Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден заявив, що необхідно збільшити зусилля щодо з'ясування походження COVID-19 на тлі нової позиції експертного середовища, що вірус міг мати природне походження, або був створений у лабораторії в Китаї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Байден доручив розвідці подвоїти їхні зусилля, щоб дійти однозначного висновку щодо походження вірусу, давши їм на це три місяці. В межах цього розслідування розвідка має уточнити, в яких галузях можуть знадобитися подальші дослідження, включно з конкретними питаннями для Китаю. Байден також розпорядився, щоб до цих зусиль підключилися національні лабораторії та інші державні відомства. Крім того, розвідка має відзвітувати про виконану роботу перед Конгресом.
"Сполучені Штати також продовжать працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб примусити Китай взяти участь у повному, прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всієї причетної до справи інформації та даних", - додав Байден.
"Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю і дізнатися більше про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Той факт, що ми не змогли вислати туди наших інспекторів в ті перші місяці, завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - зазначив Байден.
"Однак незабаром після мого вступу на посаду президента, в березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати доповідь за результатами останнього аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник вірус у результаті контакту людини із зараженою твариною або в внаслідок інциденту в лабораторії, - продовжив очільник США. - Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив провести подальшу роботу. На сьогодні розвідувальне співтовариство США схиляється до двох вірогідних сценаріїв, але не дійшло остаточного висновку з цього питання. Їхня нинішня позиція така: "У той час як два елементи розвідувального співтовариства схиляються до першого сценарію, а один - до другого (в обох випадках з низькою або середнім ступенем впевненості), більшість представників національної розвідки не вважає, що є достатньо інформації, щоб порахувати один з варіантів більш імовірним", - заявив Байден.
Раніше Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус зазначив, що необхідне додаткове дослідження походження вірусу та додав, що розглядаються всі версії.
Будь ласка, зачекайте...
>В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
>"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
>"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины"
Древнеримское - "Ищи, кому выгодно" (с) Теракт привел к резкому скачку цен, на углеводороды! А кто в мире продает больше всего баррелей нефти?
А вы поинтересуйтесь о потерях таких гигантов, как "Боинг"... Про падение в ФРГ производства автомобилей на 25%... Про разорение туристических компаний... Про стоящие без заказов верфи по постройке круизных лайнеров... Про падение производства и продаж брендовых одежды и обуви...
А когда выйдут на основных заказчиков, то предприниматели, по всему миру, могут жёстко отомстить.
А Фаучі в кінці 2016 на початку 2017 сказав: =in 2017 when he predicted that Pres. Trump would have to deal with a infectious disease pandemic the likes of which the world hasn't seen before=. І люди в курсі, читали (це було опубліковано, поширювали ще тоді).
He knows this a long time ago. Did not he said in 2016: that president T was in for a virus spread? A Spanish magazine wrote about it in 2017. We ain't dumb, And in January of 2017 stated that president trump would experience a devastating virus in this country during his presidency. How did he have any idea about that? Just saying
Витяги про того ж фаучі:
He knows he is going to be found out.
He was very involved with the two labs in Whuhan.
Even after Obama told him to stop.
He knows far far more than he is telling.
Not sure when he started working on covid 19. But in 2014 Obama stopped funding it, said it was to dangerous.
Тут огромные деньги и влияние на абсолютное большинство стран мира.
Я в защиту китайцев.
Тот, кто произвел этот вирус, тот ИЗНАЧАЛЬНО производил и вакцину. Эффективность китайских вакцин не велика, и это косвенное свидетельство того, что и они жертвы.
Теперь в защиту США. Трамп проиграл выборы из-за того, что НЕ ПРАВИЛЬНО оценил масштабы бедствия. Так что это косвенное свидетельство того, что и правительство США не при чём.
РФ защищать не стану, потому как они могли, для подрыва мировой экономики, начать Третью мировую войну, и эта война не ядерная, а Биологическая.
Но так же поискал бы и среди биловгейтцев..., для которых жажда наживы - цель их жизни.
Гейтс, главный инфекционист Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск
в Верховном Суде, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении
последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан!
Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
Роберт Ф. Кеннеди-младший:
«Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.»
Особо интересны коментарии секты святого Петра (Алексеича)
Зеленые дятлы пистят, как дышат. Дебилы, пля.05.03.2020 20:08
абсолютно верно..клоун ******** и никакой ответственности))) теперь пусть ответит 05.03.2020 20:11
А зебилы сначала помелом своим метут, а потом даже думать нечем...05.03.2020 20:49
А у Св. Джо прям нимб.
расследуйте до тех пор пока узкоглазые за КОВИД ответят!!!
особенно поспрашайте китайских ученых которые заболели КОВИДом первыми
Нормальные американцы ищут среди демократов, и правильно делают. А теперь проанализируйте - кто главные спонсоры Демократической партии и не сыграли ли эти спонсоры в тёмную, того же Байдена. Вот ребятки из ближнего круга Байдена и призадумались...
1. Да создан в лаборатории с коллекциями вирусов
2. Да, в ..этой лаборатории ...БЫЛ!!! масштабный пожар.
3. Да, потом вирус собрали по крупицам
4. Да, потом разослали по всему миру и модифицируют его непрерывно ..И СЕЙЧАС!!!!
На юге Индии начали поклоняться богине коронавируса на фоне бушующей пандемии и неуклонно растущего числа больных COVID-19. Видео с молитвенным обрядом было опубликовано агентством AFP в YouTube.Храм, поклоняющийся «Короне Деви» - богине коронавируса - появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.
Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя «профессия». «Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», - рассказал мужчина.