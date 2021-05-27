Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден заявил, что необходимо увеличить усилия по выяснению происхождение COVID-19 на фоне новой позиции экспертной среды, что вирус мог иметь природное происхождение, или был создан в лаборатории в Китае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Байден поручил разведке удвоить их усилия, чтобы прийти к однозначному выводу о происхождении вируса, дав им на это три месяца. В рамках этого расследования разведка должна уточнить, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы для Китая. Байден также распорядился, чтобы к этим усилиям подключились национальные лаборатории и другие государственные ведомства. Кроме того, разведка должна отчитаться о проделанной работе перед Конгрессом.
"Соединенные Штаты также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай принять участие в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всей причастной к делу информации и данных", - добавил Байден.
"Еще в начале 2020 года, когда появился COVID-19, я призвал CDC получить доступ в Китай и узнать больше о вирусе, чтобы мы могли бороться с ним более эффективно. Тот факт, что мы не смогли отправить туда наших инспекторов в те первые месяцы, всегда будет препятствовать любому расследованию происхождения COVID-19 ", - отметил Байден.
"Однако вскоре после моего вступления в должность президента, в марте, мой советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить доклад по результатам последнего анализа происхождения COVID-19, в том числе о том, возник ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или в в результате инцидента в лаборатории, - продолжил глава США. - Я получил этот доклад в начале этого месяца и попросил о дальнейшей работе. На сегодняшний день разведывательное сообщество США склоняется к двум вероятным сценариям, но не дошло до окончательного заключения по этому вопросу. Их нынешняя позиция такова: "В то время как два элемента разведывательного сообщества склоняются к первому сценарию, а один - ко второму (в обоих случаях с низкой или средней степенью уверенности), большинство представителей национальной разведки не считает, что есть достаточно информации, чтобы посчитать один из вариантов более вероятным ", - заявил Байден.
Ранее Генеральный Директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебреесус отметил, что необходимо дополнительное исследование происхождения вируса и добавил, что рассматриваются все версии.
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>В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
>"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
>"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины"
Древнеримское - "Ищи, кому выгодно" (с) Теракт привел к резкому скачку цен, на углеводороды! А кто в мире продает больше всего баррелей нефти?
А вы поинтересуйтесь о потерях таких гигантов, как "Боинг"... Про падение в ФРГ производства автомобилей на 25%... Про разорение туристических компаний... Про стоящие без заказов верфи по постройке круизных лайнеров... Про падение производства и продаж брендовых одежды и обуви...
А когда выйдут на основных заказчиков, то предприниматели, по всему миру, могут жёстко отомстить.
А Фаучі в кінці 2016 на початку 2017 сказав: =in 2017 when he predicted that Pres. Trump would have to deal with a infectious disease pandemic the likes of which the world hasn't seen before=. І люди в курсі, читали (це було опубліковано, поширювали ще тоді).
He knows this a long time ago. Did not he said in 2016: that president T was in for a virus spread? A Spanish magazine wrote about it in 2017. We ain't dumb, And in January of 2017 stated that president trump would experience a devastating virus in this country during his presidency. How did he have any idea about that? Just saying
Витяги про того ж фаучі:
He knows he is going to be found out.
He was very involved with the two labs in Whuhan.
Even after Obama told him to stop.
He knows far far more than he is telling.
Not sure when he started working on covid 19. But in 2014 Obama stopped funding it, said it was to dangerous.
Тут огромные деньги и влияние на абсолютное большинство стран мира.
Я в защиту китайцев.
Тот, кто произвел этот вирус, тот ИЗНАЧАЛЬНО производил и вакцину. Эффективность китайских вакцин не велика, и это косвенное свидетельство того, что и они жертвы.
Теперь в защиту США. Трамп проиграл выборы из-за того, что НЕ ПРАВИЛЬНО оценил масштабы бедствия. Так что это косвенное свидетельство того, что и правительство США не при чём.
РФ защищать не стану, потому как они могли, для подрыва мировой экономики, начать Третью мировую войну, и эта война не ядерная, а Биологическая.
Но так же поискал бы и среди биловгейтцев..., для которых жажда наживы - цель их жизни.
Гейтс, главный инфекционист Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск
в Верховном Суде, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении
последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан!
Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
Роберт Ф. Кеннеди-младший:
«Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.»
Особо интересны коментарии секты святого Петра (Алексеича)
Зеленые дятлы пистят, как дышат. Дебилы, пля.05.03.2020 20:08
абсолютно верно..клоун ******** и никакой ответственности))) теперь пусть ответит 05.03.2020 20:11
А зебилы сначала помелом своим метут, а потом даже думать нечем...05.03.2020 20:49
А у Св. Джо прям нимб.
расследуйте до тех пор пока узкоглазые за КОВИД ответят!!!
особенно поспрашайте китайских ученых которые заболели КОВИДом первыми
Нормальные американцы ищут среди демократов, и правильно делают. А теперь проанализируйте - кто главные спонсоры Демократической партии и не сыграли ли эти спонсоры в тёмную, того же Байдена. Вот ребятки из ближнего круга Байдена и призадумались...
1. Да создан в лаборатории с коллекциями вирусов
2. Да, в ..этой лаборатории ...БЫЛ!!! масштабный пожар.
3. Да, потом вирус собрали по крупицам
4. Да, потом разослали по всему миру и модифицируют его непрерывно ..И СЕЙЧАС!!!!
На юге Индии начали поклоняться богине коронавируса на фоне бушующей пандемии и неуклонно растущего числа больных COVID-19. Видео с молитвенным обрядом было опубликовано агентством AFP в YouTube.Храм, поклоняющийся «Короне Деви» - богине коронавируса - появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.
Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя «профессия». «Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», - рассказал мужчина.