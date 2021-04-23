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Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі. ФОТОфакт

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не може обговорювати проблеми Донбасу з президентом України Володимиром Зеленським через те, що глава Росії нібито є представником "третіх країн", що не мають стосунку до війни на Донбасі.

Однак кремлівські маріонетки на Донбасі підставили свого лідера, записавши відеозвернення до Зеленського на тлі державного прапора Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією проведення онлайн-дебатів або зустрічі на лінії зіткнення.

Ватажки ЛДНР записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - третя країна у війні на Донбасі 01

З подібною заявою звернувся і голова терористичного угрупування "ЛНР" Леонід Пасічник.

Ватажки ЛДНР записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - третя країна у війні на Донбасі 02

Водночас Путін спробував зняти з себе відповідальність за війну проти України, заявивши, що "якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія".

Також читайте: Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук

Зазначимо, що 26 березня 47 країн Організації Об'єднаних Націй, включно з Україною, приєдналися до спільної заяви, якою засудили дії Росії в Криму і на Донбасі. У заяві зазначено, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

20 квітня глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) перемовини (3026) путін володимир (24222) росія (66431) Донбас (22358) Пушилін Денис (135) Пасічник Леонід (37) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+28
В усьому світі з терористами не ведуть переговори--їх розстрілюють. Але біда в тому ,що велика ядерна держава росія сама терорист і має всі ознаки фашизму. тому весь сві повинен боротись з цим терористом.
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23.04.2021 14:02 Відповісти
+23
Треба бути повним дебілом щоб не розуміти що північний сусід одвічний ворог і від нього треба чекати чого завгодно завжди. Це не закінчиться поки не щезне імперія зла.
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23.04.2021 14:10 Відповісти
+21
Интересно говорит кремлёвский Фюрер,отжал у нас Крым, зашёл в Донецкую область и обявил там Гражданскую войну,чтобы украинцы забыли о своём Крыме,так гопники только могут поступать
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23.04.2021 14:02 Відповісти
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...ага, з американським шкворнем ув заду

Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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23.04.2021 13:56 Відповісти
Треба бути повним дебілом щоб не розуміти що північний сусід одвічний ворог і від нього треба чекати чого завгодно завжди. Це не закінчиться поки не щезне імперія зла.
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23.04.2021 14:10 Відповісти
будущее тревожно, пока экономически не загнана под плинтус Московия...а с нынешей эуропой, особенно старой, сделать это проблематично....вся надежда на штаты и их президента!...
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23.04.2021 17:52 Відповісти
***** , восьмой год доказываем друг другу .
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23.04.2021 13:57 Відповісти
Ботокс и препараты омоложения это опасные вещества....старческий маразм людоеда....
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23.04.2021 13:58 Відповісти
растрелять всех ! Путина, Зеленского, Пушилина, Пасечника....
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23.04.2021 14:00 Відповісти
а сою?
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23.04.2021 14:01 Відповісти
И горох тоже
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Залишити у парі з мудачуком бо партнери по трубі.
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23.04.2021 14:11 Відповісти
А ты почему, всезнающий херней на ФБ страдаешь, а не страной руководишь?
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23.04.2021 22:23 Відповісти
Починається війна відосиків а ля Зільонський.
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23.04.2021 14:01 Відповісти
В усьому світі з терористами не ведуть переговори--їх розстрілюють. Але біда в тому ,що велика ядерна держава росія сама терорист і має всі ознаки фашизму. тому весь сві повинен боротись з цим терористом.
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23.04.2021 14:02 Відповісти
Как бороться с страной террористом у которого оружия больше и дубинка по сильнее, многочисленная армия фанатиков, которые захватили в заложники наших людей, территорию, грабят, насилуют и убивают на наших глазах наш народ и нашу землю. Террорист выставляет нам не выполнимые требования, тянет время, издевается над нами, берёт нас на измор ждёт когда мы ослабнем и сдадимся на их условия. Переговоры с таким врагом точно не дадут результат. Если у нас нет оружия как у него, то нужны сильные и многочисленные союзники. Только объединившись с теми кого этот террорист боится, мы сможем выгнать террориста с нашей земли. Жаль что пока нет такого союзника, пока только все страны сидят их "ХАТА С КРАЮ", они все очень "озабочены" и у них "беспокойство". Все боятся этого террориста что он не только нас уничтожит но и всё живое на планете, если ему не дать то что он хочет. Поэтому нас и отдали все страны на растерзание террористам в надежде что террорист нами насытится и успокоится. А в одиночку эта гнида нас раздавит с начало изнутри морально и финансово, а потом и извне физически. Мы страна Герой с добрым сердцем, мы боремся в окружении предателей в одиночку с страной террористом.
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23.04.2021 16:41 Відповісти
Интересно говорит кремлёвский Фюрер,отжал у нас Крым, зашёл в Донецкую область и обявил там Гражданскую войну,чтобы украинцы забыли о своём Крыме,так гопники только могут поступать
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23.04.2021 14:02 Відповісти
рф-"третья страна" . Тут он правду сказал .
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23.04.2021 14:03 Відповісти
рф - бензоколонка-террорист
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23.04.2021 14:08 Відповісти
Страна третьего мира.
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23.04.2021 15:33 Відповісти
А це хто? Там їх двоє то може вони між собою домовляться а третьою стороною нехай ***** підключать у ТКГ в Гаазі?
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23.04.2021 14:05 Відповісти
Дебилы, ха-ха
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23.04.2021 14:07 Відповісти
о чем новость ? пуйло это семь лет уже рассказывает
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Дивна річ- "народ" один, а "народниє рєспублікі" різні!
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23.04.2021 14:09 Відповісти
ДИАГНОЗ ПУТИН В.В. СТРАДАЕТ.... БИ-ПОЛЯРНЫМ РАССТРОЙСТВОМ МОЗГА- т.е. у него не одна.... а несколько реальностей.. в реальности которую он восспринимает через галлюциогенный бред шизофренический синдром личности маниакально депрессивные статус психологического восприятия личности им себя самим же и окружающей его реальности...
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23.04.2021 14:11 Відповісти
в скреПаносном Лаптестане 140 миллионов с шизофреническим бредом "вяличия", а путин лишь их олицетворение...
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23.04.2021 14:38 Відповісти
только олицитворяет он не лицо а 5 точку...
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23.04.2021 14:40 Відповісти
главари "ЛДНР" записывают обращения к Зеленскому: Уважаемый президент Украины тов. Голобородько! Во время, когда в Киеве свирепствует хунта 95 квартала, просим нас понять и простить! и тд на фоне флага Власова ..
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23.04.2021 14:13 Відповісти
То треба було постягувати всіх своїх бандерлогів до українського кордону щоб зробити запис звернення цих двох недоумків? То хто ж тоді клоун якщо ви перед нашим президентом у позі рака . Забирайтесвого ***** і в ТКГ в Гаагу.
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23.04.2021 14:21 Відповісти
«Нарот Донбасса» зря так лоханулся на фоне флага РФ. Когда их присоединят к РФ, так этот «нарот» пропадет, как пропали сотни народов московской империи. Да и еще «нарот» ДыРки будет на вечно клеймен, как предатели-коллаборанты. Опыт Судет - не забываем!
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23.04.2021 14:22 Відповісти
Допекли санкции Хутину! Оставляет на произвол ДыРу и Луганду ..
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23.04.2021 14:24 Відповісти
Тогда и не скули о руссофобии в Европе и США.
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23.04.2021 14:25 Відповісти
Нє, ну ми вже в курсі, що Роіся - це "страна трєтьєго міра"...
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23.04.2021 14:30 Відповісти
Если кто не понял, о чём новость, то она о том, что дебилы пушилин и второй как его там подставили хозяина своим тявканьем под флагами путинского царства.
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23.04.2021 14:35 Відповісти
их надо теперь расстрелять за это?
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23.04.2021 14:39 Відповісти
Одного на лифте "прокатить",другого в кабак отправить "на обед".
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23.04.2021 15:15 Відповісти
вначале писали 3 варианта письма к царю..... царь передумал. затухло.
теперь словно эхо горное о встрече и т.д. скулят.
херовый постановщик этого спектакля и актёры тоже. читается данная пьеска ещё до открытия занавеса.
как говорил Станиславский: Не верю!
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23.04.2021 14:45 Відповісти
надо срочно ответить видосиком от галабародька и так лет 10 а потом оно само рассосется
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23.04.2021 15:11 Відповісти
Он еще не знает что снять в ответ на совместную пресс-конференцию пуйла и усатого таракана, а тут еще и эти холуи подкинули.
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23.04.2021 15:41 Відповісти
А чего ещё ожидать от недоумков?
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23.04.2021 15:14 Відповісти
Та им пох и ему пох! Это скорее даже спецом так сделали. Типо страдайте, укропы...
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23.04.2021 15:40 Відповісти
Кто этих дегенератов избирал "руководителями" этой быдлячей онкологии?
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23.04.2021 15:42 Відповісти
СКОТЫ И ТВАРИ .
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23.04.2021 15:44 Відповісти
млять *************-************** дебіли.
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23.04.2021 16:00 Відповісти
Ну, во-первых, подставили не "лидера", а спонсора и хозяина. Во-вторых, названия этих "республик" положено брать в кавычки или писать т.н.(так называемые). Я считаю, что тот, кто пишет эти названия без кавычек, допускает сам факт существования этих недоразумений ("ДНР" и "ЛНР") как настоящих объектов государственности. И как бы кто ни относился к Зеленскому, на данный момент он представляет государство Украина, занимает высший пост в государстве. А с теми персонажами ("лидерами" "республик") должен встречаться следователь какой-нибудь районной прокуратуры во время их допроса.
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23.04.2021 16:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-2f-Q4K_J70- Украина непременно должна использовать совет рашиста - оккупанта
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23.04.2021 16:08 Відповісти
не существует никаких "лднр" . есть "ордло" . объясните кто-нибудь это придурошному редактору новостей
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23.04.2021 16:26 Відповісти
вы помните чем закончилась встреча тогдашнего президента коммуняки Молдовы с лидерами непризнаного приднестровья? правильно , этой встречей было де юре и де факто положено начало признанию приднестровья в качестве самостоятельного субъекта , на чем после рашисты ирали и играют до сих пор!!! это уже проверенные ********** штучки - после была осетия и абхазия.
зеля , если ты , слушаясь всяких рашистских посипак и ************** вздумаешь встречаться с этими *********** предателями Украины - то после этого, лично для меня, такого президента Украины как зеленский вова - более вообще существовать не будет!!!
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23.04.2021 16:28 Відповісти
ДЕБІЛИ, А НАЩО НА ФОНІ СТЯГА АКВАФРЕШ РОБИТИ З ЙОМКУ ?

КЛАСИЧНІ ІМБІЦИЛИ - ЯК ЩО СТЯГ КАЦАПІЇ ТОДІ НАВІЩО З ВАМИ ЩІСТКАМИ РОЗМОВЛЯТИ ?
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23.04.2021 16:38 Відповісти
А шипушилина як розпучило! Мабудь через безсонні ночі.
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23.04.2021 17:07 Відповісти
А кто такие эти два тела вообще?
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23.04.2021 17:39 Відповісти
Особы приближенные к мускусной крысе Чучундре (в продолжение темы о Киплинге)
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23.04.2021 18:42 Відповісти
В честь чего это украинская власть должна вести переговоры с российскими гражданами Пушилиным и Пасечником? У российских граждан есть своя российская власть и руководство. Логично, чтобы украинская власть вела переговоры именно с российской властью и руководством по оккупированным территориям. Российские флаги за спинами этих преступников-террористов ясно показывают кем оккупированы эти территории Украины..
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23.04.2021 17:51 Відповісти
Разве там оккупация? Оккупация была когда над сельсоветами развевался флаг нацистской Германии, когда населению раздавались аусвайсы, когда вводились в обращение дойчмарки.

А если флаги паРаши на всех админзданиях и на шпиле на пл.Ленина, если насильно раздаются паспорта Орды, если в обращении только рашистские рубли то какая же это оккупация??? (с а р к а з м )
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23.04.2021 18:53 Відповісти
убогие дЫрляндийцы)))
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23.04.2021 18:54 Відповісти
Шлак
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23.04.2021 21:11 Відповісти
прошу, панове! коментуйте, ставте лайки))

Звернення МММ i народу Бамбасу до рюзьге України.

https://youtu.be/67dDHH7EMUg

рюзьге, вставайте с колен!

Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 2495
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23.04.2021 22:46 Відповісти
руцке обосрамшись, по тихой грусти обтекают...
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25.04.2021 21:01 Відповісти
Расстрелять всех ! Путина, Зеленского, Душилина, Пчеловода....
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27.05.2021 09:14 Відповісти
 
 