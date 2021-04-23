Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может обсуждать проблемы Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что глава России якобы является представителем "третьих стран", не имеющих отношения к войне на Донбассе. Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России.
Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России, сообщает Цензор.НЕТ.
Так глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов или встертиться на линии соприкосновения.
С подобным заявлением обратился и глава террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник.
В этоже время Путин попытался снять с себя ответсвенность за войну против Украины, заявив, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия".
Отметим, что 26 марта 47 стран Организации объединенных наций, включая Украину, присоединились к совместному заявлению, которым осудили действия России в Крыму и на Донбассе. В заявлении указано, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.
20 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
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Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
теперь словно эхо горное о встрече и т.д. скулят.
херовый постановщик этого спектакля и актёры тоже. читается данная пьеска ещё до открытия занавеса.
как говорил Станиславский: Не верю!
зеля , если ты , слушаясь всяких рашистских посипак и ************** вздумаешь встречаться с этими *********** предателями Украины - то после этого, лично для меня, такого президента Украины как зеленский вова - более вообще существовать не будет!!!
КЛАСИЧНІ ІМБІЦИЛИ - ЯК ЩО СТЯГ КАЦАПІЇ ТОДІ НАВІЩО З ВАМИ ЩІСТКАМИ РОЗМОВЛЯТИ ?
А если флаги паРаши на всех админзданиях и на шпиле на пл.Ленина, если насильно раздаются паспорта Орды, если в обращении только рашистские рубли то какая же это оккупация??? (с а р к а з м )
Звернення МММ i народу Бамбасу до рюзьге України.
https://youtu.be/67dDHH7EMUg
рюзьге, вставайте с колен!