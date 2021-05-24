У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі

Два мобільні центри вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) створять у столиці Молдови Кишиневі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє point.md.

"У середу ми запустимо два мобільні центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувні пункти. Випустимо тролейбус і автобус", - сказав мер міста Іон Чебан.

Мобільний центр, розташований у тролейбусі, зупинятиметься на певних зупинках у столиці, і охочі зможуть пройти вакцинацію від COVID-19, а автобус курсуватиме в передмісті і також зупинятиметься на певних зупинках.

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Два мобільні центри будуть запущені в середу, 26 травня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167,5 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому 148,5 млн осіб одужали, 3,4 млн осіб померли.