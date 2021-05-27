Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что необходимо увеличить усилия по выяснению происхождение COVID-19 на фоне новой позиции экспертной среды, что вирус мог иметь природное происхождение, или был создан в лаборатории в Китае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден поручил разведке удвоить их усилия, чтобы прийти к однозначному выводу о происхождении вируса, дав им на это три месяца. В рамках этого расследования разведка должна уточнить, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы для Китая. Байден также распорядился, чтобы к этим усилиям подключились национальные лаборатории и другие государственные ведомства. Кроме того, разведка должна отчитаться о проделанной работе перед Конгрессом.

"Соединенные Штаты также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай принять участие в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всей причастной к делу информации и данных", - добавил Байден.

"Еще в начале 2020 года, когда появился COVID-19, я призвал CDC получить доступ в Китай и узнать больше о вирусе, чтобы мы могли бороться с ним более эффективно. Тот факт, что мы не смогли отправить туда наших инспекторов в те первые месяцы, всегда будет препятствовать любому расследованию происхождения COVID-19 ", - отметил Байден.

Также читайте: Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия

"Однако вскоре после моего вступления в должность президента, в марте, мой советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить доклад по результатам последнего анализа происхождения COVID-19, в том числе о том, возник ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или в в результате инцидента в лаборатории, - продолжил глава США. - Я получил этот доклад в начале этого месяца и попросил о дальнейшей работе. На сегодняшний день разведывательное сообщество США склоняется к двум вероятным сценариям, но не дошло до окончательного заключения по этому вопросу. Их нынешняя позиция такова: "В то время как два элемента разведывательного сообщества склоняются к первому сценарию, а один - ко второму (в обоих случаях с низкой или средней степенью уверенности), большинство представителей национальной разведки не считает, что есть достаточно информации, чтобы посчитать один из вариантов более вероятным ", - заявил Байден.

Ранее Генеральный Директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебреесус отметил, что необходимо дополнительное исследование происхождения вируса и добавил, что рассматриваются все версии.

Читайте: Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС