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Мальта заявила про досягнення колективного імунітету проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Мальта заявила про досягнення колективного імунітету проти COVID-19

Міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн заявив, що стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Reuters.

За його словами, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% - обидва уколи. На сайті відомства вказується, що перше щеплення зробили 302 933 громадянам, а обидва - 180 243.

"Одну дозу вакцини вводять кожні п'ять хвилин", - зазначив міністр.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ

У зв'язку з успішною кампанією з вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено перебувати на пляжах без захисних масок.

Як повідомлялося раніше, в Україні з початку кампанії з вакцинації щеплено 1 054 139 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
не кажи гоп, доки не прийшла осінь...
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25.05.2021 13:56
+2
так вакцина не захищає від захворювання, лише від тяжкого перебігу і леталу.
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25.05.2021 14:04
+2
там никто не заболел сегодня, а вчера 5 человек заболело, позавчера 2 человека
Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
Выздоровело 30 тысяч 17 человека
Умерло 417 человек за всё время пандемии.
На данный момент ещё болеют 72 человека.
Население Мальты более 300 тысяч населеления.
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25.05.2021 14:06
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не кажи гоп, доки не прийшла осінь...
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25.05.2021 13:56 Відповісти
а до осені вони зароблять на туризмі
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25.05.2021 14:02 Відповісти
на туризме заработают даже те, кто не достиг коллективного иммунитета))) даже те, у кого комендатский час... для своих...
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25.05.2021 14:24 Відповісти
зато піде все на лікування восени, а у вакцинованих може бути по іншому. час покаже.
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25.05.2021 15:03 Відповісти
Надовго?
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25.05.2021 13:56 Відповісти
И сколько там в сутки заболевает (в пересчете на одного мальтийца)?
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25.05.2021 13:57 Відповісти
там никто не заболел сегодня, а вчера 5 человек заболело, позавчера 2 человека
Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
Выздоровело 30 тысяч 17 человека
Умерло 417 человек за всё время пандемии.
На данный момент ещё болеют 72 человека.
Население Мальты более 300 тысяч населеления.
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25.05.2021 14:06 Відповісти
На туристів чекають )
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25.05.2021 13:57 Відповісти
Там населения - полтора человека. Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 3979
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25.05.2021 13:58 Відповісти
И не одного зебила нету Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4065
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25.05.2021 13:59 Відповісти
Хотелось бы. Но все таки встречаются. Сейчас правда уже резко ,,перестали интересоваться патитикой,, Хотя еще два года назад копытами искры выбивали в ожидании халявы,как сулима
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25.05.2021 15:03 Відповісти
А нет разницы какое население...
Важно что каждые пять минут делается одна прививка..
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25.05.2021 14:03 Відповісти
є: якщо 400 000 це вже 70%, то 800 000 доз легше отримати для країни, ніж 41 млн. швидкість колоння має сенс, коли є чим. ось українці ці 800 000 вже третій місяць виколоть не можуть, в ітозі щось та скисне.
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25.05.2021 15:07 Відповісти
Ой, я бы не спешил строчить такие победные реляции..... Что вам стоить подождать пару тройку месяцев???? Внешность всегда бывает обманчива.....
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25.05.2021 13:59 Відповісти
Нам это стоит несколько сот умерших за каждые сутки ожидания.
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25.05.2021 15:08 Відповісти
тре їм вручити мальтійській орден
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25.05.2021 14:00 Відповісти
так вакцина не захищає від захворювання, лише від тяжкого перебігу і леталу.
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25.05.2021 14:04 Відповісти
Удивлен,что большинство людей до сих пор свято убеждено,что,,волшебный укол,, избавляет от всего.
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25.05.2021 15:14 Відповісти
а де в мене написано "ат всєго"? дивуюсь, що більшість узькомовних до сіх пір усе максимілізують. когнитивний дисонанс він такий.
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25.05.2021 15:20 Відповісти
Прочитайте мой пост-он как раз в подтверждение ваших слов. З приводу,,узькомовних,, якось зовсім тупенько,вибачайте
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25.05.2021 15:32 Відповісти
це узькомовних комент називається постом, як вчилок тупоголових? усе ясно. узкій він і у африці узкій
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25.05.2021 16:09 Відповісти
Вибачайте що потурбував iдiота.
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25.05.2021 16:16 Відповісти
ух ти, мову вспомнив, чи гугл допоміг? так може тобі гугл підкаже різницю між постом (тут це стаття) і коментарем до нього?
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25.05.2021 16:18 Відповісти
А це так принципово? Тоді лікуйте,,маниакально-депрессивный педантизм,, Щасти тобі хамло
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25.05.2021 16:22 Відповісти
ну вчилок освітянські сайти роблять такими тупими, лише там їм сруть адміни у голову, що комент - це пост, і потім цих обдарованих видно у натовпі. так що принципово. тобі ж принципово не подобається, що тебе узьколобим називають. а по твоїй теорії ти повинен тому радіти чи то толерастити.
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25.05.2021 16:27 Відповісти
,,вспомнив,,🤣🤣🤣🤣
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25.05.2021 16:23 Відповісти
ти щось маєш проти діалектизмів?
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25.05.2021 16:28 Відповісти
Ну всё: главное гнездовище масонов объявило отбой. Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1508
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25.05.2021 14:01 Відповісти
Дивись ще залишилися нормальні люди на Землі! А я вже думав, що всі вже стали повними імбіцилами, з якими через ЗМІ та Інтернет можна робити все що завгодно.
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25.05.2021 14:02 Відповісти
Ле? Їх же поштрикали.
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25.05.2021 14:13 Відповісти
Де*
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25.05.2021 14:18 Відповісти
ну теперь мальтийцы разлетятся по всему миру вакцинировать собою всех желающих за деньги....
Вакцинация:- плюнул в глаз вакцинируемому за 50 долларов и набирай слюни для следующего...
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25.05.2021 14:05 Відповісти
Та скільки тої Мальти.
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25.05.2021 14:09 Відповісти
На пляже. Без намордника. Огого достижение Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 2120
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25.05.2021 14:15 Відповісти
На пляже 100 евро штраф за ,,безнамордника,,. Это к слову. И пасутся стадами Леса(типа муниципальная полиция)
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25.05.2021 15:06 Відповісти
Слишком смелое заявление. Не нужно недооценивать ВОЗ. Там не дураки сидят. Тем более почувствовавшие вкус власти, денег и ... крови.
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25.05.2021 14:23 Відповісти
Сан-Марино двумя неделями ранее заявила о первенстве в Европе. Но они формально не в Евросоюзе, таки Мальта первая в ЕС, да и населения в Сан-Марино 30 тысяч. Таким маленькими странам нужно в первую очередь давать максимум вакцин, чтобы на дистанции видеть, как работает коллективный иммунитет. Вот вакцинировали всех, меньше заболело, но еще нужно глянуть, как оно получится в перспективе, через месяцы, полгода. Как долго вакцина защитит, или каждый год всех обкалывать.
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25.05.2021 15:00 Відповісти
 
 