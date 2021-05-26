РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15893 посетителя онлайн
Новости Общество
2 107 35
Сектор Газа (159) Укрзализныця (2638) эвакуация (1754)

"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" поможет в эвакуации более ста украинцев и членов их семей из Сектора Газа, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь". Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, где созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.

Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что граждан Украины, находящихся в зоне израильско-палестинского конфликта, эвакуируют.

В МИД сообщили, что желание вернуться из Сектора Газа изъявили около 140 украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
электричкой?
показать весь комментарий
26.05.2021 12:29
+7
Правадніца вже гатовая їх встрєчать
"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 8736
показать весь комментарий
26.05.2021 12:30
+6
Зорян и Шкиряк не знали, шо так можно было.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
электричкой?
показать весь комментарий
26.05.2021 12:29 Ответить
Зорян и Шкиряк не знали, шо так можно было.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:33 Ответить
Я б їм залізничний вагон-теплушку направив прямо в Сектор Газа, так дешевше.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:47 Ответить
дизилем
показать весь комментарий
26.05.2021 12:39 Ответить
там же только трамваи
показать весь комментарий
26.05.2021 12:40 Ответить
по пустыне узкоколейку проложат, дайте денег на первый километр "Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 1370
показать весь комментарий
26.05.2021 12:29 Ответить
Это новый этап ВЭЛЫКОГО БУДИВНЫЦТВА. "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 8427
показать весь комментарий
26.05.2021 12:46 Ответить
Правадніца вже гатовая їх встрєчать
"Укрзализныця" поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 8736
показать весь комментарий
26.05.2021 12:30 Ответить
бородатый щекотун куколд "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 8526
показать весь комментарий
26.05.2021 12:37 Ответить
она беременная, что-ли ? "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 3661
показать весь комментарий
26.05.2021 16:31 Ответить
поможет эвакуировать из Борисполя?...
показать весь комментарий
26.05.2021 12:33 Ответить
Именно. А потом ещё и денюшкой компенсируют из госбюджета, то есть, из наших карманов. Спасители, куевы.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:37 Ответить
одразу подалі від києва, щоб не оббивали пороги
показать весь комментарий
26.05.2021 13:33 Ответить
...походу, редактор новый, перебежавший из какой-то желтой газетенки - только там так пишут заголовки статей "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 6066
показать весь комментарий
26.05.2021 12:37 Ответить
это спецом...замануха - чтоб читали до последнего слова ))))
показать весь комментарий
26.05.2021 13:09 Ответить
Почему не у дел "Киевпасстранс"?
показать весь комментарий
26.05.2021 12:37 Ответить
а звучит то как...думал экстренно поезд запустит через румынию болгарию турцию сирию ...

а нет, всего то навсего с Борисполя эвакуация...
показать весь комментарий
26.05.2021 12:41 Ответить
Мастера заголовков. "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 7350
показать весь комментарий
26.05.2021 12:44 Ответить
"Укрзализныця" будет не ЭВАКУИРОВАТЬ, а РАЗВОЗИТЬ эвакуированных по домам.
А это две большие разницы.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:43 Ответить
та ладно Вам )))) а деньги Укрзализнице заплатят из бюджета как будто они из самого сектора Газа перли, рискуя своей жизнью )))) мож кого-то и наградят (посмертно) (с)....))))))
показать весь комментарий
26.05.2021 13:11 Ответить
Афуеть! А я-то подумал , что у УЗ железка до самого, хотя-бы, Израиля! "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 4305 Спасатели, ЕПТА! "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 6360
показать весь комментарий
26.05.2021 12:46 Ответить
по дну? или через космос?
показать весь комментарий
26.05.2021 13:01 Ответить
та не...только из аэропорта Борисполь ))))
показать весь комментарий
26.05.2021 13:12 Ответить
вот зачем ты так? а я уже хотел пойти Маска зафукать...
показать весь комментарий
26.05.2021 13:17 Ответить
еще будет повод )))) погодим )))))
показать весь комментарий
26.05.2021 13:22 Ответить
ПРОЛОЖАТ РЕЛЬСЫ И ВІВЕЗУТ В ЗЕЛЁНОМ ВАГОНЕ?
показать весь комментарий
26.05.2021 13:46 Ответить
В секторе газа "украинцы" - это проститутки черномазых и их личинки.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:11 Ответить
Електричка Чернігів - Тель-Авів відправляється з другої платформи . Нумерація вагонів з хвоста потягу 🍺😁👍🇺🇦
показать весь комментарий
26.05.2021 14:22 Ответить
Осторожно, двери закрываются, следующая станция Сектор Газа 😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
26.05.2021 15:53 Ответить
Полярный экспресс просто, иптить..
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1622033953343186753418.jpg
показать весь комментарий
26.05.2021 16:00 Ответить
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG5CxGaZVIBf7AuZLOQGZuCxNFaCWuK6ZhQA&usqp=CAU
показать весь комментарий
26.05.2021 16:02 Ответить
поездами по ***** "Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази - Цензор.НЕТ 7904
показать весь комментарий
26.05.2021 16:02 Ответить
И срочно начало выделять деньгу на строительство железной дороги.По дну Средиземного моря.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:52 Ответить
Уде электричка из Жулян полетела. Через Мельбурн
показать весь комментарий
26.05.2021 18:46 Ответить
Ты шо дурак??? !!! Клоун сказал, клоун сделал...!!! Через центр Планеты Земля будет проложена линия!!!
показать весь комментарий
27.05.2021 07:02 Ответить
 
 