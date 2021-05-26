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Новини Суспільство
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Сектор Гази (168) Укрзалізниця (2039) евакуація (1928)

"Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" допоможе в евакуації понад ста українців і членів їхніх сімей із Сектору Гази, які сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Пасажири цього рейсу будуть доставлені двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де створені комфортні умови для відпочинку і очікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом доставлять до місця призначення по всій території України.

Зазначається, що ці пасажири не будуть платити за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.

Також читайте: Кулеба обговорив із главою МЗС Єгипту Шукрі евакуацію українців із Сектора Гази

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадян України, які перебувають в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту, евакуюють.

У МЗС повідомили, що бажання повернутися із Сектору Гази виявили близько 140 українців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
электричкой?
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26.05.2021 12:29
+7
Правадніца вже гатовая їх встрєчать
"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 8736
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26.05.2021 12:30
+6
Зорян и Шкиряк не знали, шо так можно было.
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26.05.2021 12:33
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электричкой?
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26.05.2021 12:29 Відповісти
Зорян и Шкиряк не знали, шо так можно было.
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26.05.2021 12:33 Відповісти
Я б їм залізничний вагон-теплушку направив прямо в Сектор Газа, так дешевше.
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26.05.2021 12:47 Відповісти
дизилем
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26.05.2021 12:39 Відповісти
там же только трамваи
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26.05.2021 12:40 Відповісти
по пустыне узкоколейку проложат, дайте денег на первый километр "Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 1370
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26.05.2021 12:29 Відповісти
Это новый этап ВЭЛЫКОГО БУДИВНЫЦТВА. "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 8427
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26.05.2021 12:46 Відповісти
Правадніца вже гатовая їх встрєчать
"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 8736
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26.05.2021 12:30 Відповісти
бородатый щекотун куколд "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 8526
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26.05.2021 12:37 Відповісти
она беременная, что-ли ? "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 3661
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26.05.2021 16:31 Відповісти
поможет эвакуировать из Борисполя?...
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26.05.2021 12:33 Відповісти
Именно. А потом ещё и денюшкой компенсируют из госбюджета, то есть, из наших карманов. Спасители, куевы.
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26.05.2021 12:37 Відповісти
одразу подалі від києва, щоб не оббивали пороги
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26.05.2021 13:33 Відповісти
...походу, редактор новый, перебежавший из какой-то желтой газетенки - только там так пишут заголовки статей "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 6066
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26.05.2021 12:37 Відповісти
это спецом...замануха - чтоб читали до последнего слова ))))
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26.05.2021 13:09 Відповісти
Почему не у дел "Киевпасстранс"?
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26.05.2021 12:37 Відповісти
а звучит то как...думал экстренно поезд запустит через румынию болгарию турцию сирию ...

а нет, всего то навсего с Борисполя эвакуация...
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26.05.2021 12:41 Відповісти
Мастера заголовков. "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 7350
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26.05.2021 12:44 Відповісти
"Укрзализныця" будет не ЭВАКУИРОВАТЬ, а РАЗВОЗИТЬ эвакуированных по домам.
А это две большие разницы.
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26.05.2021 12:43 Відповісти
та ладно Вам )))) а деньги Укрзализнице заплатят из бюджета как будто они из самого сектора Газа перли, рискуя своей жизнью )))) мож кого-то и наградят (посмертно) (с)....))))))
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26.05.2021 13:11 Відповісти
Афуеть! А я-то подумал , что у УЗ железка до самого, хотя-бы, Израиля! "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 Спасатели, ЕПТА! "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 6360
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26.05.2021 12:46 Відповісти
по дну? или через космос?
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26.05.2021 13:01 Відповісти
та не...только из аэропорта Борисполь ))))
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26.05.2021 13:12 Відповісти
вот зачем ты так? а я уже хотел пойти Маска зафукать...
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26.05.2021 13:17 Відповісти
еще будет повод )))) погодим )))))
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26.05.2021 13:22 Відповісти
ПРОЛОЖАТ РЕЛЬСЫ И ВІВЕЗУТ В ЗЕЛЁНОМ ВАГОНЕ?
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26.05.2021 13:46 Відповісти
В секторе газа "украинцы" - это проститутки черномазых и их личинки.
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26.05.2021 14:11 Відповісти
Електричка Чернігів - Тель-Авів відправляється з другої платформи . Нумерація вагонів з хвоста потягу 🍺😁👍🇺🇦
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26.05.2021 14:22 Відповісти
Осторожно, двери закрываются, следующая станция Сектор Газа 😁😁😁😁😁
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26.05.2021 15:53 Відповісти
Полярный экспресс просто, иптить..
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1622033953343186753418.jpg
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26.05.2021 16:00 Відповісти
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG5CxGaZVIBf7AuZLOQGZuCxNFaCWuK6ZhQA&usqp=CAU
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26.05.2021 16:02 Відповісти
поездами по ***** "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 7904
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26.05.2021 16:02 Відповісти
И срочно начало выделять деньгу на строительство железной дороги.По дну Средиземного моря.
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26.05.2021 16:52 Відповісти
Уде электричка из Жулян полетела. Через Мельбурн
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26.05.2021 18:46 Відповісти
Ты шо дурак??? !!! Клоун сказал, клоун сделал...!!! Через центр Планеты Земля будет проложена линия!!!
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27.05.2021 07:02 Відповісти
 
 