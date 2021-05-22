Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)
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Президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій проти ворів у законі й іноземних кримінальних авторитетів.
Відповідний указ №203/2021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2021"Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) "(додається)", - сказано в указі.
У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи. Крім ворів у законі, там є багато терористів і їхніх пособників - наприклад, Денис Пушилін, Ігор Пасічник, Сергій Аксьонов.
У списку юридичних осіб - 137 компаній, зокрема російські телекомпанії "НТВ" і "Яндекс", а також інтернет-сайти, пов'язані з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції були введені безстроково.
Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних.
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня лахтобота от порохобота уже не отличишь...(
Закрыли медвечуковские каналы = плохо!
Расширили санкции против русни = плохо!
А может быть плохо - это то, что не сделали этого 7 лет назад?
"сакнции зеленского" как и "санкции путина" - Байдену запретят открывать банковский счет в рашке, а пушилину/пасечнику- в Украине
А уж про санкции против яндекса и сайтов ордло - это да.. силён бесноватый вовка-шут)) Помнится, эти сайты/ресурсы вне законов Украины поставлены еще в 2016/17 годах - тогда зебильо истерило "Порошенко русофобию устроил!"))
Ну, подумаешь - привык бесноватый вовка-шут торговать на крови украинцев с рашкой, (финансируя попутно расейскую оборонку) - электроэнергией, видосиками, сериальчиками.. всё равно зебилы схавают что "во всем виноват Порошенко"
!
и потом "вор в законе" это мифическая аллегория и ее трактования скорее всего нет в УКУ...
а санкции?... это подпадает под какую-то законность? или по беспределу пошел ????
и еще - Андрэ, учитесь культурно общаться, дискутировать и спокойно выражать свои мысли...
порода знаете ли такая у их...
Против порушныкив пдд?
Против должников по коммуналке?
......
😐
- Вы мне одалживаете крупную сумму, но почему не требуете никаких гарантий?
- Если Вы не вернете его в срок, то Вам будет очень стыдно, когда предстанете перед Творцом!.
- Когда я там еще предстану...
- К сроку не вернете - назавтра и предстанете.
Нам ни к чему сюжеты и интриги, -
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.
И если мне неймется и не спится
Или с похмелья нет на мне лица -
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.
Я не давал товарищам советы,
Но знаю я - разбой у них в чести.
Вот только что я прочитал про это:
Не ниже трех, не свыше десяти.
Вы вдумайтесь в простые эти строки, -
Что нам романы всех времен и стран!
В них все - бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.
Сто лет бы мне не видеть этих строчек -
За каждой вижу чью-нибудь судьбу!
И радуюсь, когда статья - не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь…
И сердце бьется раненою птицей,
Когда начну свою статью читать.
И кровь в висках так ломится, стучится,
Как мусора, когда приходят брать.
В. Высоцкий, 1862 г.
".... против воров в законе, которые не скинулись"?
Щоб сьогодні показувати серіал "Засідання РНБО" ?
4 червня, 2020
"Верховна Рада прийняла закон про "злодіїв в законі"".
За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо ж це стосувалося службової особи, покарання буде більше - від 8 до 13 років з конфіскацією майна.
За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, пропонують позбавляти волі на строк від 10 до 15 років.
https://espreso.tv/news/2020/06/04/rada_pryynyala_zakon_pro_quotzlodiyiv_v_zakoniquot
Їм би "світило" 10 до 15 років.
а ти взагалі маєш хоч приблизне уявлення, хто такий "Злодій в законі?"
А скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?
якби були докази, то не треба було би ніяких санкцій і ніякої боротьби! За грати і все
Європа, наприклад, також "не бачить" прямої військової присутності московитів на Донбасі
"скільки злодіїв з законі знаходяться під слідством згідно цього чудового закону?"
отже, в тебе є докази
ідемо на Майдан?
Зелебобики будут сцяться от восторга!
Боги, просто невозможно уже выносить это быдлячество!
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Ох ***, а Пушилин + компани ,типа, через КВПП за зарплатой с карточкой ПРИВАТА ежемесячно ездили. Ну теперь точно войне конец!
Из пятисот воров в законе " под санкциями" зебилов украинских---17, половина из них сидит. Этот громкий пук ради СЕМИ человек????