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У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі

Два мобільні центри вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) створять у столиці Молдови Кишиневі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє point.md.

"У середу ми запустимо два мобільні центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувні пункти. Випустимо тролейбус і автобус", - сказав мер міста Іон Чебан.

Мобільний центр, розташований у тролейбусі, зупинятиметься на певних зупинках у столиці, і охочі зможуть пройти вакцинацію від COVID-19, а автобус курсуватиме в передмісті і також зупинятиметься на певних зупинках.

Також читайте: За добу від коронавірусу в Україні вакцинували 1325 осіб, загалом - 1 054 139, - МОЗ

Два мобільні центри будуть запущені в середу, 26 травня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167,5 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому 148,5 млн осіб одужали, 3,4 млн осіб померли.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
у меня в подъезде ребята самостоятельно вакцинируются
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24.05.2021 11:49
+3
Надо срочно ехать в молдову всей украине
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24.05.2021 11:51
+3
не ведаю чем, но регулярно. Сосед реализует вакцину
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24.05.2021 11:53
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а на базарах і в генделиках?
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24.05.2021 11:48 Відповісти
в молдове другая культура пития...
будут прививать в автобусах и троллейбусах на ходу
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24.05.2021 11:56 Відповісти
В общем туалете
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24.05.2021 12:25 Відповісти
сняли с поезда - сделали прививку - забрали в нацгвардию
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24.05.2021 13:24 Відповісти
у меня в подъезде ребята самостоятельно вакцинируются
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24.05.2021 11:49 Відповісти
Герычем ?
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24.05.2021 11:50 Відповісти
не ведаю чем, но регулярно. Сосед реализует вакцину
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24.05.2021 11:53 Відповісти
Наверное через капельницу В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе - Цензор.НЕТ 5443
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24.05.2021 11:56 Відповісти
Шприцы (естественно, одноразовые) хоть утилизируют, или оставляют на месте вакцинации?
PS У нас в подъезде такую вакцинацию проводили еще задолго до КОВИДа, прекратили только после установки домофона.
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24.05.2021 12:46 Відповісти
домофон не надолго
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24.05.2021 12:49 Відповісти
Уже нескоько лет.
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24.05.2021 13:25 Відповісти
Плохо дело: Хозяева спустили план, а выполнение задерживается.
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24.05.2021 11:50 Відповісти
Зеленский выдаёт Чеченских боевиков , которые воевали за Украину , кремлёвской банде ФСБ , записав их в фиктивный список "воров в законе" по сговору с ФСБ
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24.05.2021 11:51 Відповісти
Не оставайтесь равнодушными , власть с двойным дном
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24.05.2021 11:55 Відповісти
Режимы в Киеве и Кремле - сиамские близнецы. И тот , и другой - паразиты, пьющие кровь из народа. Зачем им воевать друг с другом? - У них общий враг - свободолюбивый народ Украины. Это было при Порошенко, Януковиче - это и сейчас при марионеточном Зеленском.

Свита делает короля - количество мерзавцев-конформистов среди так называемого народа Украины огромно. Уже их внуки работают локтями у корыта. Вне коррупции вся эта шобла себя не видит. Поэтому и орут по Киеву "Нам нужен Порох!".

Все пикировки Зеленского и Порошенко в рамках одной и той же синагоги, которая все время у власти в Украине.
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24.05.2021 15:05 Відповісти
Надо срочно ехать в молдову всей украине
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24.05.2021 11:51 Відповісти
В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе - Цензор.НЕТ 184 В Мордовии пошли дальше ,там всех прививают в общественных туалетах, а в соседних домах в подъездах заметно стало вонять мочой.
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24.05.2021 11:55 Відповісти
А як же стерильність? Чи то таке..
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24.05.2021 11:56 Відповісти
Після чарівної вакцинки ніби ж рекомендували хоча б 15 хв зачекати на випадок алергічної реакції (які зовсім не поодинокі).
Але ...
При "боротьбі" з ковідом - то не важливо. Од всього іншого спокійно можна (і треба) дохнути.
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24.05.2021 22:02 Відповісти
а еленский и его кодляк клали болт на лохов, они царюют НА УКРАИНЕ
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24.05.2021 11:58 Відповісти
лучше б 100 грамм наливали)
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24.05.2021 12:00 Відповісти
ну а кого в сортире поймают и там помочут !
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24.05.2021 12:01 Відповісти
масочку не забуваємо надягати, не дай Боже вакцинованих інфікувати
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24.05.2021 12:24 Відповісти
А проезд прививающимся будет бесплатный?
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24.05.2021 12:42 Відповісти
Это не рейсовый транспорт,а типа передвижной пункт вакцинации.
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24.05.2021 13:07 Відповісти
А я уж подумал, что при вход вакцинируют, или возле компостера.
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24.05.2021 13:23 Відповісти
Я уже забыл когда в последний раз видел компостер в транспорте))))
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24.05.2021 13:29 Відповісти
Прочитав заголовок, і уявив собі - отак їдеш собі в тролейбусі, нікого не чіпаєш, і тут БАЦ - і ти вже привитий! У столиці Молдови Кишиневі вакцинуватимуть проти COVID-19 в автобусі і тролейбусі - Цензор.НЕТ 4228
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24.05.2021 13:33 Відповісти
 
 