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Новости Политика Украины
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НАТО (8949) членство в НАТО (1215) Кулеба Дмитрий (2639)

Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась на политику "кормления обещаниями".

"Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями", - подчеркнул глава МИД.

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"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов, станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - добавил Кулеба.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+83
Ройялю не має, німа що вам там робити
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26.05.2021 19:55
+75
Нет. Просто за 2 года наш "величайший" не удосужился назначить главу миссии Украины при НАТО, нашего уполномоченного. Если оно нам не нужно, то в НАТО далеко не слепые.
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26.05.2021 20:05
+64
Що тут незрозумілого?
Люди просто запобігають зливу інформації *****.
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26.05.2021 19:58
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" Барыгу" ненавидят , те, которые голосовали за клоуна.
Им "абидна" за свой недолугий просер и позор.
Они теперь готовы за свое позорище ненавидеть всех
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27.05.2021 11:28 Ответить
Он не понимает. Он вообще ничего не понимает.
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27.05.2021 03:55 Ответить
Зе-влада опустилась ниже плинтуса! Место того чтоб строить свою армию надеються на не знать кого... Позор!
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27.05.2021 04:16 Ответить
Они не строители, они разрушители.
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27.05.2021 11:29 Ответить
Так и есть. Грибок, разрушающий экономику и общество.
Грибок-паразит.
Генри Форд написал в 1920 году целую книгу про этих паразитов.
В гугле есть.
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27.05.2021 16:48 Ответить
Шоумени при владі здатні тільки на шоу для підтримки свого рейтингу.
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27.05.2021 14:28 Ответить
пока в нато жиром заплывшие староевропейцы, на шару под зонтиком штатовским находящимися, им Украина там, только гешефт с московитом делать, мешать будет..а оно им нужно?)))...нужно со штатами за статус союзника как израль и др. , говорить начинать серьезно, с нато вопрос решится когда европе подгорать начнет...а оно начнет...))тогда сами пригласят и без выи.онов,...))
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27.05.2021 05:11 Ответить
Влажные мечты
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27.05.2021 11:30 Ответить
Чего ты не понимаешь ,Кулеба-что ты не на своём месте?!
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27.05.2021 06:06 Ответить
да как же Кулебу, такого красивого и умного, забыли пригласить... Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 5321
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27.05.2021 06:19 Ответить
может для начала убрать агентов кацапни с опы? не?
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27.05.2021 06:44 Ответить
А яких ще можна було чекати результатів від міжнародної політики держави за останні два роки?
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27.05.2021 07:24 Ответить
Пока у нас будет клоун, то на самиты можно не приглашать. Неизвестно что он, или его представитель (скажеи Эрмак) там вякнет. Ведь это не отражает чаяний украинского народа.
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27.05.2021 07:34 Ответить
Імпічмент!!!!
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27.05.2021 07:58 Ответить
Нам треба спочатку визначитись - хто, якщо не Зєля? Бо пуйло нам ще якогось шпигуна приведе.
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27.05.2021 08:22 Ответить
А це краще за все можна зробити голосуваннями на віче.
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27.05.2021 09:30 Ответить
В Молдове был дОДОН, а у нас этот *** в косоворотке! Кому таке лихо нужно в НАТО? Прос*ал курва все, что делалось предыдущие годы Порошенко и его командой! Осталось перестать стрелять, отвести войска подальше и какая разница, каким регионом параши нас планирует сделать *****! Так думает найвеличніший, так считает мАНДЕЛЬ.
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27.05.2021 07:59 Ответить
Это не НАТО виновато, а вы которые не умеете договориться
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27.05.2021 08:09 Ответить
За два роки шути і лохі зруйнували всі засади міжнародної підтримки. Порошенко наполегливо і кропотливо ,"заставляв" світ підтримувати Україну. В даний час влада не тільки некомпетентна,а продажна і просто не хоче ,щоб Україна прямувала в Європу і НАТО. Пусте базікання і брехня -це все на що здатні шпанюки з підворотні. Але ж їх вибирав "мудрий нарід".
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27.05.2021 08:13 Ответить
Не ідіалізуйте Петра. Влітку 2018го на Мюнхенській конференції по безпеці Петро робив доповідь порожній аудиторії. Ніхто з запрошених не захотів його слухати. І це президент країни, яка вже чотири роки веде війну в центрі Європи!!!
Петро з розгромом програв вибори коту в мішку, бо в нього за 5 років не було і дня без зашквару. Жодного слова правди за 5 років. Тому в нього сьогодні такий рекордний антирейтинг. А аншлаги в нього тільки на його проплачених майданчиках, і сайт Цензор - один з них. Нам треба нормальний лідер, а не Пєця і не Зєля.
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27.05.2021 08:34 Ответить
Це не Петро програв вибори, это малоросы повелись на голобородька (косоворотька) и его обещание конца эпохи бедности. И стали предателями своей страны.
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27.05.2021 11:34 Ответить
Пєця і Зєля - одна шобла. Пєця Зєлю привів. Люди голосувала не за Зєлю, а проти Пєці. І Пєця був десь П'ятий, але він змахлював і став Другий. А по чесному Юля виграла вибори. Україна знову втратила свій шанс
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27.05.2021 12:34 Ответить
Голосували за обицянки Голобородька - Косоворотька.
Думали красную икру будут кюшать и черной закусывать и предали бы за это любого - хоть Порошенка, хоть Дорошенка.
Закортіло українцям халявної долі...
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27.05.2021 15:20 Ответить
Якщо Міністер ЗС у цьому архіважливому питанні чогось "не розуміє" чи "не може зрозуміти(!)", то його треба відправити у відставку.
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27.05.2021 08:17 Ответить
Зєля злив спецоперацію по вагнерівцям. Треба привести цього чмирька в НАТО, щоб він і НАТО злив?
Українці сплять і пускають бульби з носу. Але коли восени почне дупа підгорати, то почнуть бігати з круглими очима. А треба вже зараз гнати цього російського шпигуна поганим віником.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 08:21 Ответить
Якщо й мало щось бути, то не спецоперація, а дика авантюра. Бо на борту літака мали бути не тільки вагнерівці, а й зовсім сторонні люди, іноземці. І ризик їх життям - недопустимий. І якби щось таке відбулося, то Україна поставила б себе в той самий куток, з якого зараз бризкає слиною Лука.
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27.05.2021 08:26 Ответить
Поперше в спецоперації брали участь спецслужби Штатів, Турції, ще декілька країн НАТО, тому Україна була там не сам на сам. Подруге ніякого ризику не було, бо навіть співвідношення вагнерівців і агентів в літаку було на користь останніх. Єдине, що може Зєлю виправдати, це те, що Зєля не хотів загострення відносин з пуйом. Але навіщо нам такий головнокомандуючий під час війни, який боїться дати ворогу в морду? Якщо Вам такий треба, то беріть Зєлю собі.
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27.05.2021 08:43 Ответить
якби москалі почали рипатись, то їх би там постріляли на місці!
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27.05.2021 08:43 Ответить
Росіяни ніколи не рипаються, а швидко здаються у полон. Війна на Донбасі це багато разів доводила.
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27.05.2021 08:51 Ответить
Не пишіть тупу дурню. Тільки упороті зебіли ще не зрозуміли того, що накоїв зе з єрмаком. За зрив операції, в якій були задіяні спецслужби США та Туреччини, все одно будуть відповідати в суді по дуже серйозній статті!
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27.05.2021 08:48 Ответить
вам з Портніковим одну методичку дали?
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27.05.2021 08:48 Ответить
Тут уж чью не давай, а с вагнеровцами обосрались знатно.
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27.05.2021 11:36 Ответить
У зелёных это стабильно
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27.05.2021 12:02 Ответить
Дарма Ви так думаєте. Зєля з шоблою ліквідують Україну прискореними темпами. І вони гарно пораються з своїм завданням
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27.05.2021 12:37 Ответить
А тебя лично еще перед выборами именно об этом и предупреждали--помогло? Клятые порохоботы тебя заставили сделать это-насрать на будующее Украины отомстив Пороху--правильно? Сам ты просто золото и всегда прав-я правильно понимаю? И отвечать за твои тупые решения должны исключительно те,кто не делал такой идиотский и губительный для Украины выбор? И учить и попрекать всех,в том что ты лично сделал каку можешь только ты, правильно? И все кто не согласен с твоими тупыми решениями и дебильными выводами,ничего не имеющими общего с действительностью--исключительно платные боты?Все-все?Особенно,если не боготворят любую туфту от твоей тошнотворной популистки-бахини?
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27.05.2021 13:44 Ответить
+
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27.05.2021 09:03 Ответить
Кулеба, а дурний як не треба.
Невже кадровому дипломату не зрозуміло, що саме тепер не час запрошувати гостей на самміт НАТО, бо на цьому самміті в закритому, таємному режимі будуть розглядатися насамперед внутрішні питання - а саме, диверсійний напад Росії на Чехію, члена НАТО?
Чи це важливіше, ніж війна України проти російських окупантів? Як не парадоксально - так. Бо НАТО - це військово-політичний союз, в який країни на певних умовах об'єдналися для самозахисту. Щоб ввійти в НАТО, треба виконати певні умови. НАТО вже робило помилки, наприклад, прийнявши Турцію без обов'язкової демократизації тощо. Проте тепер Турція з її хворобливо самовпевненим лідером, який виявляє все більше авторитарних замашок - це головний біль НАТО. Так само закупівля Словакією та Угорщиною російського ковідовського зіллячка - це тема і виклик для обговорення. Тому Україну *******, допомагають, і т.п., проте конкретно цей самміт - виключно для країн-членів НАТО, і обговорюватимуть тут дуже важливі, закриті теми. Україна не може бути на них присутня, бо це суперечить Статуту НАТО. І ображатися, дутися тут може лише недалека особа.
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27.05.2021 08:22 Ответить
Власов Сергей b3083465




tZE inform

@tZEinform

·21 мин

Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО? Мы вам 10.05.2021 в Хронике все разъяснили: Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 2003 "Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена(!!!). В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти." Нас не пригласили, потому что Зеленский - президент.
26.05.2021 20:28
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27.05.2021 08:49 Ответить
Порошенка запрошували, а янелоху з його друзями, агентами кремля, зрозуміло, що довіри немає. Не думаю, до Кулеба цього не розуміє...
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27.05.2021 08:55 Ответить
Запитай у Єрмака і Зеленського.
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27.05.2021 09:17 Ответить
Бо увесь світ знаЄ:одоробало-кишеньковий харант песиголовця(а у того на умі видурити побільше грошей у Заходу і США а під кремлівську мафію Україну вже давно уклав мародер кучма)......ох і не легко кулебі мати лице при поганій грі(дуже поганій)одоробала.песиголовець-бєня навіть не приховує,що руйнує цілу країну (є всі важелі).Йому не дано розвивати країну а тільки красти,красти,красти і брехати,брехати,брехати!Яка мерзеність!
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27.05.2021 09:19 Ответить
Не понимаешь?
А нахрена ты там сидишь?
Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 5261
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27.05.2021 09:28 Ответить
За міжнародку і оборону відповідає особисто Зеленський. Його запитай,як він за два роки зумів усе пох.рити...
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27.05.2021 09:31 Ответить
Було б незрозуміло якби запросили. За Єрмаком тягнеться розкритий парашут з триколором, а у ЗЕлі в смартфоні тільки кіно "папіки" на російській мові для збуту в росію.
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27.05.2021 09:45 Ответить
Це, пан Кулєба, даються взнаки 2 роки зовнішньої політики Найвеличнішого. І йому, і вам це ще згадуватимуть дууууже довго, якщо не все життя - два роки авантюр, дилетантства та змарнованих можливостей...
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27.05.2021 09:46 Ответить
- Ви би мали справу з "людиною" яка постійно бреше, викручується, "підставляє" вас?
- Ні.
- Вони теж такої думки.
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27.05.2021 09:50 Ответить
НАТО деликатно не мешает Украине смотреть в глаза путину, арестовывать героев по просьбе бацкового кгб, травить набу и сап...
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27.05.2021 09:54 Ответить
Не понимаю: как страна, которая хочет в НАТО, может плохо снабжать свою армию.
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27.05.2021 10:10 Ответить
мы зато отлично понимаем.
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27.05.2021 10:17 Ответить
Врет Кулеба. Все он прекрасно знает и понимает. Но как назначенец, который трусится за свою должность, не имеет мужества сказать: С таким уровнем коррупции и с таким кол-вом кремлевских консерв (читай - предателей) не то что в НАТО, в приличный бардель не примут.
Не идеализирую НАТО, и не говорю что там все сплошной мед. Но к ложке говна там точно не готовы.
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27.05.2021 10:19 Ответить
Тут, схоже, як у куплеті: плюнули у НАТО на дипломатію, послали усю зелень до дідьчої матері. Знімайте відосики, шукайте далі "мира в глазах", помагайте Бєні дорозтягувати Україну по кишенях.
Погані справи.
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27.05.2021 10:54 Ответить
как работать в правительстве бездарного некомпетентного клоуна, так он понимает. А как никуда не приглашают, то перестает понимать
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27.05.2021 11:10 Ответить
Кацап. Йди в калюжу.
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27.05.2021 12:41 Ответить
Во всяком случае не боится НАТО,как ты,свинособака ,со своим пуйлом)
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27.05.2021 13:37 Ответить
Кам там ларчик поживает? Регулярно ли открывается? Не заржавел ли замочек? Не потерялся ли ключик? Не скрипят ли петельки? Не завелись ли насекомые снаружи ларчика? Или другие паразиты внутри ларчика?
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27.05.2021 17:31 Ответить
Запрошують поважних людей, а на жаль на майдані печенюшки з барського плеча роздавали, а вони -раділи та пресмикалися перед роздавальніцею-позор! А при розвалі союза- Країна мала ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС! Куда ви претє? Що зовсім нічого не розуміете? Або дурку включили, та ще на 1,2 лярди бюджет в місяць опустошили? А народу віддавати борги! Займіться єкономікою! Українською! а не підтримувати виробників европи та землі продавати-як кажуть: торгаші, вони й в Україні -ТОРГАШИ!
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27.05.2021 12:19 Ответить
Нульова кацапюра детектед
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27.05.2021 12:39 Ответить
В качестве кого куляба мечтал туда попасть? Зедебилам на таком мероприятии не доверят даже убирать в сортире. Ворью среди порядочных людей не место.
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27.05.2021 12:46 Ответить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня. Источник: https://censor.net/ru/n3267690

А як НАТО може пригласити агентів фсб з адміністрації Зе на самміт ?
Нащо їм ділитись інформацієй з фсб про НАТО, та й ще офіційно Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 1771
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27.05.2021 14:43 Ответить
Это истерико - панический страх...не злить Россию. Да ..сцать и срать на эту Рассею, что вы дрожите в подворотнях????
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27.05.2021 15:37 Ответить
Натовцы как прочитают, что бойцы просят помочь собрать денег на солярку -
так и перестают приглашать.
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27.05.2021 16:46 Ответить
Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на нащій трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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27.05.2021 17:37 Ответить
Вам же тупому, конченому ворью сказали в сотый раз , - пора прекращать грабить Украину, потому что НАТО и ЕС не банкомат и больше денег не дадут, там же культурные люди, а до их не доходит, а еще население биомассой считают, а себя элитой.
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27.05.2021 17:56 Ответить
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