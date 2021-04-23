Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может обсуждать проблемы Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что глава России якобы является представителем "третьих стран", не имеющих отношения к войне на Донбассе. Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России.

Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России, сообщает Цензор.НЕТ.

Так глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов или встертиться на линии соприкосновения.

С подобным заявлением обратился и глава террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник.

В этоже время Путин попытался снять с себя ответсвенность за войну против Украины, заявив, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия".

Отметим, что 26 марта 47 стран Организации объединенных наций, включая Украину, присоединились к совместному заявлению, которым осудили действия России в Крыму и на Донбассе. В заявлении указано, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

20 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.