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У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" КО "Київзеленбуд" та Національного природного парку "Голосіївський" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, керівник КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" чиновник оцінив в $ 4 тисячі.

"У свою чергу посадовець НПП "Голосіївський" вимагав та одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що обох чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків Конча-Заспа та Голосіївський 01

"Керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час одержання усієї суми хабаря", - повідомляють в прокуратурі.

Там додають, що зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків Конча-Заспа та Голосіївський 02

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.

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У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків Конча-Заспа та Голосіївський 03

Правоохоронці уточнюють, що комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

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У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків Конча-Заспа та Голосіївський 04
У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків Конча-Заспа та Голосіївський 05
Фото: сайт Київської міської прокуратури

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ждем заявления Кличка о преследованиях.
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27.05.2021 09:52
+2
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 9406 Это зеля так аудит проводит гос. дач В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 1891
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27.05.2021 09:52
+2
У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 4929
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27.05.2021 10:05
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27.05.2021 09:49 Відповісти
Ждем заявления Кличка о преследованиях.
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27.05.2021 09:52 Відповісти
Стопудово заявит о провокации!
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27.05.2021 09:56 Відповісти
заявит шо это с него взятку требовали.. У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 6092
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27.05.2021 10:13 Відповісти
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 9406 Это зеля так аудит проводит гос. дач В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 1891
показати весь коментар
27.05.2021 09:52 Відповісти
Та хай бавиться дитинчатко засцяне.
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27.05.2021 09:56 Відповісти
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 4165
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27.05.2021 09:58 Відповісти
У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 4929
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27.05.2021 10:05 Відповісти
от жешь гады!
даже мусорники здают в аренду под шуарму...
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27.05.2021 10:18 Відповісти
поздно пить боржоми
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27.05.2021 11:08 Відповісти
если "просто так" всем желающим разрешения на веревочные парки выдавать то никаких парков не хватит
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27.05.2021 11:17 Відповісти
То не взятка, а законный откат.
При кличко в киеве не высадили ни одного дерева, кроме верболоза на крещатике.
Списаны миллиарды.
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27.05.2021 11:20 Відповісти
 
 