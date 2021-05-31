Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.
Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась на политику "кормления обещаниями".
"Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями", - подчеркнул глава МИД.
"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов, станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Им "абидна" за свой недолугий просер и позор.
Они теперь готовы за свое позорище ненавидеть всех
Грибок-паразит.
Генри Форд написал в 1920 году целую книгу про этих паразитов.
В гугле есть.
Петро з розгромом програв вибори коту в мішку, бо в нього за 5 років не було і дня без зашквару. Жодного слова правди за 5 років. Тому в нього сьогодні такий рекордний антирейтинг. А аншлаги в нього тільки на його проплачених майданчиках, і сайт Цензор - один з них. Нам треба нормальний лідер, а не Пєця і не Зєля.
Думали красную икру будут кюшать и черной закусывать и предали бы за это любого - хоть Порошенка, хоть Дорошенка.
Закортіло українцям халявної долі...
Українці сплять і пускають бульби з носу. Але коли восени почне дупа підгорати, то почнуть бігати з круглими очима. А треба вже зараз гнати цього російського шпигуна поганим віником.
Зєлю геть. Дострокові.
Невже кадровому дипломату не зрозуміло, що саме тепер не час запрошувати гостей на самміт НАТО, бо на цьому самміті в закритому, таємному режимі будуть розглядатися насамперед внутрішні питання - а саме, диверсійний напад Росії на Чехію, члена НАТО?
Чи це важливіше, ніж війна України проти російських окупантів? Як не парадоксально - так. Бо НАТО - це військово-політичний союз, в який країни на певних умовах об'єдналися для самозахисту. Щоб ввійти в НАТО, треба виконати певні умови. НАТО вже робило помилки, наприклад, прийнявши Турцію без обов'язкової демократизації тощо. Проте тепер Турція з її хворобливо самовпевненим лідером, який виявляє все більше авторитарних замашок - це головний біль НАТО. Так само закупівля Словакією та Угорщиною російського ковідовського зіллячка - це тема і виклик для обговорення. Тому Україну *******, допомагають, і т.п., проте конкретно цей самміт - виключно для країн-членів НАТО, і обговорюватимуть тут дуже важливі, закриті теми. Україна не може бути на них присутня, бо це суперечить Статуту НАТО. І ображатися, дутися тут може лише недалека особа.
tZE inform
@tZEinform
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Кулеба: Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО? Мы вам 10.05.2021 в Хронике все разъяснили: "Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена(!!!). В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти." Нас не пригласили, потому что Зеленский - президент.
26.05.2021 20:28
А нахрена ты там сидишь?
- Ні.
- Вони теж такої думки.
Не идеализирую НАТО, и не говорю что там все сплошной мед. Но к ложке говна там точно не готовы.
Погані справи.
А як НАТО може пригласити агентів фсб з адміністрації Зе на самміт ?
Нащо їм ділитись інформацієй з фсб про НАТО, та й ще офіційно
так и перестают приглашать.