Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у Станиці Луганській не частіше ніж один раз на місяць.

Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, жителі окупованих районів Луганської області з місцевою "пропискою" зможуть залишати територію через КПВВ у Станиці Луганській тільки один раз на місяць. Винятки можливі, але для цього потрібно оформити спеціальний "дозвіл".

Громадян без прописки в ОРЛО пропускатимуть за заздалегідь сформованими списками. Пускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".

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Обмеження окупанти пояснюють боротьбою з коронавірусом.

При в'їзді будуть обов'язково міряти температуру. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть примусово госпіталізовані. Решту просто не пропустять на окуповану територію.

За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть піти на домашню самоізоляцію на 14 днів.