У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський". ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" КО "Київзеленбуд" та Національного природного парку "Голосіївський" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, керівник КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" чиновник оцінив в $ 4 тисячі.

"У свою чергу посадовець НПП "Голосіївський" вимагав та одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що обох чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час одержання усієї суми хабаря", - повідомляють в прокуратурі.

Там додають, що зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.

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Правоохоронці уточнюють, що комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

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Фото: сайт Київської міської прокуратури