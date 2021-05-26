УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15084 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
10 789 68
Луганськ (444) Луганщина (4419) Пасічник (34) КПВВ (320) Станиця Луганська (192)

Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у Станиці Луганській не частіше ніж один раз на місяць.

Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, жителі окупованих районів Луганської області з місцевою "пропискою" зможуть залишати територію через КПВВ у Станиці Луганській тільки один раз на місяць. Винятки можливі, але для цього потрібно оформити спеціальний "дозвіл".

Громадян без прописки в ОРЛО пропускатимуть за заздалегідь сформованими списками. Пускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".

Читайте також: РФ перекидає в ОРДЛО нові партії озброєння, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка

Обмеження окупанти пояснюють боротьбою з коронавірусом.

При в'їзді будуть обов'язково міряти температуру. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть примусово госпіталізовані. Решту просто не пропустять на окуповану територію.

За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть піти на домашню самоізоляцію на 14 днів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
Я бы на их месте увеличил срок минимум на 6 месяцев
показати весь коментар
26.05.2021 20:21
+36
Нехай щастить!!! Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 6183

По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
показати весь коментар
26.05.2021 20:26
+35
Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 2365
показати весь коментар
26.05.2021 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 2365
показати весь коментар
26.05.2021 20:21 Відповісти
Ха! Между Дырой и Лугандой граница похлеще любой другой!
показати весь коментар
26.05.2021 20:58 Відповісти
Я бы на их месте увеличил срок минимум на 6 месяцев
показати весь коментар
26.05.2021 20:21 Відповісти
мало, нахрена нам тут новые штаммы из Лугандонии пусть лучше в Масквабад ездят
показати весь коментар
27.05.2021 00:31 Відповісти
та ну, раз в год. или в жизнь...
показати весь коментар
27.05.2021 13:56 Відповісти
...ага, шоб укропєнсіон регулярно завозили
показати весь коментар
26.05.2021 20:23 Відповісти
А не можна цих окупантів називати просто - росіяни? чи вони не російською мовою розмовляють?
показати весь коментар
26.05.2021 20:23 Відповісти
Скажи москалю, що він рассіянін, він тобі очі видряпає - он руSSкий!

Чеченьі тоже па-руssкі ґутарят - но! Они НЕ руssкие! Нацизм в паРаші - ідеологія!
Але визнають вони нацизм ТІЛЬКИ німецький!
показати весь коментар
26.05.2021 21:28 Відповісти
При цьому до сих пір переважна більшість москальських дурнів називає нацистів фашистами.
показати весь коментар
27.05.2021 12:35 Відповісти
это слишком часто....
показати весь коментар
26.05.2021 20:25 Відповісти
Что бы не привыкали...
показати весь коментар
26.05.2021 21:25 Відповісти
Только, чтобьі!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
показати весь коментар
26.05.2021 21:34 Відповісти
Умняк долбит? Это пройдет.
показати весь коментар
27.05.2021 12:06 Відповісти
Нехай щастить!!! Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 6183

По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
показати весь коментар
26.05.2021 20:26 Відповісти
Плять чуть под стол не свалился от хохота. 100 выбитых очков из 10. Насколько верно сказано!
показати весь коментар
26.05.2021 20:41 Відповісти
Волобуев, вот вам меч!
показати весь коментар
26.05.2021 20:26 Відповісти
Правильно. Не нужно часто нести процветание в Украину. А то обзавидуемся ещё))
показати весь коментар
26.05.2021 20:27 Відповісти
"Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц"

Ученики начальной школы со слабой успеааемостью заголовки пишут?
показати весь коментар
26.05.2021 20:30 Відповісти
татарський діалект забули вже просто. через гугл з украінської перекладаємо
показати весь коментар
26.05.2021 21:24 Відповісти
Правильно говорить! Дело, которое я презирать после всех упования это ипокризия. О я слышу лифанизм, что мы должен испробовать респект. Что от билингвизм наш сектор измирения растёт больше. Панове - это обман! И обман пахнет смертью и поражением!
Войну ми победаем только отчленить врага. И знаете что ми бемся? Ми бемся за хугонохой. Это дикий очень медведный звер. И на них нам надо охотника. И знаете? Каждый из бандеровцы есть охотник!
Шановное панство! Если собака кусает ваш соплеменник, или вы гавкать станете как она, чтобы замирить собака, нет! Вам надо гонить собака! Заставай, когда она даёт, и УНИЧТОЖЬ ЕЯ!
Но как вы можете делать это? Не гавкать как собака свиньи.
показати весь коментар
26.05.2021 21:49 Відповісти
они приезжают, шоб покормить евросоюз
показати весь коментар
26.05.2021 20:31 Відповісти
ну и как теперь без кормильцев ? ))))
показати весь коментар
26.05.2021 20:31 Відповісти
ОЧКО РЕПИТ, РЕПИТ, ДА И ТРЕСНЕТ !)
показати весь коментар
26.05.2021 20:33 Відповісти
Жаль что не раз в год.
показати весь коментар
26.05.2021 20:35 Відповісти
Всех, кто бывает на территории хунты - считать предателями, шпионами, агентами Госдепа и гомосексуалистами! Расстреливать без суда и следствия! Родственников, соседей и собутыльников - на подвал!
показати весь коментар
26.05.2021 20:40 Відповісти
)) собутыльников - на бутылки!!!
показати весь коментар
26.05.2021 20:43 Відповісти
Если бы пенсии и другие выплаты были-бы четырежды то и разрешили бы четыре раз в месяц.
показати весь коментар
26.05.2021 20:42 Відповісти
"Денежная помощь"? Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 5951Та вы ж нас типа кормили 30 лет,какая нах ПОМОЩЬ богатой рицпублике,которая Львов взяла от хохлов,которые уже 7-ю зиму замерзли?Сами себя протролили))))
показати весь коментар
26.05.2021 20:43 Відповісти
Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 7938Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 7752
показати весь коментар
26.05.2021 20:53 Відповісти
А я ещё удивлялся- как это они разрешают вообще вылазить оттуда? Пытались конкурировать Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 898 !
Но теперь врубились, что не тянут, а значит- пока ограничения, потом запретят вообще!
Тоже самое было в Германии в своё время, до постройки "Берлинской стены"! Т.е. когда стали понимать, что проигрывают и народ охотно сваливает с советской зоны оккупации, то что остаётся??? Правильно! Всех за поребрик и высоченную стену с надзирателями при автоматах!!!
показати весь коментар
26.05.2021 20:54 Відповісти
Только, то же самое было в Германии ..!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
показати весь коментар
26.05.2021 21:46 Відповісти
Поясни?
показати весь коментар
26.05.2021 21:53 Відповісти
Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 9069
показати весь коментар
26.05.2021 20:56 Відповісти
Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 6353
показати весь коментар
26.05.2021 21:00 Відповісти
Предлагаю не пускать лугандонскую вату на украинскую территорию хотя бы годик - пусть отдохнут от Украины, от украинского языка, от украинцев, от украинских продуктов , от украинских денег. лекарств, медицины, услуг...
показати весь коментар
26.05.2021 21:05 Відповісти
А там, глядишь, появятся и временные ограничения на посещение сортиров...
показати весь коментар
26.05.2021 21:06 Відповісти
Дьік уже есть, паРаша не сортир?

Если в Украину можно на время, то и обратно тоже на время - промежутки разньіе!
показати весь коментар
26.05.2021 21:59 Відповісти
Нужно хоть один раз в месяц поехать к биндерам , шоб получить шахтёрскую пенсию , купить все лекарства , затариться продуктами и рассказать в дырляндии о том , как ху...во живётся в Украине . ))
показати весь коментар
26.05.2021 21:08 Відповісти
... - шахтёрская пенсия в Украине - от 12 тыс . грн . . ((
показати весь коментар
26.05.2021 21:13 Відповісти
Зарплата шахтера в Краснодоне - 5042руб.
показати весь коментар
26.05.2021 21:36 Відповісти
и 10 тыс регресс!
показати весь коментар
26.05.2021 21:59 Відповісти
хв содеянное нужно на 10 поделить, а то и вашше не выплачивать..они граждане другой страны...
показати весь коментар
26.05.2021 22:45 Відповісти
Могут теперь безвиз с Белоруссией подписать
показати весь коментар
26.05.2021 21:11 Відповісти
Та хоть назавжди.
показати весь коментар
26.05.2021 21:13 Відповісти
Ой, молодці.
показати весь коментар
26.05.2021 21:32 Відповісти
Быдло, которое бегало на митинги и рехверендумы теперь будет сидеть в большой огромной ̶ж̶о̶п̶е̶ тюрьме.
показати весь коментар
26.05.2021 21:32 Відповісти
Эмалированное судно
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать
показати весь коментар
26.05.2021 22:18 Відповісти
Надо не температуру "кормильцам" измерять, а диаметр живота. Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
26.05.2021 22:24 Відповісти
Ну это они ограничили, а вот почему Украина заняла пассивную позицию, вообще не понятно!
Украина должна ограничить доступ на свою территорию всех, если в предыдущий день были обстрелы Украины. Если был ранен боец - 3 дня. Если, не дай Бог погиб кто то - ...
показати весь коментар
26.05.2021 22:29 Відповісти
непонятно
показати весь коментар
27.05.2021 08:59 Відповісти
В кацапии ведь зашибись, нахрена сюда лезть? Их ведь не переделать, только вонь.
показати весь коментар
26.05.2021 22:57 Відповісти
Де російській лапоть ступає там завжди біда і розруха.
показати весь коментар
26.05.2021 23:13 Відповісти
Какие могут быть пенсии для оккупированных территорий если изх предприятия НЕ платят отчисления в Пенсионнный фонд Украины? С чего платить им пенсии? И разве это морально? Пусть живут на неоккупированной территории,прописываются и постоянно находятся-тогда будут и пенсии.
показати весь коментар
26.05.2021 23:20 Відповісти
вот и меня этот вопрос 7 лет мучает - с какого хрена им пенсии платить? кто они такие? не лучше ли украинским пенсионерам за их счет пенсии повысить? там же основная масса полоумных старух. Какого хрена украинскими деньгами спонсировать бюджет лугандона?
показати весь коментар
27.05.2021 10:09 Відповісти
Правельно, немає чого "духовно скрєпним с лішнєй хромасомай" робити на території Бандерівців, ще навчаться "рускагаварящіх мальчікав " їсти на сніданок.
показати весь коментар
26.05.2021 23:22 Відповісти
Отак всі 30 років стараєшся , рвеш жопу , ходиш на кожні вибори , голосуєш за найпаскудніших виродків , за останню мразоту яка тільки може бути , за рашистів , мародерів , комуністів , убивць , гвалтівників , терористів , за різну проросійську наволоч , за садюг та збоченців . Ходиш як той дібіл на "бєсмєртний полк" і "крьостную хаду" з колорадкою і дідом на палочці . Ненавидиш свою країну всім серцем , де їсиш , там і среш .І от нарешті : ПАБЄДА ТАВАРІСЧІ .Рюзьгє мір вривається в твоє життя . УРЯ УРЯ УРЯ ....і починає тебе грабувати , пи z дити , ґвалтувати тебе , жінку , дітей , обмежувати , забороняти , вводити комендантську годину . Зникають ліки і їжа , зупиняється транспорт , лягає економіка , танки їздять по кладовищах , вночі стріляють злодії та мародери , з'являються та закриваються кордони , затоплюються шахти , вирізаються на брухт заводи та фабрики . Починаються вбивства і викрадення людей . І над всім цим жахіттям - російська триколірна шмата і голос х у й л а по радіо , про вєлічіє і дідов . Твою мать . А жили ж як люди . Д О К О Л Е Е Е Е !!!!
показати весь коментар
26.05.2021 23:51 Відповісти
правильно, нефиг тут шастать
показати весь коментар
27.05.2021 01:24 Відповісти
Хорошая новость.. запускайте енота...
показати весь коментар
27.05.2021 04:46 Відповісти
я обурююсь цим рішенням! Я просто в шоці! Це несправедливість і недолугість! На мою думку такі обмеження має вводити саме Україна проти дамбасян.
показати весь коментар
27.05.2021 06:55 Відповісти
Рас в пять лет было бы лучше , а я бы вообще животных из зоопарка не выпускал , и запретить кормить 😡
показати весь коментар
27.05.2021 07:11 Відповісти
Закрити кордон,а хто одержав нові паспорта--допуск в Україну закрити мінімум на 25 років. Це наші вороги і не потрібно боятись це сказати. Вони нас зрадили,встромили ніж в спину,наплювали на українськи закони.
показати весь коментар
27.05.2021 08:19 Відповісти
Раз
показати весь коментар
27.05.2021 08:20 Відповісти
Пусть аэропорт восстанавливают и летают в Белорусь,там такие же терпилы живут.
показати весь коментар
27.05.2021 08:38 Відповісти
рожденный рушить, восстанавливать не в состоянии - ручонки з жопоньки не той стороной торчат Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 3223
показати весь коментар
27.05.2021 10:13 Відповісти
И єто - хорошо
показати весь коментар
27.05.2021 11:36 Відповісти
С концами оттуда лучше валить. Украине нужно на оккупанта возложить всю ответственность за Донбасс и все перекрыть Донбассу - воду, свет, провизию, пенсии, и т.д. Все должен им обеспечивать оккупант. Украина должна перестать помогать РФ в этой оккупации, что всеми благами Донбасс обеспечивать и все под контролем оккупанта. Выполнять надо конвенцию - вся ответственность на оккупанте. Зачем Украина врага тягарь берет на себя и плотит пенсии и поставляет услуги и еще слышал, что они за них не плотят. Украинские власти пособники оккупантов!
показати весь коментар
27.05.2021 13:17 Відповісти
ну шо ждём прогресса...
показати весь коментар
27.05.2021 14:24 Відповісти
 
 