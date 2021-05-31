Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц

Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в Станице Луганской не чаще одного раза в месяц.

Об этом пишут подконтрольные террористам СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, жители оккупированных районов Луганской области с местной "пропиской" смогут покидать территорию через КПВВ в Станице Луганской только один раз в месяц. Исключения возможны, но для этого нужно оформить специальное "разрешение".

Граждан без прописки в ОРЛО будут пропускать по заранее сформированным спискам. Пускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".

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Ограничения оккупанты объясняют борьбой с коронавирусом.

При въезде будут обязательно мерить температуру. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут принудительно госпитализированы. Остальных просто не пропустят на оккупированную территорию.

При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут уйти на домашнюю самоизоляцию на 14 дней.

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