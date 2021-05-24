Оккупанты в Крыму запросили 9 лет тюрьмы для главы Меджлиса Чубарова
Новости Цензор.НЕТ Общество
На заседании так называемого "Верховного суда Крыма" по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого на оккупированном полуострове "судят" заочно, 24 мая "обвинение" запросило 9 лет лишения свободы. Чубарова оккупанты обвиняют в якобы "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщают российские и оккупационные СМИ.
Чубаров и его защита еще не комментировали требование оккупационного "прокурора".
"Прошу назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", - заявил он.
Как сообщалось, в марте 2020 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).
Пожалуйста, подождите...
------------------------------------------------------------------------------
Крупный бизнес призвал ввести в России продуктовые карточки
в нынешнем крысячем мире можно ждать чего угодно......
кстати, Г. Губарев считает рудиментом ордынского института нукеров социальный термин запорожцев «войсковой товарищ», который указывает, что казаки - нукеры крымских ханов, - уйдя от них и обосновавшись в Сечи, только славянизировали прежнее название, определяющее их положение в военном обществе[3].