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Уряд Німеччини не підтримав ідею про надання Україні оборонного озброєння

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Уряд Німеччини не підтримав ідею про надання Україні оборонного озброєння

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєння, наголосив представник уряду Штеффен Зайберт, реагуючи на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека про доцільність надання Києву принаймні оборонної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми сповідуємо обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та, стосовно України, не надаємо дозволів для (експорту. - Ред.) бойової зброї", - сказав Зайберт. За його словами, він може говорити лише про уряд цієї каденції, й тут зміни позиції не буде. Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.

Читайте: Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"

На початку цього тижня Роберт Габек під час візиту до Києва заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Утім, слова політика викликали різку критику як з лав партії Зелених, так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії Зелених дистанціювалися від слів співголови партії.

Однак Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції. В інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk 26 квітня він зазначив: "Україна тут бореться не лише за себе, а Україна також захищає безпеку Європи". За його словами, якщо Україна "впаде", то це стане "запрошенням для Росії" з ескалації й інших конфліктів. Габек висловив розуміння критики його ідеї з лав своєї партії, однак вказав і на те, що Зелені мають "тривалу традицію допомоги Україні".

Також дивіться: Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Габек, який здійснив візит на лінію розмежування на Донбасі, зазначив, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.

Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Вибори в Бундестаг мають відбутися 26 вересня.

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Топ коментарі
+59
Тут очень сильное кацапское лобби. Покупают не только партии, но и журнашлюх, которые создают "правильный" информационный фон.
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27.05.2021 01:23
+37
Работают. При чем работают тоже кацапы. На ведущих сайтах новостей на форумах очень легко вычислить козлиное рыло. Основная методичка-это хватит быть колонией США, с раисси надо снимать санкции и тп.
Я очень надеюсь, что на выборах шредеровское СПД канет в небытие. Но на то, что что-то существенно поменяется во внешней политике по отношению к Украине не особо надеюсь. Самая большая надежда, что зелёные как-то заблокируют СП2.
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27.05.2021 01:42
+26
Кто бы сомневался.Германия это те твари из за которых идёт война.Это те твари которые готовили войска рашки перед нападением.Эти твари с 14 года заняли позицию дурачка .Фашики как бы так и остались !
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27.05.2021 01:15
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ну вот кто и какого чёрта поудалял комменты выше Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 7191
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27.05.2021 07:56 Відповісти
Рюсскае быдло Импантенты с детства,вечно уродов рожают типа маршал Жюков говорил...бабы еще говна нарожають... Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 8416
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27.05.2021 06:28 Відповісти
Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 589 Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 3250Шариков,фассс((()))
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27.05.2021 06:30 Відповісти
ну и к чему это? Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 1265
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27.05.2021 06:53 Відповісти
А он только пишет, читать не умеет. Никогда никому не отвечает.
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27.05.2021 07:42 Відповісти
да.... похоже что он только разговаривает...
и то только с своей собакой по имени "Му-му" Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 1345
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27.05.2021 07:52 Відповісти
Крысы Мавзолейные вам пора на звездоход Путлера Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6824ну типа 28 махов в минуту Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6824
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27.05.2021 08:21 Відповісти
О !!!
Ми це зробили !
- воно вилікувалося й почало розмовляти !!! Алілуя !
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27.05.2021 08:43 Відповісти
Senator S 01a656ec не обращайте внимания на кацапотролей:

Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 2483 Елена Голиц - новичок-нульовка на форуме ("Меня читают 0", Я читаю 0"), Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 6516 Эверест Эниси - нульовка. Я всегда смотрю кому отвечаю. Кремлеботы, как и обычно, влазят на форум и "создают" Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 75 - "общественное мнение". Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7418 Жаль, что Цензор до сих пор не создал блокировку VPN и прокси. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4534
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27.05.2021 14:22 Відповісти
«Ми захищаємо Німеччину від Росії, а вона платить туди мільярди за газ.
Колишній канцлер Німеччини справжній бовдур (нерозбірливо - ред.) очолює там газогінний проект, яким постачається газ. Німеччина повністю контролюється Росією, бо отримуватиме 70 відсотків енергоносіїв із Росії», - додав Трамп.
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27.05.2021 06:39 Відповісти
А от немцев никто ничего не ждет и никаких иллюзий не питает
Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6136
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27.05.2021 06:39 Відповісти
Кто же ворюгам будет давать оружие? Это первое. Второе. История. Третье. До тех пор, пока Кулеба не понимает, почему Украину не приглашают даже на саммит НАТО, кина не будет. Оружия тоже(см. п1).
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27.05.2021 06:49 Відповісти
фріци і кацапи це союзники. фріци дають кацапам гроші на які ведуться війни. саме за часів фрау-гітлер кацапи здійснили три великі військові кампанії в Україні, Грузії та Сирії. саме фріци увесь час війни відмовляють Україні в військовій підтримці.
Саме фріци є прокси-посередниками у норманській четвірці, тобто в ній на одному боці Україна, на іншому фріци, кацапи та вічні сvчки хрансузи.
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27.05.2021 06:51 Відповісти
Меркель ето мерзкая тварь помню как она отказалась будучи в Киеве почтить память о людях которые погибли во времена голодомору
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27.05.2021 07:10 Відповісти
Этой мрази есть что скрывать - В результате принятых поправок в действующее немецкое законодательство доступ к досье западногерманских политиков был оставлен только для исследователей, изучающих работу Штази. Сведения, которое могли оказаться в их распоряжении, не подлежали огласке. Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 9798
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27.05.2021 07:22 Відповісти
Кто еще сомневается в пророссийской политике Анжелки Меркель?
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27.05.2021 07:19 Відповісти
А толку? Он Джавеліни вже пилюкою припали на складах, ні один не вистрілив.
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27.05.2021 07:47 Відповісти
Толку? А ничего, что рашкотанки из-за них очкуют переть теперь на нас?
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27.05.2021 09:58 Відповісти
вже сім років агентеса КГБ - подруга Путлера Ангела водить Україну і її владу, за носа і всіляко підтримує свого бувшого "патрона", в надії, що він забазпечить їй безбідну старість як і Шредеру. Фашист, як був, так і залишиться фашистом.
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27.05.2021 08:09 Відповісти
Вечно озабоченная уродка комсомолка меркельша только разжигала аппетиты мацквы своим бездействием и озабоченностью И по сути сотрудничала с пуйлом все это время что и доказывают последние события с тем северным потоком и вооружением, немчура оказалась самой продажной Западной страной немного опережая францию и италию.
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27.05.2021 08:12 Відповісти
Немецкое бабло и благополучие побеждает разум.Ползучий террор с улуса всё больше захватывает Запад.А Западяне надеются задобрить Злодея.Наивные..Только кувалда в лоб..
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27.05.2021 08:12 Відповісти
когда кацапня вновь будет трахать 2 миллиона немок - Украина тоже будет выражать озабоченность......
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27.05.2021 08:19 Відповісти
Кого по-твоему путлеровцы погонят в первых рядах завоёвывать Европу? Поразмысли.
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27.05.2021 09:49 Відповісти
ОПГ Гавнера, кого они еще могут послать. Не боширова же с петровым.
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27.05.2021 09:59 Відповісти
Плохо подумал. Ещё думай. Листай учебник по истории.
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27.05.2021 11:27 Відповісти
Джо Байден перехитрил и РАБссию и фрау Риббентроп,старина Джо зна шо робе с быдлом Мавзолейным... Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7161Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1581
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27.05.2021 08:23 Відповісти
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 2873 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 288прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов...
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27.05.2021 08:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Святой Бидон, спаситель СА-2 с его свинейшеством Порохрякером, сбитым тортом. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 5950
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27.05.2021 08:39 Відповісти
Ну вам же был плох Порошенко, с которым у Байдена было все на мази, теперь пожинайте.
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27.05.2021 11:19 Відповісти
15 июня на встрече в Женеве Джо Байден скажет Путлеру...
ты не убийца,ты мудак обосранный в детстве в питерской подворотне местными бандюками...и будет прав...
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27.05.2021 08:32 Відповісти
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4779Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 8651 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4764депил по полному тарифу
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27.05.2021 08:37 Відповісти
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 8352Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1626 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1039 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1039
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27.05.2021 08:38 Відповісти
Як,як? Тим що цей підерський курдуплик насправді педофіл та більше по неповнолітнім хлопчикам, якого ледь заставили оженитися задля продовження кар'єри в КДБ.
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27.05.2021 11:39 Відповісти
Нацистська логіка чинного уряду полягає у позиції, яка забороняє допомогу жертві нападу
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27.05.2021 08:48 Відповісти
Германці-Дай Україні зброю,а раптом вона почне захищать свою землю не тільки від к..цапів.(а це боляче ми памятаєм).
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27.05.2021 08:56 Відповісти
Ще питання "по поводу глубокой озабоченности" давнючий договір о дружбе и т. д. вони розірвали між собою чи то просто перерва була на чотирі роки?
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27.05.2021 08:58 Відповісти
Правительство хермании - мразь, это понятно. Подельники людоедов! Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4477
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27.05.2021 09:12 Відповісти
фюрер Меркель готовит себе местечко в газпроме на смену Шредеру
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27.05.2021 09:21 Відповісти
Да, да, помнится, пилоты МН-17 мирно договорились и с ростовским диспетчером и с российскими ПВОшниками... Главное потом вовремя обеспокоенность выразить и всех делов...
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27.05.2021 09:21 Відповісти
"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, относительно Украины, не даем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства..."
_Иди на! мразь. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 6350
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27.05.2021 09:26 Відповісти
Только ЯО обеспечит Украине безопасность....и пошли они все на...и США и раша и ЕС с Китаем...
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27.05.2021 10:16 Відповісти
А комуняцкий Китай тут вообще-то не в тему, он, кстати, никогда даже слова не сказал в поддержку Украины. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 9139 Еще можно отметить, что никто не одобрит создание еще одной ядерной державы на границе с Европой без их согласия - еще и санкции втулят, как Ираку. Сначала Украина им должна многократно напоминать Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1890 , что, мол, если вы не хотите нам помогать сохранить наше государство - то мы вынуждены создавать ЯО для самозащиты и начнем создавать его в такие то сроки. Этот месседж долежн быть на слуху у мировых СМИ, что должно заставить их защевелится. Ведь, к примеру, в США многие люди даже не слышали о том, что в Украине РФия ведет войну, американские СМИ это мало освещают. Только после этих многократных напоминаний (о вынужденном создании ЯО для самозащиты), можно говорить о реальном создании ЯО. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7513
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27.05.2021 14:40 Відповісти
я это и имел ввиду, публику надо подготовить, иного выхода нет....но для этого стране нужен Лидер....а его пока нет
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27.05.2021 14:52 Відповісти
Германские "пацифисты" - они такие. Лучше помогать рашке, покупая их газ
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27.05.2021 10:19 Відповісти
Соскучились видно немцы по вонючим портянкам группы савецких оккупационных войск.
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27.05.2021 10:25 Відповісти
бабки!!! а у ботаксного педофильного Шныря их хватает в то время как 40% одичалых мокш ходят срать в лес, но Стадо не мычит, так что шизофренику вове можно играть в войнушки и задрачивать весь цивилизованный мир!!!!
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27.05.2021 10:44 Відповісти
А всё потому что большинство стесняется открыто говорить,
что Меркель - кремлевская подстилка.

Если бы после введения лайтовых санкций было не одобрение, а
волна негодования из-за их беззубости, санкции были немного сильней. Как
говориться с паршивой фрау хоть шерсти клок
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27.05.2021 11:33 Відповісти
"Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом."

А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?

Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади... А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...

А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...

Так що не потрібно аж так брехати,пан Зайберт.
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27.05.2021 11:35 Відповісти
Mora Zfayfer, скажіть, а це правда?
Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
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27.05.2021 23:05 Відповісти
Правда, після попередніх у зелених є 9 відсотків мандатів.
Тому 26 по опитуванням це велике зростання,правда опитування це одне, а реальні результати трішечки інше,вони можуть і відрізнятись.

Але навіть 25-26 відсотків недостатньо, для формування уряду потрібно 50 відсотків депутатів Бундестагу + 1 голос, тому зеленим потрібно вступати з кимось в коаліцію.З лівими? Тут великі проблеми. СДПН, наприклад, чітко прорашистська партія...
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28.05.2021 09:38 Відповісти
И среди зеленых встречаются нормальные люди
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27.05.2021 12:15 Відповісти
Они хотят торговать российским газом, поэтому боятся злить Путлера со товарищи. Бизнесмены,однако...
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27.05.2021 12:23 Відповісти
Ну ничего удивительного, рано или поздно вопрос снятия санкций решится положительно, потому что в мировой политике каждый сам за себя.
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27.05.2021 13:02 Відповісти
А в чем новость? Раньше они давали вооружение?
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27.05.2021 14:00 Відповісти
Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт Источник: https://censor.net/ru/n3267719

Кого це дивує Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 3730
Німчаки бояться попалити свою торгівлю з Кремлем - багато сировини закуповують там.
Як це вони будуть давати зброю Київу для боротьби проти свого торгівельного партнера ? Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4211
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27.05.2021 21:54 Відповісти
Головне у цій новині ось це і саме це наша проблема. Хоча, звісно, можна у всьому продовжувати звинувачувати Германію, рашку та інших.
Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
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28.05.2021 00:36 Відповісти
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