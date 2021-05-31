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Луганск (3136) Луганщина (6247) Пасечник (35) КПВВ (330) Станица Луганская (189)

Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц

Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в Станице Луганской не чаще одного раза в месяц.

Об этом пишут подконтрольные террористам СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, жители оккупированных районов Луганской области с местной "пропиской" смогут покидать территорию через КПВВ в Станице Луганской только один раз в месяц. Исключения возможны, но для этого нужно оформить специальное "разрешение".

Граждан без прописки в ОРЛО будут пропускать по заранее сформированным спискам. Пускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".

Смотрите: Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Ограничения оккупанты объясняют борьбой с коронавирусом.

При въезде будут обязательно мерить температуру. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут принудительно госпитализированы. Остальных просто не пропустят на оккупированную территорию.

При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут уйти на домашнюю самоизоляцию на 14 дней.

Также читайте: Пассажиропоток через открытые КПВВ на Донбассе уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей, - штаб ООС

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
Я бы на их месте увеличил срок минимум на 6 месяцев
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26.05.2021 20:21
+36
Нехай щастить!!! Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 6183

По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
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26.05.2021 20:26
+35
Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 2365
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26.05.2021 20:21
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Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 2365
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26.05.2021 20:21 Ответить
Ха! Между Дырой и Лугандой граница похлеще любой другой!
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26.05.2021 20:58 Ответить
Я бы на их месте увеличил срок минимум на 6 месяцев
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26.05.2021 20:21 Ответить
мало, нахрена нам тут новые штаммы из Лугандонии пусть лучше в Масквабад ездят
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27.05.2021 00:31 Ответить
та ну, раз в год. или в жизнь...
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27.05.2021 13:56 Ответить
...ага, шоб укропєнсіон регулярно завозили
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26.05.2021 20:23 Ответить
А не можна цих окупантів називати просто - росіяни? чи вони не російською мовою розмовляють?
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26.05.2021 20:23 Ответить
Скажи москалю, що він рассіянін, він тобі очі видряпає - он руSSкий!

Чеченьі тоже па-руssкі ґутарят - но! Они НЕ руssкие! Нацизм в паРаші - ідеологія!
Але визнають вони нацизм ТІЛЬКИ німецький!
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26.05.2021 21:28 Ответить
При цьому до сих пір переважна більшість москальських дурнів називає нацистів фашистами.
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27.05.2021 12:35 Ответить
это слишком часто....
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26.05.2021 20:25 Ответить
Что бы не привыкали...
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26.05.2021 21:25 Ответить
Только, чтобьі!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
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26.05.2021 21:34 Ответить
Умняк долбит? Это пройдет.
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27.05.2021 12:06 Ответить
Нехай щастить!!! Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 6183

По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
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26.05.2021 20:26 Ответить
Плять чуть под стол не свалился от хохота. 100 выбитых очков из 10. Насколько верно сказано!
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26.05.2021 20:41 Ответить
Волобуев, вот вам меч!
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26.05.2021 20:26 Ответить
Правильно. Не нужно часто нести процветание в Украину. А то обзавидуемся ещё))
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26.05.2021 20:27 Ответить
"Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц"

Ученики начальной школы со слабой успеааемостью заголовки пишут?
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26.05.2021 20:30 Ответить
татарський діалект забули вже просто. через гугл з украінської перекладаємо
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26.05.2021 21:24 Ответить
Правильно говорить! Дело, которое я презирать после всех упования это ипокризия. О я слышу лифанизм, что мы должен испробовать респект. Что от билингвизм наш сектор измирения растёт больше. Панове - это обман! И обман пахнет смертью и поражением!
Войну ми победаем только отчленить врага. И знаете что ми бемся? Ми бемся за хугонохой. Это дикий очень медведный звер. И на них нам надо охотника. И знаете? Каждый из бандеровцы есть охотник!
Шановное панство! Если собака кусает ваш соплеменник, или вы гавкать станете как она, чтобы замирить собака, нет! Вам надо гонить собака! Заставай, когда она даёт, и УНИЧТОЖЬ ЕЯ!
Но как вы можете делать это? Не гавкать как собака свиньи.
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26.05.2021 21:49 Ответить
они приезжают, шоб покормить евросоюз
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26.05.2021 20:31 Ответить
ну и как теперь без кормильцев ? ))))
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26.05.2021 20:31 Ответить
ОЧКО РЕПИТ, РЕПИТ, ДА И ТРЕСНЕТ !)
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26.05.2021 20:33 Ответить
Жаль что не раз в год.
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26.05.2021 20:35 Ответить
Всех, кто бывает на территории хунты - считать предателями, шпионами, агентами Госдепа и гомосексуалистами! Расстреливать без суда и следствия! Родственников, соседей и собутыльников - на подвал!
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26.05.2021 20:40 Ответить
)) собутыльников - на бутылки!!!
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26.05.2021 20:43 Ответить
Если бы пенсии и другие выплаты были-бы четырежды то и разрешили бы четыре раз в месяц.
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26.05.2021 20:42 Ответить
"Денежная помощь"? Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 5951Та вы ж нас типа кормили 30 лет,какая нах ПОМОЩЬ богатой рицпублике,которая Львов взяла от хохлов,которые уже 7-ю зиму замерзли?Сами себя протролили))))
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26.05.2021 20:43 Ответить
Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 7938Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 7752
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26.05.2021 20:53 Ответить
А я ещё удивлялся- как это они разрешают вообще вылазить оттуда? Пытались конкурировать Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 898 !
Но теперь врубились, что не тянут, а значит- пока ограничения, потом запретят вообще!
Тоже самое было в Германии в своё время, до постройки "Берлинской стены"! Т.е. когда стали понимать, что проигрывают и народ охотно сваливает с советской зоны оккупации, то что остаётся??? Правильно! Всех за поребрик и высоченную стену с надзирателями при автоматах!!!
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26.05.2021 20:54 Ответить
Только, то же самое было в Германии ..!
Купи себе зеркало, садись перед ним - учи язьік. Не позорься!
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26.05.2021 21:46 Ответить
Поясни?
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26.05.2021 21:53 Ответить
Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 9069
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26.05.2021 20:56 Ответить
Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 6353
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26.05.2021 21:00 Ответить
Предлагаю не пускать лугандонскую вату на украинскую территорию хотя бы годик - пусть отдохнут от Украины, от украинского языка, от украинцев, от украинских продуктов , от украинских денег. лекарств, медицины, услуг...
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26.05.2021 21:05 Ответить
А там, глядишь, появятся и временные ограничения на посещение сортиров...
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26.05.2021 21:06 Ответить
Дьік уже есть, паРаша не сортир?

Если в Украину можно на время, то и обратно тоже на время - промежутки разньіе!
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26.05.2021 21:59 Ответить
Нужно хоть один раз в месяц поехать к биндерам , шоб получить шахтёрскую пенсию , купить все лекарства , затариться продуктами и рассказать в дырляндии о том , как ху...во живётся в Украине . ))
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26.05.2021 21:08 Ответить
... - шахтёрская пенсия в Украине - от 12 тыс . грн . . ((
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26.05.2021 21:13 Ответить
Зарплата шахтера в Краснодоне - 5042руб.
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26.05.2021 21:36 Ответить
и 10 тыс регресс!
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26.05.2021 21:59 Ответить
хв содеянное нужно на 10 поделить, а то и вашше не выплачивать..они граждане другой страны...
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26.05.2021 22:45 Ответить
Могут теперь безвиз с Белоруссией подписать
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26.05.2021 21:11 Ответить
Та хоть назавжди.
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26.05.2021 21:13 Ответить
Ой, молодці.
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26.05.2021 21:32 Ответить
Быдло, которое бегало на митинги и рехверендумы теперь будет сидеть в большой огромной ̶ж̶о̶п̶е̶ тюрьме.
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26.05.2021 21:32 Ответить
Эмалированное судно
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать
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26.05.2021 22:18 Ответить
Надо не температуру "кормильцам" измерять, а диаметр живота. Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 1123
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26.05.2021 22:24 Ответить
Ну это они ограничили, а вот почему Украина заняла пассивную позицию, вообще не понятно!
Украина должна ограничить доступ на свою территорию всех, если в предыдущий день были обстрелы Украины. Если был ранен боец - 3 дня. Если, не дай Бог погиб кто то - ...
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26.05.2021 22:29 Ответить
непонятно
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27.05.2021 08:59 Ответить
В кацапии ведь зашибись, нахрена сюда лезть? Их ведь не переделать, только вонь.
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26.05.2021 22:57 Ответить
Де російській лапоть ступає там завжди біда і розруха.
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26.05.2021 23:13 Ответить
Какие могут быть пенсии для оккупированных территорий если изх предприятия НЕ платят отчисления в Пенсионнный фонд Украины? С чего платить им пенсии? И разве это морально? Пусть живут на неоккупированной территории,прописываются и постоянно находятся-тогда будут и пенсии.
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26.05.2021 23:20 Ответить
вот и меня этот вопрос 7 лет мучает - с какого хрена им пенсии платить? кто они такие? не лучше ли украинским пенсионерам за их счет пенсии повысить? там же основная масса полоумных старух. Какого хрена украинскими деньгами спонсировать бюджет лугандона?
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27.05.2021 10:09 Ответить
Правельно, немає чого "духовно скрєпним с лішнєй хромасомай" робити на території Бандерівців, ще навчаться "рускагаварящіх мальчікав " їсти на сніданок.
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26.05.2021 23:22 Ответить
Отак всі 30 років стараєшся , рвеш жопу , ходиш на кожні вибори , голосуєш за найпаскудніших виродків , за останню мразоту яка тільки може бути , за рашистів , мародерів , комуністів , убивць , гвалтівників , терористів , за різну проросійську наволоч , за садюг та збоченців . Ходиш як той дібіл на "бєсмєртний полк" і "крьостную хаду" з колорадкою і дідом на палочці . Ненавидиш свою країну всім серцем , де їсиш , там і среш .І от нарешті : ПАБЄДА ТАВАРІСЧІ .Рюзьгє мір вривається в твоє життя . УРЯ УРЯ УРЯ ....і починає тебе грабувати , пи z дити , ґвалтувати тебе , жінку , дітей , обмежувати , забороняти , вводити комендантську годину . Зникають ліки і їжа , зупиняється транспорт , лягає економіка , танки їздять по кладовищах , вночі стріляють злодії та мародери , з'являються та закриваються кордони , затоплюються шахти , вирізаються на брухт заводи та фабрики . Починаються вбивства і викрадення людей . І над всім цим жахіттям - російська триколірна шмата і голос х у й л а по радіо , про вєлічіє і дідов . Твою мать . А жили ж як люди . Д О К О Л Е Е Е Е !!!!
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26.05.2021 23:51 Ответить
правильно, нефиг тут шастать
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27.05.2021 01:24 Ответить
Хорошая новость.. запускайте енота...
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27.05.2021 04:46 Ответить
я обурююсь цим рішенням! Я просто в шоці! Це несправедливість і недолугість! На мою думку такі обмеження має вводити саме Україна проти дамбасян.
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27.05.2021 06:55 Ответить
Рас в пять лет было бы лучше , а я бы вообще животных из зоопарка не выпускал , и запретить кормить 😡
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27.05.2021 07:11 Ответить
Закрити кордон,а хто одержав нові паспорта--допуск в Україну закрити мінімум на 25 років. Це наші вороги і не потрібно боятись це сказати. Вони нас зрадили,встромили ніж в спину,наплювали на українськи закони.
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27.05.2021 08:19 Ответить
Раз
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27.05.2021 08:20 Ответить
Пусть аэропорт восстанавливают и летают в Белорусь,там такие же терпилы живут.
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27.05.2021 08:38 Ответить
рожденный рушить, восстанавливать не в состоянии - ручонки з жопоньки не той стороной торчат Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 3223
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27.05.2021 10:13 Ответить
И єто - хорошо
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27.05.2021 11:36 Ответить
С концами оттуда лучше валить. Украине нужно на оккупанта возложить всю ответственность за Донбасс и все перекрыть Донбассу - воду, свет, провизию, пенсии, и т.д. Все должен им обеспечивать оккупант. Украина должна перестать помогать РФ в этой оккупации, что всеми благами Донбасс обеспечивать и все под контролем оккупанта. Выполнять надо конвенцию - вся ответственность на оккупанте. Зачем Украина врага тягарь берет на себя и плотит пенсии и поставляет услуги и еще слышал, что они за них не плотят. Украинские власти пособники оккупантов!
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27.05.2021 13:17 Ответить
ну шо ждём прогресса...
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27.05.2021 14:24 Ответить
 
 