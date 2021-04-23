Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі. ФОТОфакт

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не може обговорювати проблеми Донбасу з президентом України Володимиром Зеленським через те, що глава Росії нібито є представником "третіх країн", що не мають стосунку до війни на Донбасі.

Однак кремлівські маріонетки на Донбасі підставили свого лідера, записавши відеозвернення до Зеленського на тлі державного прапора Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією проведення онлайн-дебатів або зустрічі на лінії зіткнення.

З подібною заявою звернувся і голова терористичного угрупування "ЛНР" Леонід Пасічник.

Водночас Путін спробував зняти з себе відповідальність за війну проти України, заявивши, що "якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія".

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Зазначимо, що 26 березня 47 країн Організації Об'єднаних Націй, включно з Україною, приєдналися до спільної заяви, якою засудили дії Росії в Криму і на Донбасі. У заяві зазначено, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

20 квітня глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.