У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Два мобільні центри вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) створять у столиці Молдови Кишиневі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє point.md.
"У середу ми запустимо два мобільні центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувні пункти. Випустимо тролейбус і автобус", - сказав мер міста Іон Чебан.
Мобільний центр, розташований у тролейбусі, зупинятиметься на певних зупинках у столиці, і охочі зможуть пройти вакцинацію від COVID-19, а автобус курсуватиме в передмісті і також зупинятиметься на певних зупинках.
Два мобільні центри будуть запущені в середу, 26 травня.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167,5 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому 148,5 млн осіб одужали, 3,4 млн осіб померли.
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будут прививать в автобусах и троллейбусах на ходу
PS У нас в подъезде такую вакцинацию проводили еще задолго до КОВИДа, прекратили только после установки домофона.
Свита делает короля - количество мерзавцев-конформистов среди так называемого народа Украины огромно. Уже их внуки работают локтями у корыта. Вне коррупции вся эта шобла себя не видит. Поэтому и орут по Киеву "Нам нужен Порох!".
Все пикировки Зеленского и Порошенко в рамках одной и той же синагоги, которая все время у власти в Украине.
Але ...
При "боротьбі" з ковідом - то не важливо. Од всього іншого спокійно можна (і треба) дохнути.