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Байден (2326) Китай (1921) розвідка (3620) США (14482) коронавірус (16711)

Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19

Президент США Джо Байден заявив, що необхідно збільшити зусилля щодо з'ясування походження COVID-19 на тлі нової позиції експертного середовища, що вірус міг мати природне походження, або був створений у лабораторії в Китаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден доручив розвідці подвоїти їхні зусилля, щоб дійти однозначного висновку щодо походження вірусу, давши їм на це три місяці. В межах цього розслідування розвідка має уточнити, в яких галузях можуть знадобитися подальші дослідження, включно з конкретними питаннями для Китаю. Байден також розпорядився, щоб до цих зусиль підключилися національні лабораторії та інші державні відомства. Крім того, розвідка має відзвітувати про виконану роботу перед Конгресом.

"Сполучені Штати також продовжать працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб примусити Китай взяти участь у повному, прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всієї причетної до справи інформації та даних", - додав Байден.

"Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю і дізнатися більше про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Той факт, що ми не змогли вислати туди наших інспекторів в ті перші місяці, завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - зазначив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

"Однак незабаром після мого вступу на посаду президента, в березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати доповідь за результатами останнього аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник вірус у результаті контакту людини із зараженою твариною або в внаслідок інциденту в лабораторії, - продовжив очільник США. - Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив провести подальшу роботу. На сьогодні розвідувальне співтовариство США схиляється до двох вірогідних сценаріїв, але не дійшло остаточного висновку з цього питання. Їхня нинішня позиція така: "У той час як два елементи розвідувального співтовариства схиляються до першого сценарію, а один - до другого (в обох випадках з низькою або середнім ступенем впевненості), більшість представників національної розвідки не вважає, що є достатньо інформації, щоб порахувати один з варіантів більш імовірним", - заявив Байден.

Раніше Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус зазначив, що необхідне додаткове дослідження походження вірусу та додав, що розглядаються всі версії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Нет. Зато солдаты, которые тушили вирусный исследовательский центр в Раше, Вектор, заразили других русских солдат, которые через месяц были в Ухани на военном мероприятии.
>В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
>"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
>"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
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27.05.2021 00:52
+5
Байден вимушений був заявити про це під тиском фактів. Про це у нас багато говорять.
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27.05.2021 00:53
+4
Байден, ну конечно же "природное происхождение". Какая ещё "лаборатория в Китае"? Так тебя не поймут союзники в Европе.
Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины" Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7798
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27.05.2021 00:34
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Ботокс не посещал Ухань ?
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27.05.2021 00:31 Відповісти
Нет. Зато солдаты, которые тушили вирусный исследовательский центр в Раше, Вектор, заразили других русских солдат, которые через месяц были в Ухани на военном мероприятии.
>В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
>"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
>"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
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27.05.2021 00:52 Відповісти
Ваша - праввда ( с Гордоном...- тоже извиняюсь за выражение).
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27.05.2021 03:37 Відповісти
Байден, ну конечно же "природное происхождение". Какая ещё "лаборатория в Китае"? Так тебя не поймут союзники в Европе.
Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины" Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7798
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27.05.2021 00:34 Відповісти
трамповской республиканщины? Вообще-то у республиканцев к трампу список вопросов длиннее, чем у Украинцев к потерпевшему вiслюку...
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27.05.2021 09:06 Відповісти
допустим ковид сделали в китае. Что дальше? Какие-то действия будут предприняты? Если вы против хрюгавов ничего сделать не можете (и не хотите), то смысл рыпаться на китайцев? Это посерьезнее противник будет.
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27.05.2021 00:47 Відповісти
китай идёт на юх
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27.05.2021 05:20 Відповісти
Когда в США взорвали башни-близнецы, то обвинили Аль-Каиду, но так и не вышли на основного заказчика, в центре подготовки которого пилоты-смертники прошли подготовку не только на симуляторе, но и налетали, на таких же Боингах, не менее 100 часов.
Древнеримское - "Ищи, кому выгодно" (с) Теракт привел к резкому скачку цен, на углеводороды! А кто в мире продает больше всего баррелей нефти?
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27.05.2021 10:05 Відповісти
Пане Байден. Китайцы лишь исполнители. Намекните своим спец службам, что пусть ищут настоящих заказчиков среди тех, кто быстрее всех произвел вакцину, кто быстрее всех провел вакцинацию и кто раньше всех ввел самый жесткий карантин!!!
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27.05.2021 10:08 Відповісти
Ничего нельзя сделать?
А вы поинтересуйтесь о потерях таких гигантов, как "Боинг"... Про падение в ФРГ производства автомобилей на 25%... Про разорение туристических компаний... Про стоящие без заказов верфи по постройке круизных лайнеров... Про падение производства и продаж брендовых одежды и обуви...
А когда выйдут на основных заказчиков, то предприниматели, по всему миру, могут жёстко отомстить.
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27.05.2021 10:13 Відповісти
ольгинец, ты перевозбудился сильно. Или тебе за кол-во букв платят?
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27.05.2021 13:27 Відповісти
Американці на цю тему пишуть про Фаучі страшні речі. І про Обамку. І про лабораторії, які перенесли зі Штатів до Китаю.
А Фаучі в кінці 2016 на початку 2017 сказав: =in 2017 when he predicted that Pres. Trump would have to deal with a infectious disease pandemic the likes of which the world hasn't seen before=. І люди в курсі, читали (це було опубліковано, поширювали ще тоді).
He knows this a long time ago. Did not he said in 2016: that president T was in for a virus spread? A Spanish magazine wrote about it in 2017. We ain't dumb, And in January of 2017 stated that president trump would experience a devastating virus in this country during his presidency. How did he have any idea about that? Just saying

Витяги про того ж фаучі:

He knows he is going to be found out.
He was very involved with the two labs in Whuhan.
Even after Obama told him to stop.
He knows far far more than he is telling.
Not sure when he started working on covid 19. But in 2014 Obama stopped funding it, said it was to dangerous.
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27.05.2021 00:50 Відповісти
Байден вимушений був заявити про це під тиском фактів. Про це у нас багато говорять.
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27.05.2021 00:53 Відповісти
Виявляється,Фаучі і декілька видатних демів мали прямі фінансові інтереси в цій лаболаторіі.
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27.05.2021 00:54 Відповісти
Виглядає, що злякався кощій.
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27.05.2021 00:57 Відповісти
Байден красава , ще та закалка, зараз одні ку ку,
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27.05.2021 00:58 Відповісти
друзья из Китая не могли такого сделать -это случайная мутация которая ударила по всем мировым экономикам кроме китайской ,весь мир не может избавиться от этой заразы а Китай за 2 месяца победил ...
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27.05.2021 01:01 Відповісти
Дык, кто мешал всему миру оцепить у себя дома все очаги ковид-19 пулеметными заградотрядами, на манер уханьских. В то время китайцы сами были в а.уе, чего не скажешь о кремлевских коммунофашистах, заявивших, что у них на конец 2019 года уже имелись 5 вакцин от ковид-19... Поднимите новости за январь 2020 г.
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27.05.2021 03:35 Відповісти
Не там ищите. Искать надо среди космополитов... Среди тех, кто владеет фабриками производства вакцин и исследовательских лабораторий...
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27.05.2021 10:15 Відповісти
Очень странно, что эта мутация произошла именно в тот момент, когда США стал наезжать на Китай и в большей степени пострадали именно США и страны ЕС - совпадение? Я так не думаю, тем более эпидемия началась именно в том месте, где находится лаборатория по инфекциям в Ухани и началась она намного раньше официальных данных ВОЗ. И то что именно Китай так быстро начал изготовлять вакцины пров ковида лишнее подтверждение этому, потому любая лаборатория нарабатывая инфекцию, параллельно изготовляет и лекарство против инфекции, потому что знает природу инфекции..
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27.05.2021 05:33 Відповісти
Политика, лишь концентрированная экономика.
Тут огромные деньги и влияние на абсолютное большинство стран мира.

Я в защиту китайцев.
Тот, кто произвел этот вирус, тот ИЗНАЧАЛЬНО производил и вакцину. Эффективность китайских вакцин не велика, и это косвенное свидетельство того, что и они жертвы.

Теперь в защиту США. Трамп проиграл выборы из-за того, что НЕ ПРАВИЛЬНО оценил масштабы бедствия. Так что это косвенное свидетельство того, что и правительство США не при чём.

РФ защищать не стану, потому как они могли, для подрыва мировой экономики, начать Третью мировую войну, и эта война не ядерная, а Биологическая.
Но так же поискал бы и среди биловгейтцев..., для которых жажда наживы - цель их жизни.
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27.05.2021 10:24 Відповісти
"-В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация.
Гейтс, главный инфекционист Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск
в Верховном Суде, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении
последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан!
Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
Роберт Ф. Кеннеди-младший:
«Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.»
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27.05.2021 01:09 Відповісти
Брехня.
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27.05.2021 05:32 Відповісти
НИМОЖЕТЭТАВАБЫТЬ ! Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что слова секретаря СНБО Данилова о том, что коронавирус появился после утечки из лаборатории, могут привести к серьезному конфликту между Киевом и Пекином Источник: https://censor.net/ru/n3179757
Особо интересны коментарии секты святого Петра (Алексеича)

Зеленые дятлы пистят, как дышат. Дебилы, пля.05.03.2020 20:08

абсолютно верно..клоун ******** и никакой ответственности))) теперь пусть ответит 05.03.2020 20:11


А зебилы сначала помелом своим метут, а потом даже думать нечем...05.03.2020 20:49
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27.05.2021 01:18 Відповісти
китай ублюдочное государство, чего с ним цацкаться ?
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27.05.2021 05:22 Відповісти
Жалко разведчиков, там от одного вида Уханьского рынка животных можно десять раз не только потерять сознание, но и сойти с ума! Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 3073
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27.05.2021 01:23 Відповісти
Если разведчики прошли курс молодого бойцв в епенях каазламордии, уханьский рынок для них легкое развлекалово, можно, походу, побаловаться и пивасиком.
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27.05.2021 03:28 Відповісти
ой блин... Тут вывод только один - видать что-то уже нашли спецслужбы ( то что от происхождении вируса воняет кацапскими лаптями ) и хотят эту инфу спустить на тормозах - якобы еще раз все проверить-перепроверить и подыграть кремлю чтобы замести следы их лаптей..
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27.05.2021 01:31 Відповісти
Я знаю одне: до COVID, американська економіка показувала просто фантастичні результати! Якби не пандемія Трамп би виграв із шаленим відривом. І ось коли пилюка осіла, виявилось, що всі ці крикуни і революціонери мали прямі фінансові інтереси в Росії і Китаї!
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27.05.2021 03:05 Відповісти
Якби не штучна ковідна істерія, смоктали б деми в минулому році.
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27.05.2021 05:30 Відповісти
Следокам пана Байдена нефиг распыляться на Китай - рыть в одном направлении... прискiпливо и с пристрастием поинтересоваться, мол, почему год назад, в январе 2020, когда Китай нервно покуривал в сторонке и с пулеметами оцепил район Уханя... Каазламордые поспешили заявить, шо у них уже имеется 5 вакцин от ковид-19... У нас тогда о ковид-19 ничего толком и не знали , как и во всем мире.
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27.05.2021 03:25 Відповісти
А еще внимательно посмотреть на Израиль, который первым ввел самый жесточайший локдаун и провакцинировал всё население.
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27.05.2021 10:27 Відповісти
А дальше что было?
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27.05.2021 07:52 Відповісти
А дальше Обама закрыл финансирование этой темы и запретил все исследования в этой области. Ну,а китайские ученные,которые там работали -уехали в другие страны. Также,статью в Nature,стопроцентно читали и "ученные" из рассейского Вектора.
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27.05.2021 10:20 Відповісти
А над трампом издевались когда он обвинял чайников в утечку из лаборатории.
А у Св. Джо прям нимб.
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27.05.2021 05:28 Відповісти
правильно!
расследуйте до тех пор пока узкоглазые за КОВИД ответят!!!

особенно поспрашайте китайских ученых которые заболели КОВИДом первыми Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 6454
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27.05.2021 06:14 Відповісти
Ну и выйдут сами на себя...
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27.05.2021 07:39 Відповісти
та шо там расследовать, придумали москали и, как принято у них, подставили бедных китайских мышек.
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27.05.2021 07:48 Відповісти
Зато в Украине есть как минимум один мастер спорта по борьбе с короновирусом!
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27.05.2021 08:04 Відповісти
Москальська зараза. Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 6139
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27.05.2021 09:06 Відповісти
Вирус рукотворный, и как часть бактериологического оружия при создании всегда имеет антидот. Лаборатория в Ухани финансировалась Россией. Политика ху@ла часто сводится к следующему: что бы все забыли о проблеме, нужно создать другую, на фоне которой первая это фигня. Что бы мир забыл о России и ее преступлениях в Украине и Сирии, после пожара хранилища с бак оружием была проведена спецоперация в Ухани.
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27.05.2021 09:08 Відповісти
И не зря все это! Есть, есть сомнения и подозрения, что происхождение прямо противоположное! Это к меня. Думаю, то, в российской лаборатории «Вектор» в Новосибирске, где хранятся опасные вирусы (включая коронавирус), произошел взрыв сент. 2019 г, а в октябре 300 военных прибыли в Ухань, где есть такая же лаборатория, на "военные игры", проводимые там ежегодно. Трудно представить, что среди этих военных не оказалось разведчиков или исследователей из взорвавшейся лаборатории! По мне, так эта версия очень правдоподобная! Втирают про рынок, мышек и первых заболевших в Китае, я же думаю, что вечное вранье и секреты Путина больше подходят под версию происхождения всех гадостей в наше время в мире! Башировы-Петровы вокруг нас, как радиация! И это неоспоримый факт!
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27.05.2021 09:08 Відповісти
У России антидотов 3 штуки волшебно появились чуть ли на раньше всех.
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27.05.2021 09:14 Відповісти
«АиФ на Енисее» №42 (2031) 16/10/2019 Буйство пневмококка. Врачи говорят: до эпидемии далеко, но руки мыть надо. «В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости пневмонией. Только за неделю такой диагноз получили около 700 человек. Медики и Роспотребнадзор дают рецепт: не паниковать, а мыть руки и проветривать помещения. И, конечно же, обращаться к врачам, едва почувствовав недомогание.» … …. « Во всех случаях в помещениях школ идёт соответствующая обработка» … … «В краевом центре ситуация близка к панической: по городу ходят слухи о переполненных медучреждениях. Якобы только за день в больницу скорой медицинской помощи привезли 110 человек с пневмонией, хотя пульмонологическое отделение рассчитано на 60. А в краевую везут пациентов из Ачинска, потому что местные больницы не справляются.»
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27.05.2021 09:19 Відповісти
Вторая версия - это Китай и Россия затемнили на пару за спиной у всего мира! Тоже очень правдоподобно, учитывая показушную "дружбу" между ними в последний год!
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27.05.2021 09:20 Відповісти
Но могут быть и владельцы фармакологических корпораций, которые решили заработать огромные деньги...
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27.05.2021 10:29 Відповісти
Цікаво, що нормальні украінці одразу на кацапів все валять і це логічно, а трампісти - на американців та ОбамКУ. Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 8435
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27.05.2021 09:25 Відповісти
Китай сам в числе пострадавших, ведь их экономика экспортно ориентированная.
Нормальные американцы ищут среди демократов, и правильно делают. А теперь проанализируйте - кто главные спонсоры Демократической партии и не сыграли ли эти спонсоры в тёмную, того же Байдена. Вот ребятки из ближнего круга Байдена и призадумались...
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27.05.2021 10:33 Відповісти
Трампіст?
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27.05.2021 10:38 Відповісти
Я? Да. Трамп был конечно балаболом, но вел экономику СШа в правильном направлении. Байден наруководит - не один год последствия разбирать будут.
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27.05.2021 12:13 Відповісти
Байдену ... без шифровки...лично!!
1. Да создан в лаборатории с коллекциями вирусов
2. Да, в ..этой лаборатории ...БЫЛ!!! масштабный пожар.
3. Да, потом вирус собрали по крупицам
4. Да, потом разослали по всему миру и модифицируют его непрерывно ..И СЕЙЧАС!!!!
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27.05.2021 10:43 Відповісти
Как по мне, то еврейский след более чёток, тем более, что и РФ руководят Ротенберги, Миляры, Сечины, Дерипаски, Абрамовичи...
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27.05.2021 12:15 Відповісти
И тока грусть вызывают такие сообщения. Вот именно так и уничтожалось раньше человечество. Они поклоняются тому!!!.....вонючему ЗЕЛЕНОМУ ГОВНУ с оскальной мордой и просят о пощаде. Не бывает пощады от зеленого говна!

На юге Индии начали поклоняться богине коронавируса на фоне бушующей пандемии и неуклонно растущего числа больных COVID-19. Видео с молитвенным обрядом было опубликовано агентством AFP в YouTube.Храм, поклоняющийся «Короне Деви» - богине коронавируса - появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.
Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя «профессия». «Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», - рассказал мужчина.
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27.05.2021 17:11 Відповісти
 
 