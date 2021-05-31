Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)

Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов.

Соответствующий указ №203/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека. Помимо воров в законе, там есть ряд террористов и их пособников - к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов.

В списке юридических лиц - 137 компаний, в том числе российские телекомпания "НТВ" и "Яндекс", а также интернет-сайты, связанные с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных.

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