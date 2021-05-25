Дев'ять медустанов Київщини отримали сучасні томографи, - ОДА

У рамках програми "Велике будівництво" для 9 реконструйованих приймальних відділень медзакладів Київської області закупили комп’ютерні томографи, завдяки яким лікарі зможуть швидше і якісніше надавати допомогу хворим.

Про це повідомила Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

До медзакладів у Вишгороді, Обухові, Переяславі-Хмельницькому, Миронівці, Іванкові, Ірпені, Макарові та Тетієві вже доставлене нове обладнання. Білоцерківська міська лікарня №2 отримає його незабаром.

Закупівлю комп’ютерних томографів проводило Міністерство охорони здоров’я України. Крім цього, департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації за кошти субвенції з державного бюджету придбав для опорних закладів регіону 11 апаратів ультразвукової діагностики і 10 цифрових рентгенів.

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"У рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в опорних лікарнях Київщини не лише модернізували приймальні відділення, а й закупили для них нове діагностичне обладнання. Це значний плюс, який дозволить медикам якісніше проводити обстеження і, відповідно, призначати лікування. До того ж і самі пацієнти зможуть проходити комп’ютерну томографію на місцях, не витрачаючи час і кошти на поїздку до інших медзакладів", – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" реконструкція охопить 177 приймальних відділень українських лікарень.