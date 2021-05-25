Законопроект Зеленского "Об основах национального сопротивления" противоречит регламенту парламента, - депутат "Голоса" Шараскин

Многие пункты в законопроекте президента повторяют положения, регулирующие вопросы территориальной обороны. Зеленский должен был подать законопроект как альтернативный законопроекту о территориальной обороне, а не отдельно.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат партии "Голос" Андрей Шараскин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Владимир Зеленский подал в ВР проект Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (номер 5557). Закон, в свою очередь, во многих пунктах повторяет положения, регулирующие вопросы территориальной обороны. Напоминаю, что проект Закона Украины "О территориальной обороне Украины" (номер 4504), поданный мной в соавторстве с рядом народных избранников и профильных специалистов, был зарегистрирован еще 16 декабря 2020 года!" - написал он.

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Нардеп подчеркнул, что законопроект Зеленского, согласно регламенту парламента, должен был быть зарегистрирован в течение 14 дней после регистрации законопроекта о территориальной обороне как альтернативный. Но этого не произошло: проект Зеленского подан только сейчас, упоминаний о законопроекте о теробороне в нем нет.

"В то же время никаких шагов для рассмотрения законопроекта профильный Комитет, возглавляемый представителем президентской фракции, за все время не совершал в течение почти полугода!" - добавил Шараскин.

"С таким же успехом можно принять законопроект, назвать его - Закон Украины "Об Основном Законе" и сделать параллельную Конституцию Украины. Именно поэтому парламентские процедуры четко регламентированы, и их нужно соблюдать для обеспечения безопасности страны от нормативного коллапса", - отметил Шараскин.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ.