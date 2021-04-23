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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может обсуждать проблемы Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что глава России якобы является представителем "третьих стран", не имеющих отношения к войне на Донбассе. Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России.

Однако кремлевские марионетки на Донбассе подставили своего лидера, записав видеообращение к Зеленскому на фоне государственного флага России, сообщает Цензор.НЕТ.

Так глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов или встертиться на линии соприкосновения. 

Главари ЛДНР записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - третья страна в войне на Донбассе 01

С подобным заявлением обратился и глава террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник.

Главари ЛДНР записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - третья страна в войне на Донбассе 02

В этоже время Путин попытался снять с себя ответсвенность за войну против Украины, заявив, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия".

Отметим, что 26 марта 47 стран Организации объединенных наций, включая Украину, присоединились к совместному заявлению, которым осудили действия России в Крыму и на Донбассе. В заявлении указано, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

20 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры (5090) путин владимир (31651) россия (96420) Донбасс (26958) Пушилин Денис (134) Пасечник Леонид (37) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+28
В усьому світі з терористами не ведуть переговори--їх розстрілюють. Але біда в тому ,що велика ядерна держава росія сама терорист і має всі ознаки фашизму. тому весь сві повинен боротись з цим терористом.
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23.04.2021 14:02 Ответить
+23
Треба бути повним дебілом щоб не розуміти що північний сусід одвічний ворог і від нього треба чекати чого завгодно завжди. Це не закінчиться поки не щезне імперія зла.
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23.04.2021 14:10 Ответить
+21
Интересно говорит кремлёвский Фюрер,отжал у нас Крым, зашёл в Донецкую область и обявил там Гражданскую войну,чтобы украинцы забыли о своём Крыме,так гопники только могут поступать
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23.04.2021 14:02 Ответить
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...ага, з американським шкворнем ув заду

Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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23.04.2021 13:56 Ответить
Треба бути повним дебілом щоб не розуміти що північний сусід одвічний ворог і від нього треба чекати чого завгодно завжди. Це не закінчиться поки не щезне імперія зла.
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23.04.2021 14:10 Ответить
будущее тревожно, пока экономически не загнана под плинтус Московия...а с нынешей эуропой, особенно старой, сделать это проблематично....вся надежда на штаты и их президента!...
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23.04.2021 17:52 Ответить
***** , восьмой год доказываем друг другу .
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23.04.2021 13:57 Ответить
Ботокс и препараты омоложения это опасные вещества....старческий маразм людоеда....
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23.04.2021 13:58 Ответить
растрелять всех ! Путина, Зеленского, Пушилина, Пасечника....
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23.04.2021 14:00 Ответить
а сою?
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23.04.2021 14:01 Ответить
И горох тоже
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23.04.2021 14:07 Ответить
Залишити у парі з мудачуком бо партнери по трубі.
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23.04.2021 14:11 Ответить
А ты почему, всезнающий херней на ФБ страдаешь, а не страной руководишь?
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23.04.2021 22:23 Ответить
Починається війна відосиків а ля Зільонський.
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23.04.2021 14:01 Ответить
В усьому світі з терористами не ведуть переговори--їх розстрілюють. Але біда в тому ,що велика ядерна держава росія сама терорист і має всі ознаки фашизму. тому весь сві повинен боротись з цим терористом.
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23.04.2021 14:02 Ответить
Как бороться с страной террористом у которого оружия больше и дубинка по сильнее, многочисленная армия фанатиков, которые захватили в заложники наших людей, территорию, грабят, насилуют и убивают на наших глазах наш народ и нашу землю. Террорист выставляет нам не выполнимые требования, тянет время, издевается над нами, берёт нас на измор ждёт когда мы ослабнем и сдадимся на их условия. Переговоры с таким врагом точно не дадут результат. Если у нас нет оружия как у него, то нужны сильные и многочисленные союзники. Только объединившись с теми кого этот террорист боится, мы сможем выгнать террориста с нашей земли. Жаль что пока нет такого союзника, пока только все страны сидят их "ХАТА С КРАЮ", они все очень "озабочены" и у них "беспокойство". Все боятся этого террориста что он не только нас уничтожит но и всё живое на планете, если ему не дать то что он хочет. Поэтому нас и отдали все страны на растерзание террористам в надежде что террорист нами насытится и успокоится. А в одиночку эта гнида нас раздавит с начало изнутри морально и финансово, а потом и извне физически. Мы страна Герой с добрым сердцем, мы боремся в окружении предателей в одиночку с страной террористом.
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23.04.2021 16:41 Ответить
Интересно говорит кремлёвский Фюрер,отжал у нас Крым, зашёл в Донецкую область и обявил там Гражданскую войну,чтобы украинцы забыли о своём Крыме,так гопники только могут поступать
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23.04.2021 14:02 Ответить
рф-"третья страна" . Тут он правду сказал .
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23.04.2021 14:03 Ответить
рф - бензоколонка-террорист
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23.04.2021 14:08 Ответить
Страна третьего мира.
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23.04.2021 15:33 Ответить
А це хто? Там їх двоє то може вони між собою домовляться а третьою стороною нехай ***** підключать у ТКГ в Гаазі?
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23.04.2021 14:05 Ответить
Дебилы, ха-ха
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23.04.2021 14:07 Ответить
о чем новость ? пуйло это семь лет уже рассказывает
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23.04.2021 14:07 Ответить
Дивна річ- "народ" один, а "народниє рєспублікі" різні!
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23.04.2021 14:09 Ответить
ДИАГНОЗ ПУТИН В.В. СТРАДАЕТ.... БИ-ПОЛЯРНЫМ РАССТРОЙСТВОМ МОЗГА- т.е. у него не одна.... а несколько реальностей.. в реальности которую он восспринимает через галлюциогенный бред шизофренический синдром личности маниакально депрессивные статус психологического восприятия личности им себя самим же и окружающей его реальности...
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23.04.2021 14:11 Ответить
в скреПаносном Лаптестане 140 миллионов с шизофреническим бредом "вяличия", а путин лишь их олицетворение...
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23.04.2021 14:38 Ответить
только олицитворяет он не лицо а 5 точку...
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23.04.2021 14:40 Ответить
главари "ЛДНР" записывают обращения к Зеленскому: Уважаемый президент Украины тов. Голобородько! Во время, когда в Киеве свирепствует хунта 95 квартала, просим нас понять и простить! и тд на фоне флага Власова ..
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23.04.2021 14:13 Ответить
То треба було постягувати всіх своїх бандерлогів до українського кордону щоб зробити запис звернення цих двох недоумків? То хто ж тоді клоун якщо ви перед нашим президентом у позі рака . Забирайтесвого ***** і в ТКГ в Гаагу.
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23.04.2021 14:21 Ответить
«Нарот Донбасса» зря так лоханулся на фоне флага РФ. Когда их присоединят к РФ, так этот «нарот» пропадет, как пропали сотни народов московской империи. Да и еще «нарот» ДыРки будет на вечно клеймен, как предатели-коллаборанты. Опыт Судет - не забываем!
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23.04.2021 14:22 Ответить
Допекли санкции Хутину! Оставляет на произвол ДыРу и Луганду ..
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23.04.2021 14:24 Ответить
Тогда и не скули о руссофобии в Европе и США.
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23.04.2021 14:25 Ответить
Нє, ну ми вже в курсі, що Роіся - це "страна трєтьєго міра"...
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23.04.2021 14:30 Ответить
Если кто не понял, о чём новость, то она о том, что дебилы пушилин и второй как его там подставили хозяина своим тявканьем под флагами путинского царства.
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23.04.2021 14:35 Ответить
их надо теперь расстрелять за это?
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23.04.2021 14:39 Ответить
Одного на лифте "прокатить",другого в кабак отправить "на обед".
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23.04.2021 15:15 Ответить
вначале писали 3 варианта письма к царю..... царь передумал. затухло.
теперь словно эхо горное о встрече и т.д. скулят.
херовый постановщик этого спектакля и актёры тоже. читается данная пьеска ещё до открытия занавеса.
как говорил Станиславский: Не верю!
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23.04.2021 14:45 Ответить
надо срочно ответить видосиком от галабародька и так лет 10 а потом оно само рассосется
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23.04.2021 15:11 Ответить
Он еще не знает что снять в ответ на совместную пресс-конференцию пуйла и усатого таракана, а тут еще и эти холуи подкинули.
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23.04.2021 15:41 Ответить
А чего ещё ожидать от недоумков?
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23.04.2021 15:14 Ответить
Та им пох и ему пох! Это скорее даже спецом так сделали. Типо страдайте, укропы...
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23.04.2021 15:40 Ответить
Кто этих дегенератов избирал "руководителями" этой быдлячей онкологии?
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23.04.2021 15:42 Ответить
СКОТЫ И ТВАРИ .
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23.04.2021 15:44 Ответить
млять *************-************** дебіли.
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23.04.2021 16:00 Ответить
Ну, во-первых, подставили не "лидера", а спонсора и хозяина. Во-вторых, названия этих "республик" положено брать в кавычки или писать т.н.(так называемые). Я считаю, что тот, кто пишет эти названия без кавычек, допускает сам факт существования этих недоразумений ("ДНР" и "ЛНР") как настоящих объектов государственности. И как бы кто ни относился к Зеленскому, на данный момент он представляет государство Украина, занимает высший пост в государстве. А с теми персонажами ("лидерами" "республик") должен встречаться следователь какой-нибудь районной прокуратуры во время их допроса.
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23.04.2021 16:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-2f-Q4K_J70- Украина непременно должна использовать совет рашиста - оккупанта
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23.04.2021 16:08 Ответить
не существует никаких "лднр" . есть "ордло" . объясните кто-нибудь это придурошному редактору новостей
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23.04.2021 16:26 Ответить
вы помните чем закончилась встреча тогдашнего президента коммуняки Молдовы с лидерами непризнаного приднестровья? правильно , этой встречей было де юре и де факто положено начало признанию приднестровья в качестве самостоятельного субъекта , на чем после рашисты ирали и играют до сих пор!!! это уже проверенные ********** штучки - после была осетия и абхазия.
зеля , если ты , слушаясь всяких рашистских посипак и ************** вздумаешь встречаться с этими *********** предателями Украины - то после этого, лично для меня, такого президента Украины как зеленский вова - более вообще существовать не будет!!!
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23.04.2021 16:28 Ответить
ДЕБІЛИ, А НАЩО НА ФОНІ СТЯГА АКВАФРЕШ РОБИТИ З ЙОМКУ ?

КЛАСИЧНІ ІМБІЦИЛИ - ЯК ЩО СТЯГ КАЦАПІЇ ТОДІ НАВІЩО З ВАМИ ЩІСТКАМИ РОЗМОВЛЯТИ ?
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23.04.2021 16:38 Ответить
А шипушилина як розпучило! Мабудь через безсонні ночі.
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23.04.2021 17:07 Ответить
А кто такие эти два тела вообще?
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23.04.2021 17:39 Ответить
Особы приближенные к мускусной крысе Чучундре (в продолжение темы о Киплинге)
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23.04.2021 18:42 Ответить
В честь чего это украинская власть должна вести переговоры с российскими гражданами Пушилиным и Пасечником? У российских граждан есть своя российская власть и руководство. Логично, чтобы украинская власть вела переговоры именно с российской властью и руководством по оккупированным территориям. Российские флаги за спинами этих преступников-террористов ясно показывают кем оккупированы эти территории Украины..
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23.04.2021 17:51 Ответить
Разве там оккупация? Оккупация была когда над сельсоветами развевался флаг нацистской Германии, когда населению раздавались аусвайсы, когда вводились в обращение дойчмарки.

А если флаги паРаши на всех админзданиях и на шпиле на пл.Ленина, если насильно раздаются паспорта Орды, если в обращении только рашистские рубли то какая же это оккупация??? (с а р к а з м )
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23.04.2021 18:53 Ответить
убогие дЫрляндийцы)))
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23.04.2021 18:54 Ответить
Шлак
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23.04.2021 21:11 Ответить
прошу, панове! коментуйте, ставте лайки))

Звернення МММ i народу Бамбасу до рюзьге України.

https://youtu.be/67dDHH7EMUg

рюзьге, вставайте с колен!

Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 2495
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23.04.2021 22:46 Ответить
руцке обосрамшись, по тихой грусти обтекают...
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25.04.2021 21:01 Ответить
Расстрелять всех ! Путина, Зеленского, Душилина, Пчеловода....
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27.05.2021 09:14 Ответить
 
 