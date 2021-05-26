Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розчарований тим, що НАТО не знайшло формату участі України в саміті Альянсу 14 червня.
Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність, приклади таких самітів були, зокрема, в 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти Україна в чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формат участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.
Він додав, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".
"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді минуло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив голова МЗС.
"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Им "абидна" за свой недолугий просер и позор.
Они теперь готовы за свое позорище ненавидеть всех
Грибок-паразит.
Генри Форд написал в 1920 году целую книгу про этих паразитов.
В гугле есть.
Петро з розгромом програв вибори коту в мішку, бо в нього за 5 років не було і дня без зашквару. Жодного слова правди за 5 років. Тому в нього сьогодні такий рекордний антирейтинг. А аншлаги в нього тільки на його проплачених майданчиках, і сайт Цензор - один з них. Нам треба нормальний лідер, а не Пєця і не Зєля.
Думали красную икру будут кюшать и черной закусывать и предали бы за это любого - хоть Порошенка, хоть Дорошенка.
Закортіло українцям халявної долі...
Українці сплять і пускають бульби з носу. Але коли восени почне дупа підгорати, то почнуть бігати з круглими очима. А треба вже зараз гнати цього російського шпигуна поганим віником.
Зєлю геть. Дострокові.
Невже кадровому дипломату не зрозуміло, що саме тепер не час запрошувати гостей на самміт НАТО, бо на цьому самміті в закритому, таємному режимі будуть розглядатися насамперед внутрішні питання - а саме, диверсійний напад Росії на Чехію, члена НАТО?
Чи це важливіше, ніж війна України проти російських окупантів? Як не парадоксально - так. Бо НАТО - це військово-політичний союз, в який країни на певних умовах об'єдналися для самозахисту. Щоб ввійти в НАТО, треба виконати певні умови. НАТО вже робило помилки, наприклад, прийнявши Турцію без обов'язкової демократизації тощо. Проте тепер Турція з її хворобливо самовпевненим лідером, який виявляє все більше авторитарних замашок - це головний біль НАТО. Так само закупівля Словакією та Угорщиною російського ковідовського зіллячка - це тема і виклик для обговорення. Тому Україну *******, допомагають, і т.п., проте конкретно цей самміт - виключно для країн-членів НАТО, і обговорюватимуть тут дуже важливі, закриті теми. Україна не може бути на них присутня, бо це суперечить Статуту НАТО. І ображатися, дутися тут може лише недалека особа.
tZE inform
@tZEinform
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Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО? Мы вам 10.05.2021 в Хронике все разъяснили: "Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена(!!!). В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти." Нас не пригласили, потому что Зеленский - президент.
26.05.2021 20:28
А нахрена ты там сидишь?
- Ні.
- Вони теж такої думки.
Не идеализирую НАТО, и не говорю что там все сплошной мед. Но к ложке говна там точно не готовы.
Погані справи.
А як НАТО може пригласити агентів фсб з адміністрації Зе на самміт ?
Нащо їм ділитись інформацієй з фсб про НАТО, та й ще офіційно
так и перестают приглашать.