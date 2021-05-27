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Держдума (675) Польща (5176) Росія (47263) Дуда (627)

У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Держдумі назвали слова Дуди про

Заступниця глави Держдуми РФ Ірина Ярова назвала слова президент Польщі Анджея Дуди про Росію "аморальними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ярової.

"Заява Президента Польщі аморальна, перш за все, перед своїм народом, в сім'ях якого фашизм залишив незгладимий слід, і який був врятований радянським солдатом", - зазначила вона.

За словами Ярової, уявлення Дуди про норму "сильно спотворені з точки зору загальнолюдської моралі та історичної правди".

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".

Також читайте: У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Историческая правда состоит в том что кацапы мудаки В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 1171
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27.05.2021 10:33
+33
Кацапи знову прикривають свої злочини боротьбою з фашизмом...
От же гниди аморальні.
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27.05.2021 10:34
+19
І доісторічєская тоже...😀
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27.05.2021 10:41
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Историческая правда состоит в том что кацапы мудаки В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 1171
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27.05.2021 10:33 Відповісти
І доісторічєская тоже...😀
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27.05.2021 10:41 Відповісти
эта яловая забыла сказать, что и от Наполеона кацапы всех спасли
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27.05.2021 13:58 Відповісти
Я бы сказал "фашисты".
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27.05.2021 10:53 Відповісти
мудаками могут быть только люди ! а кацапы это бешеные звери !
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27.05.2021 11:03 Відповісти
и сюда дидовваевалов приплели! мастерство не пропьешь.
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27.05.2021 10:33 Відповісти
Кацапи знову прикривають свої злочини боротьбою з фашизмом...
От же гниди аморальні.
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27.05.2021 10:34 Відповісти
"...Нам всё равно на Украине -
НКВД, или гестапо!..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 г).
А полякам - тим більше...
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27.05.2021 11:01 Відповісти
Вже в 2012 році в кацапії розбудовано фашистський державний устрій за всіма 14 ознаками без виключень
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27.05.2021 11:09 Відповісти
Курка негодує В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 8033
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27.05.2021 10:34 Відповісти
За дідов обідно...
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27.05.2021 10:39 Відповісти
причому о дідах особливо "хвилюються" раз на рік в годовщину победобєсія, в інший час діди їм до сра...
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27.05.2021 10:42 Відповісти
+государство не нормальных...
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27.05.2021 10:35 Відповісти
хорошо шо хоть назвали не анальными, а в принципе туда им и дорога.
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27.05.2021 10:36 Відповісти
Аморальное - это "существование" *******.
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27.05.2021 10:36 Відповісти
каса закрита, ключ - у мєня,
хто обзиваєца - сам на сєбя!
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27.05.2021 10:37 Відповісти
В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 5085
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27.05.2021 10:37 Відповісти
В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 5809
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27.05.2021 10:40 Відповісти
Цей хоч співає гарно...
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27.05.2021 10:42 Відповісти
OZZY OSBOURNE - "I Just Want You"
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27.05.2021 10:43 Відповісти
Моя улюблена цитата Оззі.
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5696
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27.05.2021 11:08 Відповісти
)) пьер буль "территория диких обезьян"
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27.05.2021 10:41 Відповісти
шо за мавпа? собаки були ж первими в космосі.
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27.05.2021 11:15 Відповісти
Чому собаки? Собаки в гулагу мали паспорти та стояли на обліку. Мавп у сибіру не знайшли, тому перед собаками довелося запускати зеків-москалів (та що зображена на коллажі якутського скульптора - москалька).
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27.05.2021 11:57 Відповісти
да,Дуда немного ошибся)))надо было заявить -"козломордия с холопами должна быть изолированна и в перспективе ликидирована",вот это я понимаю на балалаечной,чтобы началось))
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27.05.2021 10:38 Відповісти
ПаРаше уже 600 років держава Аморальності, Брехні, Крові і Зла!
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27.05.2021 10:38 Відповісти
Аморальность ненормальности.
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27.05.2021 10:39 Відповісти
а вы его в самолет!
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27.05.2021 10:39 Відповісти
диды оставили в европе даже не аморальный, а парашнофашистский след.
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27.05.2021 10:40 Відповісти
А вы, московиты, опровергните фактами слова Дуды. Фактами его, фактами. В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 3659
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27.05.2021 10:42 Відповісти
Запаребрік нашорошив вуха і слухає що про нього кажуть. У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 6310
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27.05.2021 10:50 Відповісти
в России в 300-х км от москвы жрут сдохших на улице лошадей...

(Ютуб)
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27.05.2021 10:51 Відповісти
А тепер уявiть,що вiдбуваеться ще далi.
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27.05.2021 11:43 Відповісти
А каким боком тот советский солдат который победил фашизм и нацизм к современной паРаше??
Советский солдат который победил это украинский солдат...грузинский солдат...узбекский солдат...это солдат всех республик которые тогда входили в состав совка...русский тоже...но его роль не главенствующая...
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27.05.2021 10:51 Відповісти
Расеяне, савецкий солдат собирательный образ, не натягивайте на себя одеяло. Расскажите лучше почему в боевом полку в 80-х 90% личного состава было из "братских" республик, а не руцких.
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27.05.2021 10:52 Відповісти
"Кто нє корміт свою армію, будєт корміть чужую", В.В.)(.йло.
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", Napoliёn Bonapartiй
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27.05.2021 12:05 Відповісти
Оккупировать Крым и ОРДЛО морально.
Назвать расию ненормальной аморально.
Смотри не перепутай! У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5769
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27.05.2021 10:54 Відповісти
Москва та область це 0,2% території московії, але там мешкає 20% поголів'я московитів. Це і є справжня московія. Усе решта - окуповані та пригноблені нації. "Тюрьма народів", як казав товариш Астольф де Кюстин.
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27.05.2021 12:20 Відповісти
Слова Дуды нужно отлить в золоте и записать на скрижалях истории◉‿◉😂
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27.05.2021 10:57 Відповісти
Душевнобольным людям все кругом кажутся ненормальными.
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27.05.2021 10:59 Відповісти
присоединяюсь .. аморально рассматривать кацапов в образе людей !
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27.05.2021 11:02 Відповісти
Это чм@ говорит, что СССР освободил Польшу от фашистов. Вообще согласно истории, после освобождения Польши от фашистов в 1945, Польша была оккупирована СССР до 1991 года. Вообще оккупации Польши началась с 1939 года (в Википедии руской даже пишет), СССР разделило Польшу с Фашиской Германией, город Герой Брест вообще был Польским, его тогда оккупировали, после этого Красной армией было расстреляно тысячи польских солдат, их могили сейчас в Украине даже есть. С недавних "дружеских" отношений росии с Польшей, можно вспомнить 10.04.2010 года, подрыв в г. Смоленске польского президенского самолёта со всем правительством Польши (все погибли), росия по сегодняшний день отказывается выдавать этот самолёт Польше, так как там есть улики против росии.
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27.05.2021 11:03 Відповісти
Нічого ви не розумієте у багато ходов очка. Щоби "звільнити" польщу у 1944 році, але залишитися там самим, перед цим її слід було окупувати разом із фошиздами. Як це заведено у москальні, із справжнім парадом Перемоги у Бресті 23/09/1939 р.

У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 621
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27.05.2021 12:30 Відповісти
А при чем обида кацапов связана с освобождением Польши от фашистской Германии? Почему они принимают это, как оскорбление советского народа? Советский народ - это не русский, а многонациональный. Кто освобождал Польшу? Это Первый Украинский фронт, Первый Белорусский фронт и Первый Польский фронт имени Костюшко. Москва в самые тяжелые и кровопролитные бои посылала украинцев и белорусов в подавляющем большинстве. Так что нечего от нашего имени обижаться. Вы как ненормальны, так еще и аморальны, подлы и безнравственны!!! У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 9255
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27.05.2021 11:10 Відповісти
Тут я з кацапами згоден. Аморально ***#уту на всю голову ракову пухлину планети називати просто ненормальною. Політик мусить називати речі своїми іменами.
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27.05.2021 11:11 Відповісти
Аморалы и чмошники будут кому то указывать на аморальность? кремлевские курвы не понимают степени своего падения.
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27.05.2021 11:17 Відповісти
Звільнення Польщі від фашистів виглядала десь так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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27.05.2021 11:20 Відповісти
Чиє б мичало, а козломордське би мовчало! Моралісти засрані!
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27.05.2021 11:26 Відповісти
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 2215
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27.05.2021 11:26 Відповісти
И о том, кто 7 лет назад пытался захватить донецкий аэропорт. Такая «гражданская война»...

У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 1591
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27.05.2021 11:27 Відповісти
да бог им здоровья!
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27.05.2021 11:31 Відповісти
Молодці, хлопці. Честь вам і слава. Нарубали капусти.
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27.05.2021 11:46 Відповісти
Летела ТУшка в облаках,
Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.

Після таких віршів вони ще когось називають аморальними
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27.05.2021 11:41 Відповісти
Как всегда бессмысленное блеяние, явно аргентинского
происхождения. Дуда назвал факт про Россию, а эти блеют про совков.Собственно для этого не надо содержать 450 говоронув , достаточно скрипта с рендомной генерацией ответов из заготовленного набора.
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27.05.2021 11:48 Відповісти
скоро
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2021 11:56 Відповісти
Який душевний фацет цей пан Дуда.. !)
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27.05.2021 12:18 Відповісти
"с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды" вересень 1939 поляки ніколи не пробачать москалям
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27.05.2021 12:21 Відповісти
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5399
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27.05.2021 12:33 Відповісти
А какое отношение современная эрефия имеет к советскому солдату?
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27.05.2021 15:53 Відповісти
 
 