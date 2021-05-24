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Новости Политика Украины
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США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала украинские власти принять дополнительные подзаконные акты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы.

Об этом она заявила на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дополнительные подзаконные акты должны приняты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии. В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, важным является продолжающееся лидерство всех участников, включая международное сообщество", - сказала Квин.

Она отметила, что принятие закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель в прошлом году было важным шагом к принятию рыночных принципов, что даст собственникам земли больше гибкости в использовании имущества, которым они владеют.

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"Мы приветствуем преданность президента этой важной реформе и с нетерпением ожидаем увидеть ее достижения после многих лет тупиковой ситуации", - добавила Квин.

Квин позитивно отметила принятие Верховной Радой в последние недели двух законов, важных для имплементации земельной реформы. В то же время, по ее словам, для обеспечения успеха земельной реформы, включая справедливую имплементацию, надо сделать большее.

"Законопроект, создающий частичные гарантии займов для мелких фермеров должен быть принят. Этот закон обеспечит, чтобы каждый украинец имел возможность участвовать в фермерском бизнесе", - пояснила она.

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Также временная поверенная обратила внимание на то, что, к сожалению, из-за противоречивых сообщений многие украинцы остаются скептически настроенными по отношению к тому, что земельная реформа обеспечит для них преимущества.

"Жизненно важно, чтобы собственники земли и громады знали свои права и как их защитить. Мы призываем правительство и медиа инициировать кампанию по информированию общественности для обеспечения понятной, точной информации", - отметила Квин.

Она заверила, что США, вместе с Европейским Союзом и партнерами из Мирового банка, готовы поддержать правительство Украины в имплементации земельной реформы, которая будет отвечать интересам всех украинцев.
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Топ комментарии
+5
Шо за мансы? Откуда таки такое унижающее нас недоверие?
Ми таки вам на минуточку гарантируем.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 7993


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24.05.2021 12:51
+4
Гарантия в данном случае может быть только одна: шоу будет продолжаться.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 2464
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24.05.2021 12:46
+3
Щас. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 4800
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24.05.2021 12:45
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Щас. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 4800
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24.05.2021 12:45 Ответить
Гарантия в данном случае может быть только одна: шоу будет продолжаться.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 2464
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24.05.2021 12:46 Ответить
Принятый закон окончательно угробит фермерство в Украине и создаст новую земельную олигархию. Народ не получит НИ-ЧЕ-ГО!.
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24.05.2021 12:50 Ответить
Шо за мансы? Откуда таки такое унижающее нас недоверие?
Ми таки вам на минуточку гарантируем.
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 7993


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24.05.2021 12:51 Ответить
В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, Источник: https://censor.net/ru/n3267077

Ключевое слово "МЫ"....
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24.05.2021 12:51 Ответить
Допомогли кловунам протягти розпродаж землі, а тепер вимагають якихось гарантій. Пізно всрались. США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы - Цензор.НЕТ 1249
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24.05.2021 12:53 Ответить
а самим не смешно ?
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24.05.2021 12:54 Ответить
США закликають українську владу забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи - Цензор.НЕТ 101
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24.05.2021 13:11 Ответить
Так иногда охота достать двустволочку---та жэканом зарядить---та навскидочку с метров 8 дуплетом! Та разве не прав? Одно пенсне что стоит.
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24.05.2021 13:20 Ответить
США призывают украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии/ Воровской кодлан Коломойского обеспечит. Как только так сразу. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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24.05.2021 12:54 Ответить
А хто Неньку продав??!!
Лохи та неЛохи??
Д'*****!
🤑
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24.05.2021 12:59 Ответить
зюзя и гарантии?
It's impossible!
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24.05.2021 13:09 Ответить
НА УКРАИНЕ земля принадлежит мусорам и бандитам,
лохи сосут лапу
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24.05.2021 13:12 Ответить
счас...
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24.05.2021 13:15 Ответить
В реале картина такова. Ещё с лет 20 назад набрали в долгосрочную аренду на 49 лет пашню, леса, а кое где и заповедные земли и прочую лучшую часть и отношению к дорогам, посёлкам, рекам и прочие логичные моменты. Согласно общепринятых давно законов такие имеют право на приватизацию(покупку земли) как приоритетные. Если конечно аренду платили в срок. А платили в срок все, потому что цену себе же тогда же и придумали. Был даже такой Лозинский что в *своём* лесу подстрелил местного и прочая вырубка леса гудела по сей день. Знали прекрасно что земля товар и должна продаваться. Иначе без этого вся приватизация недвижимого профанация без своей земли под этим недвижимым. Как говорил Остап Бендер---люди не нервничайте---всё украдено до вас. Что и наблюдали, что и про+бали!
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24.05.2021 13:31 Ответить
западные олигархи и китайцы скупят все, они и хотят чтоб только в казну платить без всяких взяток, а потом эти деньги уйдут на погашение кредитов от мвф и прочих судебных обязательств и китаю тоже, и в итоге как это не прискорбно Украина останется без земли и без денег, вот такой хитрый план,дадут конечно кому надо -клоуну там и нужным людям чтоб быстрее протолкнуть это все, но это мизер еслиб было все как положено
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24.05.2021 13:35 Ответить
О це сама звичайна маніпуляція -брехня.
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24.05.2021 13:57 Ответить
О.. про що я теж кажу завжди.... Україна повинна чітко підтримати мілкого сільгоспвиробника...Нам потрібні люди які працюють на землі а не 20000сучіх ТОВів яки праразитують на власниках паїв і багатіють як вори...різниця між росходами і доходами більше ніж 39%
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24.05.2021 13:55 Ответить
 
 