США закликають українську владу забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала українську владу ухвалити додаткові підзаконні акти, щоб забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи.

Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Додаткові підзаконні акти мають бути ухвалені, щоб забезпечити антикорупційні гарантії. Тоді як ми швидко наближаємося до дня відкриття ринку сільськогосподарських земель, важливим є тривале лідерство всіх учасників, включно з міжнародною спільнотою", - сказала Квін.

Вона зазначила, що ухвалення закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель минулого року було важливим кроком до ухвалення ринкових принципів, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють.

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"Ми вітаємо відданість президента цій важливій реформі і з нетерпінням очікуємо побачити її досягнення після багатьох років тупикової ситуації", - додала Квін.

Квін позитивно відзначила ухвалення Верховною Радою протягом останніх тижнів двох законів, важливих для імплементації земельної реформи. Водночас, за її словами, для забезпечення успіху земельної реформи, включно зі справедливою імплементацією, потрібно зробити більше.

"Законопроект, що створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів має бути ухвалено. Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі", - пояснила вона.

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Також тимчасова повірена звернула увагу на те, що, на жаль, через суперечливі повідомлення багато українців залишаються скептично налаштованими до того, що земельна реформа забезпечить для них переваги.

"Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права та як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілої, точної інформації", - зазначила Квін.

Вона запевнила, що США, разом із Європейським Союзом та партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка відповідатиме інтересам усіх українців.