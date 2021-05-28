Уряд Німеччини не підтримав ідею про надання Україні оборонного озброєння

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєння, наголосив представник уряду Штеффен Зайберт, реагуючи на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека про доцільність надання Києву принаймні оборонної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми сповідуємо обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та, стосовно України, не надаємо дозволів для (експорту. - Ред.) бойової зброї", - сказав Зайберт. За його словами, він може говорити лише про уряд цієї каденції, й тут зміни позиції не буде. Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.

Читайте: Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"

На початку цього тижня Роберт Габек під час візиту до Києва заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Утім, слова політика викликали різку критику як з лав партії Зелених, так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії Зелених дистанціювалися від слів співголови партії.

Однак Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції. В інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk 26 квітня він зазначив: "Україна тут бореться не лише за себе, а Україна також захищає безпеку Європи". За його словами, якщо Україна "впаде", то це стане "запрошенням для Росії" з ескалації й інших конфліктів. Габек висловив розуміння критики його ідеї з лав своєї партії, однак вказав і на те, що Зелені мають "тривалу традицію допомоги Україні".

Також дивіться: Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Габек, який здійснив візит на лінію розмежування на Донбасі, зазначив, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.

Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Вибори в Бундестаг мають відбутися 26 вересня.