Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что стала первой страной Евросоюза, которой удалось сформировать коллективный иммунитет против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.
По его словам, 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола. На сайте ведомства указывается, что первую прививку сделали 302 933 гражданам, а обе – 180 243.
"Одну дозу вакцины вводят каждые пять минут", - отметил министр.
В связи с успешной кампанией по вакцинации с 1 июня в стране отменят ряд карантинных ограничений. В частности, гражданам будет разрешено находится на пляжах без защитных масок.
Как сообщалось ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 1 054 139 человек.
Пожалуйста, подождите...
Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
Выздоровело 30 тысяч 17 человека
Умерло 417 человек за всё время пандемии.
На данный момент ещё болеют 72 человека.
Население Мальты более 300 тысяч населеления.
Важно что каждые пять минут делается одна прививка..
Вакцинация:- плюнул в глаз вакцинируемому за 50 долларов и набирай слюни для следующего...