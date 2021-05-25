РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5146 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 813 26
законопроект (3043) Зеленский (16555) тероборона (291) Шараскин (7)

Законопроект Зеленского "Об основах национального сопротивления" противоречит регламенту парламента, - депутат "Голоса" Шараскин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Зеленского

Многие пункты в законопроекте президента повторяют положения, регулирующие вопросы территориальной обороны. Зеленский должен был подать законопроект как альтернативный законопроекту о территориальной обороне, а не отдельно.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат партии "Голос" Андрей Шараскин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Владимир Зеленский подал в ВР проект Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (номер 5557). Закон, в свою очередь, во многих пунктах повторяет положения, регулирующие вопросы территориальной обороны. Напоминаю, что проект Закона Украины "О территориальной обороне Украины" (номер 4504), поданный мной в соавторстве с рядом народных избранников и профильных специалистов, был зарегистрирован еще 16 декабря 2020 года!" - написал он.

Читайте: Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Нардеп подчеркнул, что законопроект Зеленского, согласно регламенту парламента, должен был быть зарегистрирован в течение 14 дней после регистрации законопроекта о территориальной обороне как альтернативный. Но этого не произошло: проект Зеленского подан только сейчас, упоминаний о законопроекте о теробороне в нем нет.

"В то же время никаких шагов для рассмотрения законопроекта профильный Комитет, возглавляемый представителем президентской фракции, за все время не совершал в течение почти полугода!" - добавил Шараскин.

"С таким же успехом можно принять законопроект, назвать его - Закон Украины "Об Основном Законе" и сделать параллельную Конституцию Украины. Именно поэтому парламентские процедуры четко регламентированы, и их нужно соблюдать для обеспечения безопасности страны от нормативного коллапса", - отметил Шараскин.

Читайте также: Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ.

Законопроект Зеленского Об основах национального сопротивления противоречит регламенту парламента, - депутат Голоса Шараскин 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
ты придурок криворотый!.. ты оскорбляешь Андрея Шараськина, позывной «Богема» находясь во главе одной из боевых рот «Правого сектора». Один из киборгов, участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Сейчас нардеп от "Голоса"..
показать весь комментарий
25.05.2021 21:33
+16
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6585
показать весь комментарий
25.05.2021 22:00
+14
Сюр. Четырежды дизертир-уклонист будет рассказывать и учить страну "национальному сопротивлению".
показать весь комментарий
25.05.2021 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кончайте балаган! Принимайте законы о вольных стрелках по примеру Швейцарии и США.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:27 Ответить
Одного приколиста-шаурмиста не хватает, еще нужно?
показать весь комментарий
25.05.2021 21:30 Ответить
ты придурок криворотый!.. ты оскорбляешь Андрея Шараськина, позывной «Богема» находясь во главе одной из боевых рот «Правого сектора». Один из киборгов, участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Сейчас нардеп от "Голоса"..
показать весь комментарий
25.05.2021 21:33 Ответить
А чого не Памелв, а Амедов? Так теж було б більш прикольнвше! На відміну від тебе Шараскін воював.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:37 Ответить
Нишкни, гніда.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:53 Ответить
Очередное проявление зелёного дилетантства
показать весь комментарий
25.05.2021 21:31 Ответить
Імітація! 😁А потім роблять статистику начебт бупної діяльності.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:39 Ответить
Операція "зелена імітація" триває!
показать весь комментарий
25.05.2021 21:51 Ответить
Сюр. Четырежды дизертир-уклонист будет рассказывать и учить страну "национальному сопротивлению".
показать весь комментарий
25.05.2021 21:57 Ответить
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6585
показать весь комментарий
25.05.2021 22:00 Ответить
ану гляньте, чий то тепляк № 357 трапив у криві й липкі руки..?

Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6531
показать весь комментарий
25.05.2021 22:00 Ответить
Георгій Тука11 ч. · І сміх, і гріх!Вже знайшлись волонтери, які купували цей прилад для підрозділу ЗСУ. За офіційними даними, прилад «героїчно загинув в бою з ворогом».
показать весь комментарий
25.05.2021 23:59 Ответить
А в президента юридична освіта. Він краще знає 😃😄🤣😂😅
показать весь комментарий
25.05.2021 22:08 Ответить
Шарапов! Хіба не знаєш, що "закон - шо дишло!" Та ти сам казав: "Кистень"!
показать весь комментарий
25.05.2021 22:11 Ответить
у критиків Зеленського є одна особливість
вони ніколи не пропонують власний варіант розвитку подій
точно як моя маразматичнга теща: не знаю як, але не так!
показать весь комментарий
25.05.2021 22:21 Ответить
Умно! если ты спер законопроект и дельные мысли у кого то, потом заявил их как свои, и тебе на это - указали, начинаешь верещать - "они ничего дельного не предлагают!" Это уже хупца или еще нет?
показать весь комментарий
25.05.2021 22:50 Ответить
хупца, хупца
показать весь комментарий
25.05.2021 22:53 Ответить
хуцпа
показать весь комментарий
26.05.2021 00:02 Ответить
Ці два Законопроєкти досить сильно різняться за своєю суттю і мають абсолютно різні підходи до вирішення більшості питань. Що дійсно в якійсь мірі співпадає, то це термінологія, але називати в законі речі с воїми іменами не вигадуючи нових незрозумілих слів, на мій погляд є цілком логічним
показать весь комментарий
26.05.2021 10:06 Ответить
а по делу? Без размітости и "хупци"? )))
Прошу виправити щодо термінологіі)
показать весь комментарий
27.05.2021 02:37 Ответить
а у зебілів - власна особливість: дебілізм. В конкретному випадку: навіть не здатні втямити, що проект Закону вже давно лежить в апараті ВР.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:02 Ответить
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6683
показать весь комментарий
25.05.2021 22:28 Ответить
а что вы от клоуна ожидали? может вы думаете что он и закон сам написал?
показать весь комментарий
25.05.2021 22:38 Ответить
Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін - Цензор.НЕТ 6746YOUTUBE.COM
показать весь комментарий
25.05.2021 23:58 Ответить
Зеленський знову програв у Верховному суді. Що далі?.
показать весь комментарий
25.05.2021 23:59 Ответить
 
 