим каков будет результат.
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21.05.2021 19:34 Ответить
настоящие "санкции" в правовом государстве над преступниками и террористами выглядят примерно так
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7736
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 6139
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21.05.2021 19:37 Ответить
то чем занимается ЗЕ и называется - мошенничество и подрывная деятельность против Украини и ее народа и это уже не клоунада
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21.05.2021 19:38 Ответить
це серйозні звинувачення, такими словами не кидаються
отже, в тебе є докази
ідемо на Майдан?
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21.05.2021 19:48 Ответить
Санкции против воров это подрывная деятельность? Иди пей свою боярку, тупой ватник!
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21.05.2021 23:03 Ответить
А зміни до Земельного Кодексу 0850 що дозволять громадянам безоплатно приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться приватизоване приміщення чекає підпису зе- гідранта ще з лютого місяця... Та то таке... Ще не всі жили з громадян повитягували, ще не всю кров висмоктали !
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21.05.2021 19:48 Ответить
зміни чекають підпису президента? не Закон, а саме пропоновані зміни до Закону?????????
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21.05.2021 19:50 Ответить
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 9857
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21.05.2021 19:50 Ответить
Так це ж уже було за минулі кілька років раз 10.
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21.05.2021 19:54 Ответить
шо там он ввел? падонок не хочет называть ***** убийцей...особенно сортирного................ Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7385 Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 4951 Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 2582
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21.05.2021 19:54 Ответить
Не ,,ворів", а злодіїв. Яка безграмотність.
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21.05.2021 19:56 Ответить
Мер Чернигова золотой батон или как его там не считается вором в законе, ровно пошел, полицию купил?
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21.05.2021 20:11 Ответить
ПЕРЕКЛАДАЧІ з Цензора! Скільки можна писати того "вора в законі" - це по-кацапськи. Пишіть про "злодія в законі"! Користуйтесь словниками.
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21.05.2021 20:26 Ответить
Ну теперь заживёт Украина! Проблемы решены. А делов-то, санкции ввёл - и нет бандитов. Представьте себе, как они там все обосрались, все эти негодяи главари и террористы!
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21.05.2021 20:47 Ответить
Ну если судьи ручные или бояться, то почему нет? В рф езжай, там такие тупые как ты живут!
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21.05.2021 22:46 Ответить
Во всем цивилизованном мире, преступников сажают, но квартал95 пошел дальше и навал на преступников накладывать санкции. Шах и мат здравый смысл.
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21.05.2021 20:51 Ответить
Начался цирк для поднятия рейтинга ублюдочного Чма - "посадка" Мертветчука, санкции против ДЫРЫ!
Зелебобики будут сцяться от восторга!
Боги, просто невозможно уже выносить это быдлячество! Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 426
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21.05.2021 20:58 Ответить
"санкции против главарей террористов",-продолжение квартала 95.
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21.05.2021 21:01 Ответить
Їх ліквідовувати потрібно по тихому .а не санкції вводити .
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21.05.2021 21:15 Ответить
И снова громкий пук в лужу.
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21.05.2021 21:33 Ответить
Овощ2.0 ввел санкции против цыбули, хрена и чеснока, за то что до слёз.Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7385
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21.05.2021 21:48 Ответить
НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ !)
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21.05.2021 22:16 Ответить
Можливість є, немає бажання.
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21.05.2021 22:39 Ответить
Половина списка - грузины. Почему молчал сракашвили? А почему 20 лет никто кроме Вовы? Это не вопрос - это ответ!
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21.05.2021 22:41 Ответить
фух... ну значить їм можна спати спокійно, бо не посадять, бо ж сааааанкції!!! КК в сраку, якщо є санкції!
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21.05.2021 22:47 Ответить
Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)
=======
Ох ***, а Пушилин + компани ,типа, через КВПП за зарплатой с карточкой ПРИВАТА ежемесячно ездили. Ну теперь точно войне конец!
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21.05.2021 23:16 Ответить
То есть криминальный кодекс на них не распространяется , аля высшая каста или как???
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21.05.2021 23:25 Ответить
Все в порядке! Только при Порохе лугандонские орки сдыхали, а при осле они "под санкциями"! Почувствуйте разницу!
Из пятисот воров в законе " под санкциями" зебилов украинских---17, половина из них сидит. Этот громкий пук ради СЕМИ человек????
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22.05.2021 00:59 Ответить
Посадить не получится. Суды все коруммпированы и не один судья не вынесет приговор криминальному авторитету. Так хоть через СНБО нужно давить криминал и предателей медведчуков
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22.05.2021 05:53 Ответить
Ето правильно, они представляют опасность для воров вне закона.
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22.05.2021 08:01 Ответить
Александровича несло… Ворами в законе, отечественными и импортными криминальными авторитетами и прочими торговцами фальшивыми концертными билетами дело не ограничилось. «…Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу всплывшего в памяти Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно ксендзев Кушаковского и Морошека.» Санкционный список рос, как на дрожжах.
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22.05.2021 09:51 Ответить
А СПОРТ мастер чихал на санкции ,как работал так и работает
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22.05.2021 10:02 Ответить
А яке відношення злодії в законі мають до терористів?
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22.05.2021 10:14 Ответить
 
 