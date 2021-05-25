Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19

Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что стала первой страной Евросоюза, которой удалось сформировать коллективный иммунитет против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.

По его словам, 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола. На сайте ведомства указывается, что первую прививку сделали 302 933 гражданам, а обе – 180 243.

"Одну дозу вакцины вводят каждые пять минут", - отметил министр.

В связи с успешной кампанией по вакцинации с 1 июня в стране отменят ряд карантинных ограничений. В частности, гражданам будет разрешено находится на пляжах без защитных масок.

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Как сообщалось ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 1 054 139 человек.