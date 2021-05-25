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Девять медучреждений Киевщины получили современные томографы, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В рамках программы "Большая стройка" для 9 реконструированных приемных отделений медучреждений Киевской области закупили компьютерные томографы, благодаря которым врачи смогут быстрее и качественнее оказывать помощь больным.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Девять медучреждений Киевщины получили современные томографы, - ОГА 01

В медучреждения в Вышгороде, Обухове, Переяславе-Хмельницком, Мироновке, Иванкове, Ирпене, Макарове и Тетиеве уже доставлено новое оборудование. Белоцерковская городская больница №2 получит его в скором времени.

Закупку компьютерных томографов проводило Министерство здравоохранения Украины. Кроме этого, департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации за средства субвенции из государственного бюджета приобрел для опорных заведений региона 11 аппаратов ультразвуковой диагностики и 10 цифровых рентгенов.

"В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в опорных больницах Киевщины не только модернизировали приемные отделения, но и закупили для них новое диагностическое оборудование. Это значительный плюс, который позволит медикам более качественно проводить обследование и, соответственно, назначать лечение. К тому же и сами пациенты смогут проходить компьютерную томографию на местах, не тратя время и средства на поездку в другие медучреждения", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Винницкой области уже 10 больниц получили современные томографы, - ОГА

Напомним, в 2021 году в рамках программы "Большой стройки" реконструкция охватит 177 приемных отделений украинских больниц.

Автор: Володимир Янченко
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И шо вы думаете томографию там делают на шарка?
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25.05.2021 19:05 Ответить
Точно , 1200грн в Ирпене, ну конечно "шара"
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25.05.2021 19:20 Ответить
Прикольно Мне в Ирпене сказал врач. Рентген - бесплатно. На КТ направить не может, только за бабло. Отдал за КТ легких в Ирпене 1000грн. 2 минуты...
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25.05.2021 19:41 Ответить
думаю, хто це там раздає ці томографи, шо їх то там получають, то сям...
не про програму, а чиїм коштом, це свято, пишіть і чому зникли на це кошти на місцях...
це ше в ссср так новини подавали:
- получили, само собой, из союзного центра
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25.05.2021 20:03 Ответить
Лікарі приготувалися до шинкування капусти)
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25.05.2021 20:10 Ответить
Девять медучреждений Киевщины получили современные томографы

Дев'ять медустанов Київщини отримали сучасні томографи, - ОДА - Цензор.НЕТ 4379
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25.05.2021 20:54 Ответить
Потім це обладнання куплене за бюджетні гроші передадуть чмирям в оренду і ті почнуть стригти бабло,як у львіській області наприклад.
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25.05.2021 21:07 Ответить
почему только на киевщину привезли ???
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25.05.2021 21:30 Ответить
 
 