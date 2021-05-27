У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський". ФОТОрепортаж
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Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" КО "Київзеленбуд" та Національного природного парку "Голосіївський" (ч. 3 ст. 368 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, керівник КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" чиновник оцінив в $ 4 тисячі.
"У свою чергу посадовець НПП "Голосіївський" вимагав та одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що обох чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"Керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час одержання усієї суми хабаря", - повідомляють в прокуратурі.
Там додають, що зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.
Правоохоронці уточнюють, що комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).
Будь ласка, зачекайте...
даже мусорники здают в аренду под шуарму...
При кличко в киеве не высадили ни одного дерева, кроме верболоза на крещатике.
Списаны миллиарды.