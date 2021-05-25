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Новини Політика України
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Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського

Багато пунктів у законопроєкті президента повторюють положення, що регулюють питання територіальної оборони. Зеленський мав подати законопроєкт як альтернативний до законопроєкту про територіальну оборону, а не окремо.

Про це пише у фейсбуці народний депутат партії "Голос" Андрій Шараскін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні Володимир Зеленський подав до ВР проєкт Закону України "Про основи національного спротиву" ( номер 5557 ). Закон, в свою чергу, в багатьох пунктах повторює положення, що регулюють питання територіальної оборони. Нагадую, що проект Закону України "Про територіальну оборону України" ( номер 4504 ), поданий мною у співавторстві з низкою народних обранців та профільних фахівців, був зареєстрований ще 16 грудня 2020 року!" - написав він.

Нардеп підкреслив, що законопроєкт Зеленського, згідно з регламентом парламенту, мав бути зареєстрований упродовж 14 днів після реєстрації законопроєкту про територіальну оборону як альтернативний. Але цього не сталося: проєкт Зеленського подано тільки зараз, згадок про законопроєкт про тероборону в ньому немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ

"Водночас жодних кроків задля розгляду законопроекту профільний Комітет, очолюваний представником президентської фракції, за увесь час не здійснював протягом майже півроку!" - добавил Шараскин.

"З таким же успіхом, можна прийняти законопроект, назвати його - Закон України "Про Основний Закон" і зробити паралельну Конституцію України. Саме тому парламентські процедури є чітко регламентовані і їх потрібно дотримуватися задля убезпечення країни від нормативного колапсу", - зазначив Шараскін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент Зеленський подав у Раду законопроекти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності ЗСУ.

Законопроєкт Зеленського Про основи національного спротиву суперечить регламенту парламенту, - депутат Голосу Шараскін 01
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Топ коментарі
+24
ты придурок криворотый!.. ты оскорбляешь Андрея Шараськина, позывной «Богема» находясь во главе одной из боевых рот «Правого сектора». Один из киборгов, участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Сейчас нардеп от "Голоса"..
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25.05.2021 21:33
+16
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6585
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25.05.2021 22:00
+14
Сюр. Четырежды дизертир-уклонист будет рассказывать и учить страну "национальному сопротивлению".
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25.05.2021 21:57
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Кончайте балаган! Принимайте законы о вольных стрелках по примеру Швейцарии и США.
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25.05.2021 21:27 Відповісти
Одного приколиста-шаурмиста не хватает, еще нужно?
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25.05.2021 21:30 Відповісти
ты придурок криворотый!.. ты оскорбляешь Андрея Шараськина, позывной «Богема» находясь во главе одной из боевых рот «Правого сектора». Один из киборгов, участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Сейчас нардеп от "Голоса"..
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25.05.2021 21:33 Відповісти
А чого не Памелв, а Амедов? Так теж було б більш прикольнвше! На відміну від тебе Шараскін воював.
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25.05.2021 21:37 Відповісти
Нишкни, гніда.
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25.05.2021 21:53 Відповісти
Очередное проявление зелёного дилетантства
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25.05.2021 21:31 Відповісти
Імітація! 😁А потім роблять статистику начебт бупної діяльності.
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25.05.2021 21:39 Відповісти
Операція "зелена імітація" триває!
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25.05.2021 21:51 Відповісти
Сюр. Четырежды дизертир-уклонист будет рассказывать и учить страну "национальному сопротивлению".
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25.05.2021 21:57 Відповісти
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6585
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25.05.2021 22:00 Відповісти
ану гляньте, чий то тепляк № 357 трапив у криві й липкі руки..?

Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6531
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25.05.2021 22:00 Відповісти
Георгій Тука11 ч. · І сміх, і гріх!Вже знайшлись волонтери, які купували цей прилад для підрозділу ЗСУ. За офіційними даними, прилад «героїчно загинув в бою з ворогом».
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25.05.2021 23:59 Відповісти
А в президента юридична освіта. Він краще знає 😃😄🤣😂😅
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25.05.2021 22:08 Відповісти
Шарапов! Хіба не знаєш, що "закон - шо дишло!" Та ти сам казав: "Кистень"!
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25.05.2021 22:11 Відповісти
у критиків Зеленського є одна особливість
вони ніколи не пропонують власний варіант розвитку подій
точно як моя маразматичнга теща: не знаю як, але не так!
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25.05.2021 22:21 Відповісти
Умно! если ты спер законопроект и дельные мысли у кого то, потом заявил их как свои, и тебе на это - указали, начинаешь верещать - "они ничего дельного не предлагают!" Это уже хупца или еще нет?
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25.05.2021 22:50 Відповісти
хупца, хупца
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25.05.2021 22:53 Відповісти
хуцпа
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26.05.2021 00:02 Відповісти
Ці два Законопроєкти досить сильно різняться за своєю суттю і мають абсолютно різні підходи до вирішення більшості питань. Що дійсно в якійсь мірі співпадає, то це термінологія, але називати в законі речі с воїми іменами не вигадуючи нових незрозумілих слів, на мій погляд є цілком логічним
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26.05.2021 10:06 Відповісти
а по делу? Без размітости и "хупци"? )))
Прошу виправити щодо термінологіі)
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27.05.2021 02:37 Відповісти
а у зебілів - власна особливість: дебілізм. В конкретному випадку: навіть не здатні втямити, що проект Закону вже давно лежить в апараті ВР.
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26.05.2021 00:02 Відповісти
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6683
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25.05.2021 22:28 Відповісти
а что вы от клоуна ожидали? может вы думаете что он и закон сам написал?
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25.05.2021 22:38 Відповісти
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6746YOUTUBE.COM
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25.05.2021 23:58 Відповісти
Зеленський знову програв у Верховному суді. Що далі?.
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25.05.2021 23:59 Відповісти
 
 