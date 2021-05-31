Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов.
Соответствующий указ №203/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.
В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека. Помимо воров в законе, там есть ряд террористов и их пособников - к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов.
В списке юридических лиц - 137 компаний, в том числе российские телекомпания "НТВ" и "Яндекс", а также интернет-сайты, связанные с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.
Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных.
Пожалуйста, подождите...
Сегодня лахтобота от порохобота уже не отличишь...(
Закрыли медвечуковские каналы = плохо!
Расширили санкции против русни = плохо!
А может быть плохо - это то, что не сделали этого 7 лет назад?
"сакнции зеленского" как и "санкции путина" - Байдену запретят открывать банковский счет в рашке, а пушилину/пасечнику- в Украине
А уж про санкции против яндекса и сайтов ордло - это да.. силён бесноватый вовка-шут)) Помнится, эти сайты/ресурсы вне законов Украины поставлены еще в 2016/17 годах - тогда зебильо истерило "Порошенко русофобию устроил!"))
Ну, подумаешь - привык бесноватый вовка-шут торговать на крови украинцев с рашкой, (финансируя попутно расейскую оборонку) - электроэнергией, видосиками, сериальчиками.. всё равно зебилы схавают что "во всем виноват Порошенко"
!
и потом "вор в законе" это мифическая аллегория и ее трактования скорее всего нет в УКУ...
а санкции?... это подпадает под какую-то законность? или по беспределу пошел ????
и еще - Андрэ, учитесь культурно общаться, дискутировать и спокойно выражать свои мысли...
порода знаете ли такая у их...
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
- Вы мне одалживаете крупную сумму, но почему не требуете никаких гарантий?
- Если Вы не вернете его в срок, то Вам будет очень стыдно, когда предстанете перед Творцом!.
- Когда я там еще предстану...
- К сроку не вернете - назавтра и предстанете.
Нам ни к чему сюжеты и интриги, -
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.
И если мне неймется и не спится
Или с похмелья нет на мне лица -
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.
Я не давал товарищам советы,
Но знаю я - разбой у них в чести.
Вот только что я прочитал про это:
Не ниже трех, не свыше десяти.
Вы вдумайтесь в простые эти строки, -
Что нам романы всех времен и стран!
В них все - бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.
Сто лет бы мне не видеть этих строчек -
За каждой вижу чью-нибудь судьбу!
И радуюсь, когда статья - не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь…
И сердце бьется раненою птицей,
Когда начну свою статью читать.
И кровь в висках так ломится, стучится,
Как мусора, когда приходят брать.
В. Высоцкий, 1862 г.
".... против воров в законе, которые не скинулись"?
Щоб сьогодні показувати серіал "Засідання РНБО" ?
4 червня, 2020
"Верховна Рада прийняла закон про "злодіїв в законі"".
За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо ж це стосувалося службової особи, покарання буде більше - від 8 до 13 років з конфіскацією майна.
За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, пропонують позбавляти волі на строк від 10 до 15 років.
https://espreso.tv/news/2020/06/04/rada_pryynyala_zakon_pro_quotzlodiyiv_v_zakoniquot
Їм би "світило" 10 до 15 років.
а ти взагалі маєш хоч приблизне уявлення, хто такий "Злодій в законі?"
А скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?
якби були докази, то не треба було би ніяких санкцій і ніякої боротьби! За грати і все
Європа, наприклад, також "не бачить" прямої військової присутності московитів на Донбасі
"скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?"
отже, в тебе є докази
ідемо на Майдан?
Зелебобики будут сцяться от восторга!
Боги, просто невозможно уже выносить это быдлячество!
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Ох ***, а Пушилин + компани ,типа, через КВПП за зарплатой с карточкой ПРИВАТА ежемесячно ездили. Ну теперь точно войне конец!
Из пятисот воров в законе " под санкциями" зебилов украинских---17, половина из них сидит. Этот громкий пук ради СЕМИ человек????