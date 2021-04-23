Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі. ФОТОфакт
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не може обговорювати проблеми Донбасу з президентом України Володимиром Зеленським через те, що глава Росії нібито є представником "третіх країн", що не мають стосунку до війни на Донбасі.
Однак кремлівські маріонетки на Донбасі підставили свого лідера, записавши відеозвернення до Зеленського на тлі державного прапора Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, глава терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією проведення онлайн-дебатів або зустрічі на лінії зіткнення.
З подібною заявою звернувся і голова терористичного угрупування "ЛНР" Леонід Пасічник.
Водночас Путін спробував зняти з себе відповідальність за війну проти України, заявивши, що "якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія".
Зазначимо, що 26 березня 47 країн Організації Об'єднаних Націй, включно з Україною, приєдналися до спільної заяви, якою засудили дії Росії в Криму і на Донбасі. У заяві зазначено, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
20 квітня глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
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Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
теперь словно эхо горное о встрече и т.д. скулят.
херовый постановщик этого спектакля и актёры тоже. читается данная пьеска ещё до открытия занавеса.
как говорил Станиславский: Не верю!
зеля , если ты , слушаясь всяких рашистских посипак и ************** вздумаешь встречаться с этими *********** предателями Украины - то после этого, лично для меня, такого президента Украины как зеленский вова - более вообще существовать не будет!!!
КЛАСИЧНІ ІМБІЦИЛИ - ЯК ЩО СТЯГ КАЦАПІЇ ТОДІ НАВІЩО З ВАМИ ЩІСТКАМИ РОЗМОВЛЯТИ ?
А если флаги паРаши на всех админзданиях и на шпиле на пл.Ленина, если насильно раздаются паспорта Орды, если в обращении только рашистские рубли то какая же это оккупация??? (с а р к а з м )
Звернення МММ i народу Бамбасу до рюзьге України.
https://youtu.be/67dDHH7EMUg
рюзьге, вставайте с колен!