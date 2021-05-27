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У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступниця глави Держдуми РФ Ірина Ярова назвала слова президент Польщі Анджея Дуди про Росію "аморальними".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ярової.
"Заява Президента Польщі аморальна, перш за все, перед своїм народом, в сім'ях якого фашизм залишив незгладимий слід, і який був врятований радянським солдатом", - зазначила вона.
За словами Ярової, уявлення Дуди про норму "сильно спотворені з точки зору загальнолюдської моралі та історичної правди".
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
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+33 Ksenia VB
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+19 ПП Уксусов
показати весь коментар27.05.2021 10:41
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От же гниди аморальні.
НКВД, или гестапо!..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 г).
А полякам - тим більше...
хто обзиваєца - сам на сєбя!
(Ютуб)
Советский солдат который победил это украинский солдат...грузинский солдат...узбекский солдат...это солдат всех республик которые тогда входили в состав совка...русский тоже...но его роль не главенствующая...
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", Napoliёn Bonapartiй
Назвать расию ненормальной аморально.
Смотри не перепутай!
Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
Після таких віршів вони ще когось називають аморальними
происхождения. Дуда назвал факт про Россию, а эти блеют про совков.Собственно для этого не надо содержать 450 говоронув , достаточно скрипта с рендомной генерацией ответов из заготовленного набора.