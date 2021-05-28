Уряд Німеччини не підтримав ідею про надання Україні оборонного озброєння
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєння, наголосив представник уряду Штеффен Зайберт, реагуючи на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека про доцільність надання Києву принаймні оборонної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми сповідуємо обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та, стосовно України, не надаємо дозволів для (експорту. - Ред.) бойової зброї", - сказав Зайберт. За його словами, він може говорити лише про уряд цієї каденції, й тут зміни позиції не буде. Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом.
Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.
На початку цього тижня Роберт Габек під час візиту до Києва заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.
Утім, слова політика викликали різку критику як з лав партії Зелених, так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії Зелених дистанціювалися від слів співголови партії.
Однак Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції. В інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk 26 квітня він зазначив: "Україна тут бореться не лише за себе, а Україна також захищає безпеку Європи". За його словами, якщо Україна "впаде", то це стане "запрошенням для Росії" з ескалації й інших конфліктів. Габек висловив розуміння критики його ідеї з лав своєї партії, однак вказав і на те, що Зелені мають "тривалу традицію допомоги Україні".
Габек, який здійснив візит на лінію розмежування на Донбасі, зазначив, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.
Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Вибори в Бундестаг мають відбутися 26 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
и то только с своей собакой по имени "Му-му"
Ми це зробили !
- воно вилікувалося й почало розмовляти !!! Алілуя !
Елена Голиц - новичок-нульовка на форуме ("Меня читают 0", Я читаю 0"), Эверест Эниси - нульовка. Я всегда смотрю кому отвечаю. Кремлеботы, как и обычно, влазят на форум и "создают" - "общественное мнение". Жаль, что Цензор до сих пор не создал блокировку VPN и прокси.
Колишній канцлер Німеччини справжній бовдур (нерозбірливо - ред.) очолює там газогінний проект, яким постачається газ. Німеччина повністю контролюється Росією, бо отримуватиме 70 відсотків енергоносіїв із Росії», - додав Трамп.
Саме фріци є прокси-посередниками у норманській четвірці, тобто в ній на одному боці Україна, на іншому фріци, кацапи та вічні сvчки хрансузи.
ты не убийца,ты мудак обосранный в детстве в питерской подворотне местными бандюками...и будет прав...
_Иди на! мразь.
что Меркель - кремлевская подстилка.
Если бы после введения лайтовых санкций было не одобрение, а
волна негодования из-за их беззубости, санкции были немного сильней. Как
говориться с паршивой фрау хоть шерсти клок
А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?
Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади... А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...
А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
Так що не потрібно аж так брехати,пан Зайберт.
Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
Тому 26 по опитуванням це велике зростання,правда опитування це одне, а реальні результати трішечки інше,вони можуть і відрізнятись.
Але навіть 25-26 відсотків недостатньо, для формування уряду потрібно 50 відсотків депутатів Бундестагу + 1 голос, тому зеленим потрібно вступати з кимось в коаліцію.З лівими? Тут великі проблеми. СДПН, наприклад, чітко прорашистська партія...
Кого це дивує
Німчаки бояться попалити свою торгівлю з Кремлем - багато сировини закуповують там.
Як це вони будуть давати зброю Київу для боротьби проти свого торгівельного партнера ?
Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.Джерело: https://censor.net/ua/n3267719