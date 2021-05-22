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Новини Політика України
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вор у законі (232) Зеленський (17406) санкції (6834) РНБО (1717) наказ (346)

Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)

Президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій проти ворів у законі й іноземних кримінальних авторитетів.

Відповідний указ №203/2021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2021"Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) "(додається)", - сказано в указі.

У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи. Крім ворів у законі, там є багато терористів і їхніх пособників - наприклад, Денис Пушилін, Ігор Пасічник, Сергій Аксьонов.

Читайте також: Суд заарештував "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

У списку юридичних осіб - 137 компаній, зокрема російські телекомпанії "НТВ" і "Яндекс", а також інтернет-сайти, пов'язані з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції були введені безстроково.

Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці країни, - Аваков про санкції РНБО проти криміналітету
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Топ коментарі
+23
Як обіцялось, так і обісцялось..
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21.05.2021 18:59
+21
А санкции против домушников и карманников?
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
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21.05.2021 19:01
+21
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 418
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21.05.2021 19:17
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Правила форума Рада форумчан
Чому не можна їх просто посадити як обіцялось....
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21.05.2021 18:56 Відповісти
Як обіцялось, так і обісцялось..
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21.05.2021 18:59 Відповісти
Пичалька...
Сегодня лахтобота от порохобота уже не отличишь...(
Закрыли медвечуковские каналы = плохо!
Расширили санкции против русни = плохо!
А может быть плохо - это то, что не сделали этого 7 лет назад?
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21.05.2021 21:26 Відповісти
7 лет назад приоритеты были другие... Всего лишь...
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21.05.2021 22:27 Відповісти
пичалька, это когда тупое лахтинское зебилье под впн "думает" что "санкции зеленского" хоть что-то значат.. Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3366
"сакнции зеленского" как и "санкции путина" - Байдену запретят открывать банковский счет в рашке, а пушилину/пасечнику- в Украине Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 4889
А уж про санкции против яндекса и сайтов ордло - это да.. силён бесноватый вовка-шут)) Помнится, эти сайты/ресурсы вне законов Украины поставлены еще в 2016/17 годах - тогда зебильо истерило "Порошенко русофобию устроил!"))
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21.05.2021 22:51 Відповісти
только вот санкции против своих торговых партнеров в рашке - вовка-шмаркля так и не вводит.. Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3330
Ну, подумаешь - привык бесноватый вовка-шут торговать на крови украинцев с рашкой, (финансируя попутно расейскую оборонку) - электроэнергией, видосиками, сериальчиками.. всё равно зебилы схавают что "во всем виноват Порошенко" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3330
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21.05.2021 22:54 Відповісти
п.с. да и передел контрабандных потоков в пользу своих друзей - под видом сакнций против "чужих" контрабандистов - яркий пример идиотизма зебилов, поверивших в "сакнции зеленского" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 3414
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21.05.2021 23:03 Відповісти
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 2788
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22.05.2021 00:36 Відповісти
Цирк🤢🤡🎪 погорелый янелоха ! Мегаворюги и убийцы, бандиты дложны в буцегарне гнить с полной конфискацией
!
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21.05.2021 19:23 Відповісти
за що їх садити, вони ж "памятники совка" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 940
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21.05.2021 19:28 Відповісти
обiцянка цяцянка -дурневi радiсть.
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22.05.2021 00:43 Відповісти
А кто будет садить? Печёрский суд? Все судьи повязаны с криминалитетом.
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22.05.2021 05:56 Відповісти
на наступній "сходці" віслюка опустять по повній програмі Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 7118
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21.05.2021 18:57 Відповісти
Еще раз? Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 5242
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21.05.2021 19:05 Відповісти
А шо уже и третий раз - не ....дарас ??? Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 8895
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21.05.2021 19:14 Відповісти
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 418
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21.05.2021 19:17 Відповісти
третий или х.з. какой раз, но "обратную сторону тищенко" - вовка-шут хорошо знает Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 71
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21.05.2021 23:12 Відповісти
а чего не уголовную ответственность, если есть какие-то доказательства против них...
и потом "вор в законе" это мифическая аллегория и ее трактования скорее всего нет в УКУ...
а санкции?... это подпадает под какую-то законность? или по беспределу пошел ????
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21.05.2021 18:59 Відповісти
"или по беспределу пошел ?" - Вася ты дурень? Сиди молча в Саратове!
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21.05.2021 22:59 Відповісти
забыл спросить где мне сидеть ))))
и еще - Андрэ, учитесь культурно общаться, дискутировать и спокойно выражать свои мысли...
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21.05.2021 23:47 Відповісти
они без первого обзывального слова общаться не умеют.

порода знаете ли такая у их...
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21.05.2021 23:52 Відповісти
А санкции против домушников и карманников?
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
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21.05.2021 19:01 Відповісти
и против беспредельщиков Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 592
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21.05.2021 19:20 Відповісти
''Ідіть звідси , разбініки!!!"
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21.05.2021 19:02 Відповісти
А если"закажут"-извиняться,не придется? Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 6376
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21.05.2021 19:02 Відповісти
Анекдот в тему:

- Вы мне одалживаете крупную сумму, но почему не требуете никаких гарантий?
- Если Вы не вернете его в срок, то Вам будет очень стыдно, когда предстанете перед Творцом!.

- Когда я там еще предстану...
- К сроку не вернете - назавтра и предстанете.
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21.05.2021 19:07 Відповісти
ИМХО, санкции против воров прописаны в Уголовном Кодексе.

Нам ни к чему сюжеты и интриги, -
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.


И если мне неймется и не спится
Или с похмелья нет на мне лица -
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.


Я не давал товарищам советы,
Но знаю я - разбой у них в чести.
Вот только что я прочитал про это:
Не ниже трех, не свыше десяти.


Вы вдумайтесь в простые эти строки, -
Что нам романы всех времен и стран!
В них все - бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.


Сто лет бы мне не видеть этих строчек -
За каждой вижу чью-нибудь судьбу!
И радуюсь, когда статья - не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь…


И сердце бьется раненою птицей,
Когда начну свою статью читать.
И кровь в висках так ломится, стучится,
Как мусора, когда приходят брать.

В. Высоцкий, 1862 г.
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21.05.2021 19:03 Відповісти
а где продолжение?
".... против воров в законе, которые не скинулись"?
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21.05.2021 19:03 Відповісти
Может хоть теперь жулики прогоны запустят что адепты Зеленского приравниваются автоматом к опущенным .... они ведь впряглись за дубинки,порноактрис и на коленях в глаза куйло посмотреть.... тут даже рамсить не придётся....просто ФАКТ(
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21.05.2021 19:04 Відповісти
Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 476
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21.05.2021 19:04 Відповісти
Наріка теж будуть щемити? Він же з булочником в церкві разом стояв
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21.05.2021 19:06 Відповісти
санкцюн наш зоресяйний Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе - Цензор.НЕТ 7765
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21.05.2021 19:07 Відповісти
Кому там ему чего ввели? Не передоз ли на сегодня?(((
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21.05.2021 19:08 Відповісти
Это лихо! Плокулол юла просто выпроваживал, а этот вишь - санкции. Неужели прямо от свифта отключит? Или только интернет им замедлит, как его кумир путинХУЙЛО твиттер?
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21.05.2021 19:10 Відповісти
"и главарей террористов" - шо! потерпевший вiслюк х-йла прищучил, и не засцал? Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі - Цензор.НЕТ 3391
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21.05.2021 19:13 Відповісти
Либо его пришьют, либо это очередное шоу.
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21.05.2021 19:14 Відповісти
это он пришил очередное шоу...!
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21.05.2021 19:56 Відповісти
а як на рахунок колумбійських "баронів" ? А "авторитетних" бізнесменів із сонячного Азербайджану ?
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21.05.2021 19:18 Відповісти
Тупой гундос
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21.05.2021 19:21 Відповісти
Навіщо зелені рік тому приймали закон "про злодіїв в законі" і дуже тим пишались?
Щоб сьогодні показувати серіал "Засідання РНБО" ?

4 червня, 2020

"Верховна Рада прийняла закон про "злодіїв в законі"".

За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо ж це стосувалося службової особи, покарання буде більше - від 8 до 13 років з конфіскацією майна.
За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, пропонують позбавляти волі на строк від 10 до 15 років.

https://espreso.tv/news/2020/06/04/rada_pryynyala_zakon_pro_quotzlodiyiv_v_zakoniquot
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21.05.2021 19:21 Відповісти
закон поганий і непотрібний?
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21.05.2021 19:47 Відповісти
Чому цих злодііїв в законі не переслідують згідно цього закону?
Їм би "світило" 10 до 15 років.
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21.05.2021 19:50 Відповісти
тому що в паспорті в нього не записано, що він не бере участь у злочинній організації, і він ходить у вишиванці і займає можливо, певний солідний пост
а ти взагалі маєш хоч приблизне уявлення, хто такий "Злодій в законі?"
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21.05.2021 19:54 Відповісти
Тобто, доказів по цих злодіях, проти яких ввели санкції, немає.
А скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?
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21.05.2021 19:59 Відповісти
ти взагалі адекватна??????
якби були докази, то не треба було би ніяких санкцій і ніякої боротьби! За грати і все
Європа, наприклад, також "не бачить" прямої військової присутності московитів на Донбасі
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21.05.2021 20:02 Відповісти
Я бачу хто тут неадекватний "??????" Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 1008

"скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?"
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21.05.2021 20:05 Відповісти
А просто обеспечить честную работу правоохранительных органов, соблюдение законности и неотвратимость наказания, что не возможно, не по силам?
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21.05.2021 19:21 Відповісти
Чи є правники на цій сторінці ??? Просвітіть, будьласка, яка стаття КК України визначає поняття "санкція" як вид покарання за скоєний злочин або вчинок ???
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21.05.2021 19:22 Відповісти
Ща положенцы с общака ЗЕлёносопельному БлаЗЕню купят билет на "кукурузу" от "Крыжопольских авиалиний", доблестные пилоты так прокатят, шо из носа ЗЕлёная бульба надуется.
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21.05.2021 19:23 Відповісти
Зеля соершил действие достойное внимания и поддержки. посмотрим каков будет результат.
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21.05.2021 19:34 Відповісти
настоящие "санкции" в правовом государстве над преступниками и террористами выглядят примерно так
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7736
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 6139
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21.05.2021 19:37 Відповісти
то чем занимается ЗЕ и называется - мошенничество и подрывная деятельность против Украини и ее народа и это уже не клоунада
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21.05.2021 19:38 Відповісти
це серйозні звинувачення, такими словами не кидаються
отже, в тебе є докази
ідемо на Майдан?
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21.05.2021 19:48 Відповісти
Санкции против воров это подрывная деятельность? Иди пей свою боярку, тупой ватник!
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21.05.2021 23:03 Відповісти
А зміни до Земельного Кодексу 0850 що дозволять громадянам безоплатно приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться приватизоване приміщення чекає підпису зе- гідранта ще з лютого місяця... Та то таке... Ще не всі жили з громадян повитягували, ще не всю кров висмоктали !
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21.05.2021 19:48 Відповісти
зміни чекають підпису президента? не Закон, а саме пропоновані зміни до Закону?????????
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21.05.2021 19:50 Відповісти
Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 9857
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21.05.2021 19:50 Відповісти
Так це ж уже було за минулі кілька років раз 10.
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21.05.2021 19:54 Відповісти
шо там он ввел? падонок не хочет называть ***** убийцей...особенно сортирного................ Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7385 Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 4951 Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 2582
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21.05.2021 19:54 Відповісти
Не ,,ворів", а злодіїв. Яка безграмотність.
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Мер Чернигова золотой батон или как его там не считается вором в законе, ровно пошел, полицию купил?
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21.05.2021 20:11 Відповісти
ПЕРЕКЛАДАЧІ з Цензора! Скільки можна писати того "вора в законі" - це по-кацапськи. Пишіть про "злодія в законі"! Користуйтесь словниками.
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21.05.2021 20:26 Відповісти
Ну теперь заживёт Украина! Проблемы решены. А делов-то, санкции ввёл - и нет бандитов. Представьте себе, как они там все обосрались, все эти негодяи главари и террористы!
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21.05.2021 20:47 Відповісти
Ну если судьи ручные или бояться, то почему нет? В рф езжай, там такие тупые как ты живут!
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21.05.2021 22:46 Відповісти
Во всем цивилизованном мире, преступников сажают, но квартал95 пошел дальше и навал на преступников накладывать санкции. Шах и мат здравый смысл.
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21.05.2021 20:51 Відповісти
Начался цирк для поднятия рейтинга ублюдочного Чма - "посадка" Мертветчука, санкции против ДЫРЫ!
Зелебобики будут сцяться от восторга!
Боги, просто невозможно уже выносить это быдлячество! Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 426
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21.05.2021 20:58 Відповісти
"санкции против главарей террористов",-продолжение квартала 95.
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21.05.2021 21:01 Відповісти
Їх ліквідовувати потрібно по тихому .а не санкції вводити .
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21.05.2021 21:15 Відповісти
И снова громкий пук в лужу.
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21.05.2021 21:33 Відповісти
Овощ2.0 ввел санкции против цыбули, хрена и чеснока, за то что до слёз.Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів - Цензор.НЕТ 7385
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21.05.2021 21:48 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ !)
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21.05.2021 22:16 Відповісти
Можливість є, немає бажання.
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21.05.2021 22:39 Відповісти
Половина списка - грузины. Почему молчал сракашвили? А почему 20 лет никто кроме Вовы? Это не вопрос - это ответ!
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21.05.2021 22:41 Відповісти
фух... ну значить їм можна спати спокійно, бо не посадять, бо ж сааааанкції!!! КК в сраку, якщо є санкції!
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21.05.2021 22:47 Відповісти
Зеленский ввел в действие санкции против воров в законе и главарей террористов (обновлено)
=======
Ох ***, а Пушилин + компани ,типа, через КВПП за зарплатой с карточкой ПРИВАТА ежемесячно ездили. Ну теперь точно войне конец!
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21.05.2021 23:16 Відповісти
То есть криминальный кодекс на них не распространяется , аля высшая каста или как???
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21.05.2021 23:25 Відповісти
Все в порядке! Только при Порохе лугандонские орки сдыхали, а при осле они "под санкциями"! Почувствуйте разницу!
Из пятисот воров в законе " под санкциями" зебилов украинских---17, половина из них сидит. Этот громкий пук ради СЕМИ человек????
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22.05.2021 00:59 Відповісти
Посадить не получится. Суды все коруммпированы и не один судья не вынесет приговор криминальному авторитету. Так хоть через СНБО нужно давить криминал и предателей медведчуков
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22.05.2021 05:53 Відповісти
Ето правильно, они представляют опасность для воров вне закона.
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22.05.2021 08:01 Відповісти
Александровича несло… Ворами в законе, отечественными и импортными криминальными авторитетами и прочими торговцами фальшивыми концертными билетами дело не ограничилось. «…Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу всплывшего в памяти Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно ксендзев Кушаковского и Морошека.» Санкционный список рос, как на дрожжах.
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22.05.2021 09:51 Відповісти
А СПОРТ мастер чихал на санкции ,как работал так и работает
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22.05.2021 10:02 Відповісти
А яке відношення злодії в законі мають до терористів?
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22.05.2021 10:14 Відповісти
 
 