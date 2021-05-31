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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ

Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на "Би-би-си".

"Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - рассказал он.

По его словам, сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске. Состояние Софьи нормальное, сказал Филанович. Он надеется, что в среду ему удастся ее посетить.

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"Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", - сказал адвокат, отметив, что с него взята подписка о неразглашении.

В чем именно подозревают Сапегу, Филанович из-за подписки о неразглашении ответить не смог. Документов, касающихся подробностей и обстоятельств задержания девушки Протасевича, адвокат пока не видел.

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"Вполне возможно, что есть несколько уголовных дел. Сегодня, 25 мая, я вступил в одно дело, которое ведет ГСУ, где и дал подписку о неразглашении тайны следствия. Но материалы, касающиеся задержания Софьи, скорее всего, находятся в другом уголовном деле, которое расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску и о котором мне пока ничего неизвестно", - сказал он.

На показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео Сапега говорит, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. Этот канал причислен в Беларуси к экстремистским.

Автор: Ольга Лузан
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Девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ - Цензор.НЕТ 7395
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25.05.2021 22:34 Ответить
Софта Сапега - россиянка
По словам Пескова, у Кремля "нет никакой информации" о Сапеге, задержанной с Протасевичем. На вопрос о том, что из Минска в Вильнюс не вылетели еще четверо граждан России, Песков ответил: "Мы не располагаем информацией, кто вылетал, откуда вылетал". А на предположение, что на борту могли находиться российские агенты, отреагировал: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".
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25.05.2021 22:42 Ответить
Одногруппник Сапеги тоже говорит, что с Протасевичем она познакомилась около полугода назад. "Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран - Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину - оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", - предположил он. По его данным, она не активистка.
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25.05.2021 22:47 Ответить
"преступление" то смехота вела учет сотрудников правоАхренительных причандал Грыгорыча и в чем преступление то убогий колхозник перелякався ПРАВДЫ..так давай Григорыч попов всех сажай которые проповедуют о неизбежности твоей смерти да да они говорят что ВСЕ люди смертны..
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25.05.2021 22:46 Ответить
Дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ - Цензор.НЕТ 918
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25.05.2021 23:07 Ответить
Как ни упоминание Сапега, все мне читается Канера
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26.05.2021 01:56 Ответить
Мда... Вляпались по самое немогу... А так все оптимистично начиналось. Вот вам урок, офисный планктон: постами в телеге, шариками, цветочками, поцелуями и флэшмобами диктаторов никто не свергает. Ради этого нужно пострадать, в том числе и физически. Но вам же так не нравится. Вы хотели, чтобы все было безболезненно и со счастливым концом. Как в трэшовых голливудских сериальчиках, которые вы тоннами потребляете круглосуточно. Но жизнь внесла свои суровые коррективы...
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26.05.2021 05:59 Ответить
Дівчина Пропасевича виявиться такою, як наша страдалиця Савченко. Підсунули пацану свою стукачку і прикривають її дійство легендами, ніби порушеними справами.
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26.05.2021 08:44 Ответить
Такие вещи должна проверять СБ как внутреннея в организациях частных так и казенная КГБ )))
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26.05.2021 14:24 Ответить
 
 