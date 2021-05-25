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Новини Здоров'я
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Дев'ять медустанов Київщини отримали сучасні томографи, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У рамках програми "Велике будівництво" для 9 реконструйованих приймальних відділень медзакладів Київської області закупили комп’ютерні томографи, завдяки яким лікарі зможуть швидше і якісніше надавати допомогу хворим.

Про це повідомила Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Девять медустанов Київщини отримали сучасні томографи, - ОДА 01

До медзакладів у Вишгороді, Обухові, Переяславі-Хмельницькому, Миронівці, Іванкові, Ірпені, Макарові та Тетієві вже доставлене нове обладнання. Білоцерківська міська лікарня №2 отримає його незабаром.

Закупівлю комп’ютерних томографів проводило Міністерство охорони здоров’я України. Крім цього, департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації за кошти субвенції з державного бюджету придбав для опорних закладів регіону 11 апаратів ультразвукової діагностики і 10 цифрових рентгенів.

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"У рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в опорних лікарнях Київщини не лише модернізували приймальні відділення, а й закупили для них нове діагностичне обладнання. Це значний плюс, який дозволить медикам якісніше проводити обстеження і, відповідно, призначати лікування. До того ж і самі пацієнти зможуть проходити комп’ютерну томографію на місцях, не витрачаючи час і кошти на поїздку до інших медзакладів", – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" реконструкція охопить 177 приймальних відділень українських лікарень.
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И шо вы думаете томографию там делают на шарка?
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25.05.2021 19:05 Відповісти
Точно , 1200грн в Ирпене, ну конечно "шара"
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25.05.2021 19:20 Відповісти
Прикольно Мне в Ирпене сказал врач. Рентген - бесплатно. На КТ направить не может, только за бабло. Отдал за КТ легких в Ирпене 1000грн. 2 минуты...
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25.05.2021 19:41 Відповісти
думаю, хто це там раздає ці томографи, шо їх то там получають, то сям...
не про програму, а чиїм коштом, це свято, пишіть і чому зникли на це кошти на місцях...
це ше в ссср так новини подавали:
- получили, само собой, из союзного центра
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25.05.2021 20:03 Відповісти
Лікарі приготувалися до шинкування капусти)
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25.05.2021 20:10 Відповісти
Девять медучреждений Киевщины получили современные томографы

Дев'ять медустанов Київщини отримали сучасні томографи, - ОДА - Цензор.НЕТ 4379
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25.05.2021 20:54 Відповісти
Потім це обладнання куплене за бюджетні гроші передадуть чмирям в оренду і ті почнуть стригти бабло,як у львіській області наприклад.
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25.05.2021 21:07 Відповісти
почему только на киевщину привезли ???
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25.05.2021 21:30 Відповісти
 
 