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НАТО (5144) членство в НАТО (1408) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розчарований тим, що НАТО не знайшло формату участі України в саміті Альянсу 14 червня.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність, приклади таких самітів були, зокрема, в 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти Україна в чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формат участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.

Він додав, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".

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"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді минуло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив голова МЗС.

"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.
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Топ коментарі
+83
Ройялю не має, німа що вам там робити
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26.05.2021 19:55
+75
Нет. Просто за 2 года наш "величайший" не удосужился назначить главу миссии Украины при НАТО, нашего уполномоченного. Если оно нам не нужно, то в НАТО далеко не слепые.
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26.05.2021 20:05
+64
Що тут незрозумілого?
Люди просто запобігають зливу інформації *****.
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26.05.2021 19:58
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" Барыгу" ненавидят , те, которые голосовали за клоуна.
Им "абидна" за свой недолугий просер и позор.
Они теперь готовы за свое позорище ненавидеть всех
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27.05.2021 11:28 Відповісти
Он не понимает. Он вообще ничего не понимает.
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27.05.2021 03:55 Відповісти
Зе-влада опустилась ниже плинтуса! Место того чтоб строить свою армию надеються на не знать кого... Позор!
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27.05.2021 04:16 Відповісти
Они не строители, они разрушители.
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27.05.2021 11:29 Відповісти
Так и есть. Грибок, разрушающий экономику и общество.
Грибок-паразит.
Генри Форд написал в 1920 году целую книгу про этих паразитов.
В гугле есть.
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27.05.2021 16:48 Відповісти
Шоумени при владі здатні тільки на шоу для підтримки свого рейтингу.
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27.05.2021 14:28 Відповісти
пока в нато жиром заплывшие староевропейцы, на шару под зонтиком штатовским находящимися, им Украина там, только гешефт с московитом делать, мешать будет..а оно им нужно?)))...нужно со штатами за статус союзника как израль и др. , говорить начинать серьезно, с нато вопрос решится когда европе подгорать начнет...а оно начнет...))тогда сами пригласят и без выи.онов,...))
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27.05.2021 05:11 Відповісти
Влажные мечты
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27.05.2021 11:30 Відповісти
Чего ты не понимаешь ,Кулеба-что ты не на своём месте?!
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27.05.2021 06:06 Відповісти
да как же Кулебу, такого красивого и умного, забыли пригласить... Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 5321
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27.05.2021 06:19 Відповісти
может для начала убрать агентов кацапни с опы? не?
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27.05.2021 06:44 Відповісти
А яких ще можна було чекати результатів від міжнародної політики держави за останні два роки?
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27.05.2021 07:24 Відповісти
Пока у нас будет клоун, то на самиты можно не приглашать. Неизвестно что он, или его представитель (скажеи Эрмак) там вякнет. Ведь это не отражает чаяний украинского народа.
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27.05.2021 07:34 Відповісти
Імпічмент!!!!
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27.05.2021 07:58 Відповісти
Нам треба спочатку визначитись - хто, якщо не Зєля? Бо пуйло нам ще якогось шпигуна приведе.
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27.05.2021 08:22 Відповісти
А це краще за все можна зробити голосуваннями на віче.
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27.05.2021 09:30 Відповісти
В Молдове был дОДОН, а у нас этот *** в косоворотке! Кому таке лихо нужно в НАТО? Прос*ал курва все, что делалось предыдущие годы Порошенко и его командой! Осталось перестать стрелять, отвести войска подальше и какая разница, каким регионом параши нас планирует сделать *****! Так думает найвеличніший, так считает мАНДЕЛЬ.
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27.05.2021 07:59 Відповісти
Это не НАТО виновато, а вы которые не умеете договориться
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27.05.2021 08:09 Відповісти
За два роки шути і лохі зруйнували всі засади міжнародної підтримки. Порошенко наполегливо і кропотливо ,"заставляв" світ підтримувати Україну. В даний час влада не тільки некомпетентна,а продажна і просто не хоче ,щоб Україна прямувала в Європу і НАТО. Пусте базікання і брехня -це все на що здатні шпанюки з підворотні. Але ж їх вибирав "мудрий нарід".
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27.05.2021 08:13 Відповісти
Не ідіалізуйте Петра. Влітку 2018го на Мюнхенській конференції по безпеці Петро робив доповідь порожній аудиторії. Ніхто з запрошених не захотів його слухати. І це президент країни, яка вже чотири роки веде війну в центрі Європи!!!
Петро з розгромом програв вибори коту в мішку, бо в нього за 5 років не було і дня без зашквару. Жодного слова правди за 5 років. Тому в нього сьогодні такий рекордний антирейтинг. А аншлаги в нього тільки на його проплачених майданчиках, і сайт Цензор - один з них. Нам треба нормальний лідер, а не Пєця і не Зєля.
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27.05.2021 08:34 Відповісти
Це не Петро програв вибори, это малоросы повелись на голобородька (косоворотька) и его обещание конца эпохи бедности. И стали предателями своей страны.
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27.05.2021 11:34 Відповісти
Пєця і Зєля - одна шобла. Пєця Зєлю привів. Люди голосувала не за Зєлю, а проти Пєці. І Пєця був десь П'ятий, але він змахлював і став Другий. А по чесному Юля виграла вибори. Україна знову втратила свій шанс
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27.05.2021 12:34 Відповісти
Голосували за обицянки Голобородька - Косоворотька.
Думали красную икру будут кюшать и черной закусывать и предали бы за это любого - хоть Порошенка, хоть Дорошенка.
Закортіло українцям халявної долі...
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27.05.2021 15:20 Відповісти
Якщо Міністер ЗС у цьому архіважливому питанні чогось "не розуміє" чи "не може зрозуміти(!)", то його треба відправити у відставку.
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27.05.2021 08:17 Відповісти
Зєля злив спецоперацію по вагнерівцям. Треба привести цього чмирька в НАТО, щоб він і НАТО злив?
Українці сплять і пускають бульби з носу. Але коли восени почне дупа підгорати, то почнуть бігати з круглими очима. А треба вже зараз гнати цього російського шпигуна поганим віником.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 08:21 Відповісти
Якщо й мало щось бути, то не спецоперація, а дика авантюра. Бо на борту літака мали бути не тільки вагнерівці, а й зовсім сторонні люди, іноземці. І ризик їх життям - недопустимий. І якби щось таке відбулося, то Україна поставила б себе в той самий куток, з якого зараз бризкає слиною Лука.
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27.05.2021 08:26 Відповісти
Поперше в спецоперації брали участь спецслужби Штатів, Турції, ще декілька країн НАТО, тому Україна була там не сам на сам. Подруге ніякого ризику не було, бо навіть співвідношення вагнерівців і агентів в літаку було на користь останніх. Єдине, що може Зєлю виправдати, це те, що Зєля не хотів загострення відносин з пуйом. Але навіщо нам такий головнокомандуючий під час війни, який боїться дати ворогу в морду? Якщо Вам такий треба, то беріть Зєлю собі.
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27.05.2021 08:43 Відповісти
якби москалі почали рипатись, то їх би там постріляли на місці!
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27.05.2021 08:43 Відповісти
Росіяни ніколи не рипаються, а швидко здаються у полон. Війна на Донбасі це багато разів доводила.
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27.05.2021 08:51 Відповісти
Не пишіть тупу дурню. Тільки упороті зебіли ще не зрозуміли того, що накоїв зе з єрмаком. За зрив операції, в якій були задіяні спецслужби США та Туреччини, все одно будуть відповідати в суді по дуже серйозній статті!
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27.05.2021 08:48 Відповісти
вам з Портніковим одну методичку дали?
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27.05.2021 08:48 Відповісти
Тут уж чью не давай, а с вагнеровцами обосрались знатно.
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27.05.2021 11:36 Відповісти
У зелёных это стабильно
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27.05.2021 12:02 Відповісти
Дарма Ви так думаєте. Зєля з шоблою ліквідують Україну прискореними темпами. І вони гарно пораються з своїм завданням
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27.05.2021 12:37 Відповісти
А тебя лично еще перед выборами именно об этом и предупреждали--помогло? Клятые порохоботы тебя заставили сделать это-насрать на будующее Украины отомстив Пороху--правильно? Сам ты просто золото и всегда прав-я правильно понимаю? И отвечать за твои тупые решения должны исключительно те,кто не делал такой идиотский и губительный для Украины выбор? И учить и попрекать всех,в том что ты лично сделал каку можешь только ты, правильно? И все кто не согласен с твоими тупыми решениями и дебильными выводами,ничего не имеющими общего с действительностью--исключительно платные боты?Все-все?Особенно,если не боготворят любую туфту от твоей тошнотворной популистки-бахини?
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27.05.2021 13:44 Відповісти
+
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27.05.2021 09:03 Відповісти
Кулеба, а дурний як не треба.
Невже кадровому дипломату не зрозуміло, що саме тепер не час запрошувати гостей на самміт НАТО, бо на цьому самміті в закритому, таємному режимі будуть розглядатися насамперед внутрішні питання - а саме, диверсійний напад Росії на Чехію, члена НАТО?
Чи це важливіше, ніж війна України проти російських окупантів? Як не парадоксально - так. Бо НАТО - це військово-політичний союз, в який країни на певних умовах об'єдналися для самозахисту. Щоб ввійти в НАТО, треба виконати певні умови. НАТО вже робило помилки, наприклад, прийнявши Турцію без обов'язкової демократизації тощо. Проте тепер Турція з її хворобливо самовпевненим лідером, який виявляє все більше авторитарних замашок - це головний біль НАТО. Так само закупівля Словакією та Угорщиною російського ковідовського зіллячка - це тема і виклик для обговорення. Тому Україну *******, допомагають, і т.п., проте конкретно цей самміт - виключно для країн-членів НАТО, і обговорюватимуть тут дуже важливі, закриті теми. Україна не може бути на них присутня, бо це суперечить Статуту НАТО. І ображатися, дутися тут може лише недалека особа.
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27.05.2021 08:22 Відповісти
Власов Сергей b3083465




tZE inform

@tZEinform

·21 мин

Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО? Мы вам 10.05.2021 в Хронике все разъяснили: Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 2003 "Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена(!!!). В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти." Нас не пригласили, потому что Зеленский - президент.
26.05.2021 20:28
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27.05.2021 08:49 Відповісти
Порошенка запрошували, а янелоху з його друзями, агентами кремля, зрозуміло, що довіри немає. Не думаю, до Кулеба цього не розуміє...
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27.05.2021 08:55 Відповісти
Запитай у Єрмака і Зеленського.
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27.05.2021 09:17 Відповісти
Бо увесь світ знаЄ:одоробало-кишеньковий харант песиголовця(а у того на умі видурити побільше грошей у Заходу і США а під кремлівську мафію Україну вже давно уклав мародер кучма)......ох і не легко кулебі мати лице при поганій грі(дуже поганій)одоробала.песиголовець-бєня навіть не приховує,що руйнує цілу країну (є всі важелі).Йому не дано розвивати країну а тільки красти,красти,красти і брехати,брехати,брехати!Яка мерзеність!
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27.05.2021 09:19 Відповісти
Не понимаешь?
А нахрена ты там сидишь?
Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 5261
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27.05.2021 09:28 Відповісти
За міжнародку і оборону відповідає особисто Зеленський. Його запитай,як він за два роки зумів усе пох.рити...
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27.05.2021 09:31 Відповісти
Було б незрозуміло якби запросили. За Єрмаком тягнеться розкритий парашут з триколором, а у ЗЕлі в смартфоні тільки кіно "папіки" на російській мові для збуту в росію.
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27.05.2021 09:45 Відповісти
Це, пан Кулєба, даються взнаки 2 роки зовнішньої політики Найвеличнішого. І йому, і вам це ще згадуватимуть дууууже довго, якщо не все життя - два роки авантюр, дилетантства та змарнованих можливостей...
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27.05.2021 09:46 Відповісти
- Ви би мали справу з "людиною" яка постійно бреше, викручується, "підставляє" вас?
- Ні.
- Вони теж такої думки.
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27.05.2021 09:50 Відповісти
НАТО деликатно не мешает Украине смотреть в глаза путину, арестовывать героев по просьбе бацкового кгб, травить набу и сап...
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27.05.2021 09:54 Відповісти
Не понимаю: как страна, которая хочет в НАТО, может плохо снабжать свою армию.
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27.05.2021 10:10 Відповісти
мы зато отлично понимаем.
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27.05.2021 10:17 Відповісти
Врет Кулеба. Все он прекрасно знает и понимает. Но как назначенец, который трусится за свою должность, не имеет мужества сказать: С таким уровнем коррупции и с таким кол-вом кремлевских консерв (читай - предателей) не то что в НАТО, в приличный бардель не примут.
Не идеализирую НАТО, и не говорю что там все сплошной мед. Но к ложке говна там точно не готовы.
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27.05.2021 10:19 Відповісти
Тут, схоже, як у куплеті: плюнули у НАТО на дипломатію, послали усю зелень до дідьчої матері. Знімайте відосики, шукайте далі "мира в глазах", помагайте Бєні дорозтягувати Україну по кишенях.
Погані справи.
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27.05.2021 10:54 Відповісти
как работать в правительстве бездарного некомпетентного клоуна, так он понимает. А как никуда не приглашают, то перестает понимать
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27.05.2021 11:10 Відповісти
Кацап. Йди в калюжу.
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27.05.2021 12:41 Відповісти
Во всяком случае не боится НАТО,как ты,свинособака ,со своим пуйлом)
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27.05.2021 13:37 Відповісти
Кам там ларчик поживает? Регулярно ли открывается? Не заржавел ли замочек? Не потерялся ли ключик? Не скрипят ли петельки? Не завелись ли насекомые снаружи ларчика? Или другие паразиты внутри ларчика?
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27.05.2021 17:31 Відповісти
Запрошують поважних людей, а на жаль на майдані печенюшки з барського плеча роздавали, а вони -раділи та пресмикалися перед роздавальніцею-позор! А при розвалі союза- Країна мала ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС! Куда ви претє? Що зовсім нічого не розуміете? Або дурку включили, та ще на 1,2 лярди бюджет в місяць опустошили? А народу віддавати борги! Займіться єкономікою! Українською! а не підтримувати виробників европи та землі продавати-як кажуть: торгаші, вони й в Україні -ТОРГАШИ!
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27.05.2021 12:19 Відповісти
Нульова кацапюра детектед
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27.05.2021 12:39 Відповісти
В качестве кого куляба мечтал туда попасть? Зедебилам на таком мероприятии не доверят даже убирать в сортире. Ворью среди порядочных людей не место.
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27.05.2021 12:46 Відповісти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня. Источник: https://censor.net/ru/n3267690

А як НАТО може пригласити агентів фсб з адміністрації Зе на самміт ?
Нащо їм ділитись інформацієй з фсб про НАТО, та й ще офіційно Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 1771
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27.05.2021 14:43 Відповісти
Это истерико - панический страх...не злить Россию. Да ..сцать и срать на эту Рассею, что вы дрожите в подворотнях????
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27.05.2021 15:37 Відповісти
Натовцы как прочитают, что бойцы просят помочь собрать денег на солярку -
так и перестают приглашать.
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27.05.2021 16:46 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на нащій трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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27.05.2021 17:37 Відповісти
Вам же тупому, конченому ворью сказали в сотый раз , - пора прекращать грабить Украину, потому что НАТО и ЕС не банкомат и больше денег не дадут, там же культурные люди, а до их не доходит, а еще население биомассой считают, а себя элитой.
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27.05.2021 17:56 Відповісти
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