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Окупанти в Криму запросили 9 років в'язниці для глави Меджлісу Чубарова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти в Криму запросили 9 років в'язниці для глави Меджлісу Чубарова

На засіданні так званого "Верховного суду Криму" у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на окупованому півострові "судять" заочно, 24 травня "обвинувачення" запросило 9 років позбавлення волі. Чубарова окупанти звинувачують у нібито "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомляють російські та окупаційні ЗМІ.

Чубаров і його захист ще не коментували вимогу окупаційного "прокурора".

"Прошу призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі в колонії загального режиму. Термін покарання рахувати з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації", – заявиввін.

Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Також читайте: Окупанти вручають кримським татарам "застереження" напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Кто там еще хочет в расею Оккупанты в Крыму запросили 9 лет тюрьмы для главы Меджлиса Чубарова - Цензор.НЕТ 5291
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Крупный бизнес призвал ввести в России продуктовые карточки
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24.05.2021 12:58 Відповісти
ФСБУ завжди до ваших послуг.
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24.05.2021 12:59 Відповісти
Суд України повинен винести вирок х*йло - смертна кара через повішення.
Оккупанты в Крыму запросили 9 лет тюрьмы для главы Меджлиса Чубарова - Цензор.НЕТ 6878
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24.05.2021 13:01 Відповісти
Так хто там влаштував безпорядки?Оккупанты в Крыму запросили 9 лет тюрьмы для главы Меджлиса Чубарова - Цензор.НЕТ 9507Оккупанты в Крыму запросили 9 лет тюрьмы для главы Меджлиса Чубарова - Цензор.НЕТ 1658
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24.05.2021 13:05 Відповісти
надеюсь у Рефат-аги есть надежные нукеры, которые смогут обеспечить его личную безопасность.
в нынешнем крысячем мире можно ждать чего угодно......

кстати, Г. Губарев считает рудиментом ордынского института нукеров социальный термин запорожцев «войсковой товарищ», который указывает, что казаки - нукеры крымских ханов, - уйдя от них и обосновавшись в Сечи, только славянизировали прежнее название, определяющее их положение в военном обществе[3].
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24.05.2021 13:28 Відповісти
Зеленский возьмет под козырек.
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24.05.2021 16:16 Відповісти
 
 