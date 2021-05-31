Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц
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Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в Станице Луганской не чаще одного раза в месяц.
Об этом пишут подконтрольные террористам СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, жители оккупированных районов Луганской области с местной "пропиской" смогут покидать территорию через КПВВ в Станице Луганской только один раз в месяц. Исключения возможны, но для этого нужно оформить специальное "разрешение".
Граждан без прописки в ОРЛО будут пропускать по заранее сформированным спискам. Пускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".
Ограничения оккупанты объясняют борьбой с коронавирусом.
При въезде будут обязательно мерить температуру. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут принудительно госпитализированы. Остальных просто не пропустят на оккупированную территорию.
При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут уйти на домашнюю самоизоляцию на 14 дней.
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Чеченьі тоже па-руssкі ґутарят - но! Они НЕ руssкие! Нацизм в паРаші - ідеологія!
Але визнають вони нацизм ТІЛЬКИ німецький!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
Ученики начальной школы со слабой успеааемостью заголовки пишут?
Войну ми победаем только отчленить врага. И знаете что ми бемся? Ми бемся за хугонохой. Это дикий очень медведный звер. И на них нам надо охотника. И знаете? Каждый из бандеровцы есть охотник!
Шановное панство! Если собака кусает ваш соплеменник, или вы гавкать станете как она, чтобы замирить собака, нет! Вам надо гонить собака! Заставай, когда она даёт, и УНИЧТОЖЬ ЕЯ!
Но как вы можете делать это? Не гавкать как собака свиньи.
Но теперь врубились, что не тянут, а значит- пока ограничения, потом запретят вообще!
Тоже самое было в Германии в своё время, до постройки "Берлинской стены"! Т.е. когда стали понимать, что проигрывают и народ охотно сваливает с советской зоны оккупации, то что остаётся??? Правильно! Всех за поребрик и высоченную стену с надзирателями при автоматах!!!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
Если в Украину можно на время, то и обратно тоже на время - промежутки разньіе!
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать
Украина должна ограничить доступ на свою территорию всех, если в предыдущий день были обстрелы Украины. Если был ранен боец - 3 дня. Если, не дай Бог погиб кто то - ...