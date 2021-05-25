РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15594 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Борьба с коронавирусом
2 432 39
вакцина (3815) Мальта (72) COVID-19 (18599)

Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19

Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что стала первой страной Евросоюза, которой удалось сформировать коллективный иммунитет против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.

По его словам, 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола. На сайте ведомства указывается, что первую прививку сделали 302 933 гражданам, а обе – 180 243.

"Одну дозу вакцины вводят каждые пять минут", - отметил министр.

В связи с успешной кампанией по вакцинации с 1 июня в стране отменят ряд карантинных ограничений. В частности, гражданам будет разрешено находится на пляжах без защитных масок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

Как сообщалось ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 1 054 139 человек. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
не кажи гоп, доки не прийшла осінь...
показать весь комментарий
25.05.2021 13:56
+2
так вакцина не захищає від захворювання, лише від тяжкого перебігу і леталу.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:04
+2
там никто не заболел сегодня, а вчера 5 человек заболело, позавчера 2 человека
Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
Выздоровело 30 тысяч 17 человека
Умерло 417 человек за всё время пандемии.
На данный момент ещё болеют 72 человека.
Население Мальты более 300 тысяч населеления.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не кажи гоп, доки не прийшла осінь...
показать весь комментарий
25.05.2021 13:56 Ответить
а до осені вони зароблять на туризмі
показать весь комментарий
25.05.2021 14:02 Ответить
на туризме заработают даже те, кто не достиг коллективного иммунитета))) даже те, у кого комендатский час... для своих...
показать весь комментарий
25.05.2021 14:24 Ответить
зато піде все на лікування восени, а у вакцинованих може бути по іншому. час покаже.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:03 Ответить
Надовго?
показать весь комментарий
25.05.2021 13:56 Ответить
И сколько там в сутки заболевает (в пересчете на одного мальтийца)?
показать весь комментарий
25.05.2021 13:57 Ответить
там никто не заболел сегодня, а вчера 5 человек заболело, позавчера 2 человека
Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
Выздоровело 30 тысяч 17 человека
Умерло 417 человек за всё время пандемии.
На данный момент ещё болеют 72 человека.
Население Мальты более 300 тысяч населеления.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:06 Ответить
На туристів чекають )
показать весь комментарий
25.05.2021 13:57 Ответить
Там населения - полтора человека. Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 3979
показать весь комментарий
25.05.2021 13:58 Ответить
И не одного зебила нету Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4065
показать весь комментарий
25.05.2021 13:59 Ответить
Хотелось бы. Но все таки встречаются. Сейчас правда уже резко ,,перестали интересоваться патитикой,, Хотя еще два года назад копытами искры выбивали в ожидании халявы,как сулима
показать весь комментарий
25.05.2021 15:03 Ответить
А нет разницы какое население...
Важно что каждые пять минут делается одна прививка..
показать весь комментарий
25.05.2021 14:03 Ответить
є: якщо 400 000 це вже 70%, то 800 000 доз легше отримати для країни, ніж 41 млн. швидкість колоння має сенс, коли є чим. ось українці ці 800 000 вже третій місяць виколоть не можуть, в ітозі щось та скисне.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:07 Ответить
Ой, я бы не спешил строчить такие победные реляции..... Что вам стоить подождать пару тройку месяцев???? Внешность всегда бывает обманчива.....
показать весь комментарий
25.05.2021 13:59 Ответить
Нам это стоит несколько сот умерших за каждые сутки ожидания.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:08 Ответить
тре їм вручити мальтійській орден
показать весь комментарий
25.05.2021 14:00 Ответить
так вакцина не захищає від захворювання, лише від тяжкого перебігу і леталу.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:04 Ответить
Удивлен,что большинство людей до сих пор свято убеждено,что,,волшебный укол,, избавляет от всего.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:14 Ответить
а де в мене написано "ат всєго"? дивуюсь, що більшість узькомовних до сіх пір усе максимілізують. когнитивний дисонанс він такий.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:20 Ответить
Прочитайте мой пост-он как раз в подтверждение ваших слов. З приводу,,узькомовних,, якось зовсім тупенько,вибачайте
показать весь комментарий
25.05.2021 15:32 Ответить
це узькомовних комент називається постом, як вчилок тупоголових? усе ясно. узкій він і у африці узкій
показать весь комментарий
25.05.2021 16:09 Ответить
Вибачайте що потурбував iдiота.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:16 Ответить
ух ти, мову вспомнив, чи гугл допоміг? так може тобі гугл підкаже різницю між постом (тут це стаття) і коментарем до нього?
показать весь комментарий
25.05.2021 16:18 Ответить
А це так принципово? Тоді лікуйте,,маниакально-депрессивный педантизм,, Щасти тобі хамло
показать весь комментарий
25.05.2021 16:22 Ответить
ну вчилок освітянські сайти роблять такими тупими, лише там їм сруть адміни у голову, що комент - це пост, і потім цих обдарованих видно у натовпі. так що принципово. тобі ж принципово не подобається, що тебе узьколобим називають. а по твоїй теорії ти повинен тому радіти чи то толерастити.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:27 Ответить
,,вспомнив,,🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.05.2021 16:23 Ответить
ти щось маєш проти діалектизмів?
показать весь комментарий
25.05.2021 16:28 Ответить
Ну всё: главное гнездовище масонов объявило отбой. Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1508
показать весь комментарий
25.05.2021 14:01 Ответить
Дивись ще залишилися нормальні люди на Землі! А я вже думав, що всі вже стали повними імбіцилами, з якими через ЗМІ та Інтернет можна робити все що завгодно.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:02 Ответить
Ле? Їх же поштрикали.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:13 Ответить
Де*
показать весь комментарий
25.05.2021 14:18 Ответить
ну теперь мальтийцы разлетятся по всему миру вакцинировать собою всех желающих за деньги....
Вакцинация:- плюнул в глаз вакцинируемому за 50 долларов и набирай слюни для следующего...
показать весь комментарий
25.05.2021 14:05 Ответить
Та скільки тої Мальти.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:09 Ответить
На пляже. Без намордника. Огого достижение Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19 - Цензор.НЕТ 2120
показать весь комментарий
25.05.2021 14:15 Ответить
На пляже 100 евро штраф за ,,безнамордника,,. Это к слову. И пасутся стадами Леса(типа муниципальная полиция)
показать весь комментарий
25.05.2021 15:06 Ответить
Слишком смелое заявление. Не нужно недооценивать ВОЗ. Там не дураки сидят. Тем более почувствовавшие вкус власти, денег и ... крови.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:23 Ответить
Сан-Марино двумя неделями ранее заявила о первенстве в Европе. Но они формально не в Евросоюзе, таки Мальта первая в ЕС, да и населения в Сан-Марино 30 тысяч. Таким маленькими странам нужно в первую очередь давать максимум вакцин, чтобы на дистанции видеть, как работает коллективный иммунитет. Вот вакцинировали всех, меньше заболело, но еще нужно глянуть, как оно получится в перспективе, через месяцы, полгода. Как долго вакцина защитит, или каждый год всех обкалывать.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:00 Ответить
 
 