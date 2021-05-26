Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розчарований тим, що НАТО не знайшло формату участі України в саміті Альянсу 14 червня.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність, приклади таких самітів були, зокрема, в 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти Україна в чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формат участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.

Він додав, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".

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"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді минуло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив голова МЗС.

"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.