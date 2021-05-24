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Новини Політика України
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США закликають українську владу забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США закликають українську владу забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала українську владу ухвалити додаткові підзаконні акти, щоб забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи.

Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Додаткові підзаконні акти мають бути ухвалені, щоб забезпечити антикорупційні гарантії. Тоді як ми швидко наближаємося до дня відкриття ринку сільськогосподарських земель, важливим є тривале лідерство всіх учасників, включно з міжнародною спільнотою", - сказала Квін.

Вона зазначила, що ухвалення закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель минулого року було важливим кроком до ухвалення ринкових принципів, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють.

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"Ми вітаємо відданість президента цій важливій реформі і з нетерпінням очікуємо побачити її досягнення після багатьох років тупикової ситуації", - додала Квін.

Квін позитивно відзначила ухвалення Верховною Радою протягом останніх тижнів двох законів, важливих для імплементації земельної реформи. Водночас, за її словами, для забезпечення успіху земельної реформи, включно зі справедливою імплементацією, потрібно зробити більше.

"Законопроект, що створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів має бути ухвалено. Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі", - пояснила вона.

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Також тимчасова повірена звернула увагу на те, що, на жаль, через суперечливі повідомлення багато українців залишаються скептично налаштованими до того, що земельна реформа забезпечить для них переваги.

"Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права та як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілої, точної інформації", - зазначила Квін.

Вона запевнила, що США, разом із Європейським Союзом та партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка відповідатиме інтересам усіх українців.
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Топ коментарі
+5
Шо за мансы? Откуда таки такое унижающее нас недоверие?
Ми таки вам на минуточку гарантируем.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 7993


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24.05.2021 12:51
+4
Гарантия в данном случае может быть только одна: шоу будет продолжаться.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 2464
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24.05.2021 12:46
+3
Щас. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 4800
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24.05.2021 12:45
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Щас. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 4800
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24.05.2021 12:45 Відповісти
Гарантия в данном случае может быть только одна: шоу будет продолжаться.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 2464
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24.05.2021 12:46 Відповісти
Принятый закон окончательно угробит фермерство в Украине и создаст новую земельную олигархию. Народ не получит НИ-ЧЕ-ГО!.
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24.05.2021 12:50 Відповісти
Шо за мансы? Откуда таки такое унижающее нас недоверие?
Ми таки вам на минуточку гарантируем.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 7993


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24.05.2021 12:51 Відповісти
В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, Источник: https://censor.net/ru/n3267077

Ключевое слово "МЫ"....
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24.05.2021 12:51 Відповісти
Допомогли кловунам протягти розпродаж землі, а тепер вимагають якихось гарантій. Пізно всрались. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 1249
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24.05.2021 12:53 Відповісти
а самим не смешно ?
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24.05.2021 12:54 Відповісти
США закликають українську владу забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи - Цензор.НЕТ 101
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24.05.2021 13:11 Відповісти
Так иногда охота достать двустволочку---та жэканом зарядить---та навскидочку с метров 8 дуплетом! Та разве не прав? Одно пенсне что стоит.
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24.05.2021 13:20 Відповісти
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии/ Воровской кодлан Коломойского обеспечит. Как только так сразу. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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24.05.2021 12:54 Відповісти
А хто Неньку продав??!!
Лохи та неЛохи??
Д'*****!
🤑
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24.05.2021 12:59 Відповісти
зюзя и гарантии?
It's impossible!
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24.05.2021 13:09 Відповісти
НА УКРАИНЕ земля принадлежит мусорам и бандитам,
лохи сосут лапу
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24.05.2021 13:12 Відповісти
счас...
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24.05.2021 13:15 Відповісти
В реале картина такова. Ещё с лет 20 назад набрали в долгосрочную аренду на 49 лет пашню, леса, а кое где и заповедные земли и прочую лучшую часть и отношению к дорогам, посёлкам, рекам и прочие логичные моменты. Согласно общепринятых давно законов такие имеют право на приватизацию(покупку земли) как приоритетные. Если конечно аренду платили в срок. А платили в срок все, потому что цену себе же тогда же и придумали. Был даже такой Лозинский что в *своём* лесу подстрелил местного и прочая вырубка леса гудела по сей день. Знали прекрасно что земля товар и должна продаваться. Иначе без этого вся приватизация недвижимого профанация без своей земли под этим недвижимым. Как говорил Остап Бендер---люди не нервничайте---всё украдено до вас. Что и наблюдали, что и про+бали!
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24.05.2021 13:31 Відповісти
западные олигархи и китайцы скупят все, они и хотят чтоб только в казну платить без всяких взяток, а потом эти деньги уйдут на погашение кредитов от мвф и прочих судебных обязательств и китаю тоже, и в итоге как это не прискорбно Украина останется без земли и без денег, вот такой хитрый план,дадут конечно кому надо -клоуну там и нужным людям чтоб быстрее протолкнуть это все, но это мизер еслиб было все как положено
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24.05.2021 13:35 Відповісти
О це сама звичайна маніпуляція -брехня.
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24.05.2021 13:57 Відповісти
О.. про що я теж кажу завжди.... Україна повинна чітко підтримати мілкого сільгоспвиробника...Нам потрібні люди які працюють на землі а не 20000сучіх ТОВів яки праразитують на власниках паїв і багатіють як вори...різниця між росходами і доходами більше ніж 39%
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24.05.2021 13:55 Відповісти
 
 