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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ

Софію Сапегу, затриману в Мінську разом зі співзасновником телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці.

Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Сьогодні був допит Софії. Їй пред'явлено підозру у вчиненні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на строк два місяці", - розповів він.

За його словами, зараз Сапега перебуває в СІЗО КДБ у Мінську. Стан Софії нормальний, сказав Філанович. Він сподівається, що в середу йому вдасться її відвідати.

"Слідство веде Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. Їй надано і буде надаватися належна юридична допомога", - сказав адвокат, зазначивши, що з нього взято підписку про нерозголошення.

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У чому саме підозрюють Сапегу, Філанович через підписку про нерозголошення відповісти не зміг. Документів, що стосуються подробиць та обставин затримання дівчини Протасевича, адвокат поки не бачив.

"Цілком можливо, що є кілька кримінальних справ. Сьогодні, 25 травня, я вступив в одну справу, яку веде ГСУ, де і дав підписку про нерозголошення таємниці слідства. Але матеріали, що стосуються затримання Софії, швидше за все, перебувають в іншій кримінальній справі, яка розслідується управлінням Слідчого комітету по місту Мінську і про який мені поки нічого невідомо", - сказав він.

На показаному в ефірі державного телеканалу СТВ відео Сапега каже, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисті дані силовиків. Цей канал зарахований у Білорусі до екстремістських.
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Девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ - Цензор.НЕТ 7395
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25.05.2021 22:34 Відповісти
Софта Сапега - россиянка
По словам Пескова, у Кремля "нет никакой информации" о Сапеге, задержанной с Протасевичем. На вопрос о том, что из Минска в Вильнюс не вылетели еще четверо граждан России, Песков ответил: "Мы не располагаем информацией, кто вылетал, откуда вылетал". А на предположение, что на борту могли находиться российские агенты, отреагировал: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".
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25.05.2021 22:42 Відповісти
Одногруппник Сапеги тоже говорит, что с Протасевичем она познакомилась около полугода назад. "Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран - Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину - оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", - предположил он. По его данным, она не активистка.
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25.05.2021 22:47 Відповісти
"преступление" то смехота вела учет сотрудников правоАхренительных причандал Грыгорыча и в чем преступление то убогий колхозник перелякався ПРАВДЫ..так давай Григорыч попов всех сажай которые проповедуют о неизбежности твоей смерти да да они говорят что ВСЕ люди смертны..
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25.05.2021 22:46 Відповісти
Дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ - Цензор.НЕТ 918
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25.05.2021 23:07 Відповісти
Как ни упоминание Сапега, все мне читается Канера
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26.05.2021 01:56 Відповісти
Мда... Вляпались по самое немогу... А так все оптимистично начиналось. Вот вам урок, офисный планктон: постами в телеге, шариками, цветочками, поцелуями и флэшмобами диктаторов никто не свергает. Ради этого нужно пострадать, в том числе и физически. Но вам же так не нравится. Вы хотели, чтобы все было безболезненно и со счастливым концом. Как в трэшовых голливудских сериальчиках, которые вы тоннами потребляете круглосуточно. Но жизнь внесла свои суровые коррективы...
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26.05.2021 05:59 Відповісти
Дівчина Пропасевича виявиться такою, як наша страдалиця Савченко. Підсунули пацану свою стукачку і прикривають її дійство легендами, ніби порушеними справами.
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26.05.2021 08:44 Відповісти
Такие вещи должна проверять СБ как внутреннея в организациях частных так и казенная КГБ )))
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26.05.2021 14:24 Відповісти
 
 