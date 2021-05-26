"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа

"Укрзализныця" поможет в эвакуации более ста украинцев и членов их семей из Сектора Газа, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь". Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, где созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.

Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что граждан Украины, находящихся в зоне израильско-палестинского конфликта, эвакуируют.

В МИД сообщили, что желание вернуться из Сектора Газа изъявили около 140 украинцев.

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