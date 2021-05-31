Пролукашенковский Телеграм-канал опубликовал видео допроса девушки Протасевича Сапеги. ВИДЕО

На видео девушка признается, что является редактором Телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Короткое видео опубликовано каналом "Желтые сливы", который поддерживает диктатора Александра Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

В 26-секундном ролике девушка представляется и признается, что действительно является редактором канала "Черная книга Беларуси".

"Я, Сапега Софья Андреевна 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территорию Литвы в Вильнюсе. 23.05.2021 года летела в одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – сказала Сапега.

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Телеграм-канал "Черная книга Беларуси" признан в Беларуси экстремистским.

Мать девушки и ее знакомые по университету рассказывали журналистам, что Софья не является активисткой и не занималась политикой.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.