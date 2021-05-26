Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць
Новини Цензор.НЕТ Події
Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у Станиці Луганській не частіше ніж один раз на місяць.
Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, жителі окупованих районів Луганської області з місцевою "пропискою" зможуть залишати територію через КПВВ у Станиці Луганській тільки один раз на місяць. Винятки можливі, але для цього потрібно оформити спеціальний "дозвіл".
Громадян без прописки в ОРЛО пропускатимуть за заздалегідь сформованими списками. Пускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".
Обмеження окупанти пояснюють боротьбою з коронавірусом.
При в'їзді будуть обов'язково міряти температуру. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть примусово госпіталізовані. Решту просто не пропустять на окуповану територію.
За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть піти на домашню самоізоляцію на 14 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Чеченьі тоже па-руssкі ґутарят - но! Они НЕ руssкие! Нацизм в паРаші - ідеологія!
Але визнають вони нацизм ТІЛЬКИ німецький!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
Ученики начальной школы со слабой успеааемостью заголовки пишут?
Войну ми победаем только отчленить врага. И знаете что ми бемся? Ми бемся за хугонохой. Это дикий очень медведный звер. И на них нам надо охотника. И знаете? Каждый из бандеровцы есть охотник!
Шановное панство! Если собака кусает ваш соплеменник, или вы гавкать станете как она, чтобы замирить собака, нет! Вам надо гонить собака! Заставай, когда она даёт, и УНИЧТОЖЬ ЕЯ!
Но как вы можете делать это? Не гавкать как собака свиньи.
Но теперь врубились, что не тянут, а значит- пока ограничения, потом запретят вообще!
Тоже самое было в Германии в своё время, до постройки "Берлинской стены"! Т.е. когда стали понимать, что проигрывают и народ охотно сваливает с советской зоны оккупации, то что остаётся??? Правильно! Всех за поребрик и высоченную стену с надзирателями при автоматах!!!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
Если в Украину можно на время, то и обратно тоже на время - промежутки разньіе!
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать
Украина должна ограничить доступ на свою территорию всех, если в предыдущий день были обстрелы Украины. Если был ранен боец - 3 дня. Если, не дай Бог погиб кто то - ...